Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.

Знакомство со столицей Карелии – г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам и травяного чая «с дымком».

Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний .

Знакомство с Домом полярника и Домом Хаски , размещение.

Возвращение в Дом полярника и легкий перекус вечерний.

Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.

В гостях у хаски

Поздний завтрак «Арктика – выбор сильных!».

Программа «Новый год в гостях у хаски» с пикником – экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).

Ужин – традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

Баня на дровах для желающих.

Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.