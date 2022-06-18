Волшебная Карелия

Путешествие «Новый год в Карелии с хаски» - это прекрасное сочетание новогодней романтики, активного отдыха, культурной

5
3 отзыва
Путешествие «Новый год в Карелии с хаски» – это прекрасное сочетание новогодней романтики, активного отдыха, культурной программы и, конечно же, знакомство с нашими уникальными северными ездовыми собаками!
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Волшебная Карелия
Ближайшие даты:
02
янв
05
янв
08
янв
11
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насладитесь зимними красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, Горный парк «Рускеала»;
  • исследуете интересные факты развития Карельской культуры в рамках экскурсионных программ;
  • попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настойки и чаи из северных карельских трав, фермерские сыры и другие продукты Карелии;
  • познакомитесь с арктическими ездовыми собаками четырех пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях. Среди них есть любимец английского принца Гарри. 80 пушистых хвостов, для которых человек – высшее благо. Вы ощутите всю доброту и безусловную любовь наших питомцев;
  • совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром;
  • согреетесь у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку;
  • напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Это возможность, которую могут осуществить в год не более 150 человек во всем мире. А теперь такая возможность есть и у Вас!

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск, порог Большой Толли

Трансфер.

Знакомство с Домом полярника и Домом Хаски, размещение.

Завтрак по-карельски.

Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам и травяного чая «с дымком».

Знакомство со столицей Карелии – г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.

Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника.

*24-25 декабря 2021 – Празднование католического рождества – подарки каждому участнику программы.

Петрозаводск, порог Большой ТоллиПетрозаводск, порог Большой ТоллиПетрозаводск, порог Большой Толли
2 день
Горный парк Рускеала

Завтрак полярника.

Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II. 

Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.

Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника и легкий перекус вечерний.

Развлекательная программа с праздничным ужином (подарки каждому участнику программы).

* 31 декабря 2021 «Арктический новый год 2022». * 6 января 2022 «Арктическое рождество 2022».

Горный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день
В гостях у хаски

Поздний завтрак «Арктика – выбор сильных!».

Программа «Новый год в гостях у хаски» с пикником – экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).

Ужин – традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

Баня на дровах для желающих.

Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.

В гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаски
4 день
Марциальные воды и водопад Кивач. Отъезд

Завтрак путешественника.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».

Вы увидите Гору 1000 зайцев и подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.

Программа на целый день.

Обед в пути.

Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Заключительный ужин в ресторане «Карелия».

Марциальные воды и водопад Кивач. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-копмлексе HuskyMoa в Доме полярника или Доме Хаски.

Стоимость тура на 1 человека:
  • взрослый участник – 49 000 руб.;
  • дети 5+ до 11 лет включительно (в сопровождении родителей) – 25 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы в рамках программы от аэропорта, ж/д вокзала и обратно
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе HuskyMoa в Доме полярника или Доме Хаски
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • Праздничный ужин с безалкогольными и алкогольными напитками разного уровня крепости и развлекательной программой с ведущими
  • Подарок каждому участнику
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсовода, мастер-классы
  • Катание собачьих упряжках в сопровождении инструкторов и игровых персонажей (Дед Мороз и Снегурочка)
  • Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • «Арктическое письмо» на Северный полюс
  • Работа фотографа – предоставляется доступ к фотоархиву мероприятия
  • Баня
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 июня 2022
Организация тура отличная.
М
28 фев 2022
Это была наша 3 поездка, купленная через туристическую фирму" Большая Страна". Все поездки выбирали сами из своих предпочтений и финансовых возможностей. Благодаря информативному сайту с подробным описанием программы, фотографиями, уровнями сложности и ценой, определиться с выбором тура очень легко. Ни разу не прогадали!! Все описания и фото соответствовали действительности.
Отдельно хочется поблагодарить менеджеров, которые всегда на связи и оперативно консультируют по вопросам и деталям тура. В последней поездке с нами работала Юлия Терехина. И в этот и в предыдущий раз, менеджеры вежливые, тактичные."Ваши слова всегда приятны, приправленны солью, знаете как отвечать каждому человеку" - соответствуют тому, чему учит Библия.
СПАСИБО за Ваш труд.
Хочется и впредь путешествовать с Вами, узнавать нашу Большую Страну.
И
30 янв 2022
Организацией мы остались довольны. Все четко как и было заявлено в регламенте тура. Нареканий нет.

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