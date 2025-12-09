Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За один день вы познакомитесь с главным украшением Карелии – горным парком «Рускеала», водопадами Ахвенкоски, увидите исторические достопримечательности города Сортавала.



Путешествие станет еще более красочным, если вы решите проехать по маршруту «Рускеала» – Сортавала на настоящем ретропоезде конца XIX века.

Скантур Ваш гид в Петрозаводске Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность более 12 часов На чём проводится На автобусе 3800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии У вас есть прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии — горный парк Рускеала! Волшебство цветных огней на мраморных скалах в окружении неповторимой северной природы подарит вам незабываемые впечатления! Маршрут продуман таким образом, чтобы дорога не была утомительной, а вы познакомились с самыми знаковыми местами региона. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату