Добро пожаловать в Южную Карелию с самым ярким гидом Республики! С адреса до адреса, на комфортабельном автомобиле.
Это путешествие для тех, кто любит авторские экскурсии и индивидуальный подход, устал от сборных солянок, очередей и сжатого тайминга по маршруту, готов проехать 500 км в день ради кучи знаний, эмоций и впечатлений!
Это путешествие для тех, кто любит авторские экскурсии и индивидуальный подход, устал от сборных солянок, очередей и сжатого тайминга по маршруту, готов проехать 500 км в день ради кучи знаний, эмоций и впечатлений!
Описание экскурсии
Это однодневное путешествие включает:
• Историю Карелии: от древних вулканов до современности, с информацией о саамах, культуре, языках, русско-финских отношениях:
- Остановку у Ладожского озера для фотосессии;
- Посещение водопадов Ахинкоски с экологической тропой и местами съемок фильмов;
- Инструктаж по самостоятельному осмотру горного парка Рускеала, включая информацию о добыче мрамора;
- Развлечения в парке: рускеальский каньон, итальянский карьер, штольни, рускеальский провал, ретропоезд;
• На обратном пути: карельская музыка и загадки. За дополнительную плату также возможна поездка в “Сад камней” (пос. Пуйколла), Карельский зоопарк, г. Сортавала, гора Паасо. Важная информация:
- Общая длина маршрута: 512 км. (ориентировочно 6 часов в пути) с санитарными остановками.
- Маршрут проходит по идеальной трассе федерального значения Е-105 «Кола» и А-121 «Сортавала». Путешествие подходит как взрослым, так и семьям с детьми.
Время выезда по соглаванию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ладожское озеро
- Дом композиторов
- Водопады Ахинкоски
- Горный парк Рускеала
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Авторская экскурсия и путевая информация о Карелии и достопримечательностях по маршруту
- Минеральная вода «Карельская жемчужина»
- Детский бустер и детское кресло
Что не входит в цену
- Входной билет в Горный парк Рускеала - /n 650 руб., Пенсионер (60+) - 450 руб., Студент - 450 руб., Школьник - 400 руб.
- Прогулка по экотропе на водопадах Ахинкоски - 500₽, Дети (8-16 лет) - 400 руб., Студенты очной формы обучения - 400 руб., Пенсионеры - 400 руб., Многодетные семьи - 400 руб.
- Питание и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу и отвезу по адресу пребывания в Петрозаводске
Завершение: По адресу пребывания/пожелания в пределах Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда по соглаванию.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Общая длина маршрута: 512 км (ориентировочно 6 часов в пути) с санитарными остановками
- Маршрут проходит по идеальной трассе федерального значения Е-105 "Кола" и А-121 "Сортавала"
- Путешествие подходит как взрослым, так и семьям с детьми
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
2 ноя 2025
И
Иван
16 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, впечатлений море! Фотографий также много! Гид-экскурсовод Артем, очень компетентный, коммуникабельный, много интересного и познавательного по пути рассказал, очень советую, Карелия безумно красивая!!
М
Марина
3 авг 2025
Гид хороший, рассказ интересный, тяжелая дорога, по времени из Петрозаводска в два конца выматывает. Ну и вопросы к хозяину самой Рускеалы:
- необходимо соизмерить поток туристов и количество доступных санузлов, как-то
- необходимо соизмерить поток туристов и количество доступных санузлов, как-то
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
6 дек в 08:00
7 дек в 08:00
27 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный парк «Рускеала» и висячие мосты водопадов Ахинкоски
Однодневная экскурсия из Петрозаводска к must-see-местам Карелии
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
22 270 ₽ за всё до 4 чел.