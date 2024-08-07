1 час
Водная прогулка
Лучший выборУвлекательная водная прогулка по Онежскому озеру с посещением острова Лой
Путешествие по Онежскому озеру на катере. В программе: остров Лой, Чёртов стул и посёлок Соломенное. Узнайте историю мест и интересные факты о Петрозаводске
Начало: На Онежской набережной
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 500₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
31 авг в 08:30
1 сен в 08:30
17 950₽ за всё до 4 чел.
30 минут
Водная прогулка
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
Пройти по Онежскому озеру до островов Неглинный и Лой и насладиться пейзажами
Начало: На улице Карла Маркса
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
16 авг в 12:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём7 августа 2024Поездка с Дмитрием была потрясающей от начала до конца. Сразу же был озвучен план поездки и остановки, по просьбе вводились дополнения. Дмитрий очень хорошо знает историю и отличный рассказчик. Максимально рекомендую как гида!
- ИИрина27 июля 2024Спасибо за! Всё очень понравилось даже детям)))
- ААлександр26 июля 2024Спасибо огромное Дмитрию за великолепную и потрясающую экскурсию. Всё было организовано на высшем уровне. Дмитрий очень увлечен историей родного края
- ААнастасия17 июля 2024Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром! Прокатил с ветерком, рассказал интересные факты о городе и озере! Получила незабываемые эмоции, за что очень благодарна капитану, он молодец!)
- ООльга9 июня 2024Спасибо нашему гиду Дмитрию за замечательную экскурсию, за открытие Карелии.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Петрозаводская губа»
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