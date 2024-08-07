Петрозаводская губа – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Петрозаводская губа» в Петрозаводске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
На катере
3 отзыва
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Увлекательная водная прогулка по Онежскому озеру с посещением острова Лой
Путешествие по Онежскому озеру на катере. В программе: остров Лой, Чёртов стул и посёлок Соломенное. Узнайте историю мест и интересные факты о Петрозаводске
Начало: На Онежской набережной
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 500 за человека
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
31 авг в 08:30
1 сен в 08:30
17 950 за всё до 4 чел.
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
30 минут
Водная прогулка
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
Пройти по Онежскому озеру до островов Неглинный и Лой и насладиться пейзажами
Начало: На улице Карла Маркса
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
16 авг в 12:30
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    7 августа 2024
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Поездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки и остановки, по просьбе вводились дополнения. Дмитрий очень хорошо знает историю и отличный рассказчик. Максимально рекомендую как гида!
    Поездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки иПоездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки иПоездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки иПоездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки иПоездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки иПоездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки иПоездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки иПоездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки иПоездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки иПоездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки и
  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Прогулка на катере по Петрозаводской губе
    Спасибо за! Всё очень понравилось даже детям)))
  • А
    Александр
    26 июля 2024
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Спасибо огромное Дмитрию за великолепную и потрясающую экскурсию. Всё было организовано на высшем уровне. Дмитрий очень увлечен историей родного края
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    и знает много интересных фактов. Благодаря гиду мы смогли посетить интересные локации и насладиться потрясающими видами Карельской природы и Онежского озера. Несмотря на моросящий время от времени дождь все получилось великолепно. Во время экскурсии мы посетили не только красивые природные места, но и памятники истории, узнав многое о Карелии. Обедали в прекрасном, уютном кафе с блюдами карельской кухни. Впечатления остались самые восторженные. Рекомендуем Дмитрия как профессионального гида, замечательного организатора, прекрасного водителя и просто хорошего человека.

  • А
    Анастасия
    17 июля 2024
    Прогулка на катере по Петрозаводской губе
    Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром! Прокатил с ветерком, рассказал интересные факты о городе и озере! Получила незабываемые эмоции, за что очень благодарна капитану, он молодец!)
    Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!
  • О
    Ольга
    9 июня 2024
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Спасибо нашему гиду Дмитрию за замечательную экскурсию, за открытие Карелии.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Петрозаводская губа»

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  1. Прогулка на катере по Петрозаводской губе
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  3. Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Водопад Кивач
  4. Марциальные воды
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Петрозаводская губа" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 17 950. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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