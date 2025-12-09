За один день вы познакомитесь с главным украшением Карелии – горным парком «Рускеала», водопадами Ахвенкоски, увидите исторические достопримечательности города Сортавала.
Путешествие станет еще более красочным, если вы решите проехать по маршруту «Рускеала» – Сортавала на настоящем ретропоезде конца XIX века.
Описание экскурсииУ вас есть прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии — горный парк Рускеала! Волшебство цветных огней на мраморных скалах в окружении неповторимой северной природы подарит вам незабываемые впечатления! Маршрут продуман таким образом, чтобы дорога не была утомительной, а вы познакомились с самыми знаковыми местами региона. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Приозерск (крепость Корела)
- Город Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Магазин форелевого хозяйства
Что включено
- Трансфер на комфортном современном автобусе
- Внешний осмотр крепости Корела в городе Приозерск
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Свободное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлечений
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок знаменитых фильмов
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
- Работа профессионального гида на протяжении всего тура
- Входные билеты в горный парк Рускеала (в пакете «Полный»)
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом (в пакете "Полный")
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
Что не входит в цену
- Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
- Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
- Комплексные обеды: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 10/118, Санкт-Петербург
Завершение: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания / метро Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Петрозаводска
