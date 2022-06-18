Преимущества этого путешествия:
Трансфер.
Знакомство с Домом полярника и Домом Хаски, размещение.
Завтрак по-карельски.
Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний.
Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам и травяного чая «с дымком».
Знакомство со столицей Карелии – г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера.
Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.
Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника.
*24-25 декабря 2021 – Празднование католического рождества – подарки каждому участнику программы.
Завтрак полярника.
Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.
Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.
Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.
Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.
Обед по маршруту.
Возвращение в Дом полярника и легкий перекус вечерний.
Развлекательная программа с праздничным ужином (подарки каждому участнику программы).
* 31 декабря 2021 «Арктический новый год 2022». * 6 января 2022 «Арктическое рождество 2022».
Поздний завтрак «Арктика – выбор сильных!».
Программа «Новый год в гостях у хаски» с пикником – экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.
Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.
А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).
Ужин – традиции северной кухни.
Просмотр художественного фильма про Арктику.
Баня на дровах для желающих.
Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.
Завтрак путешественника.
Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».
Вы увидите Гору 1000 зайцев и подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.
Программа на целый день.
Обед в пути.
Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.
Заключительный ужин в ресторане «Карелия».
Тур предусматривает проживание в эко-копмлексе HuskyMoa в Доме полярника или Доме Хаски.Стоимость тура на 1 человека:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.