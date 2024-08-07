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и знает много интересных фактов. Благодаря гиду мы смогли посетить интересные локации и насладиться потрясающими видами Карельской природы и Онежского озера. Несмотря на моросящий время от времени дождь все получилось великолепно. Во время экскурсии мы посетили не только красивые природные места, но и памятники истории, узнав многое о Карелии. Обедали в прекрасном, уютном кафе с блюдами карельской кухни. Впечатления остались самые восторженные. Рекомендуем Дмитрия как профессионального гида, замечательного организатора, прекрасного водителя и просто хорошего человека.