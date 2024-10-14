Предлагаем отправиться в 3-дневный зимний вояж по самым ярким и знаменитым местам Карелии.
Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям, прокатиться на ретропоезде в горном парке «Рускеала» и пообщаться с животными в Карельском зоопарке.
Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям, прокатиться на ретропоезде в горном парке «Рускеала» и пообщаться с животными в Карельском зоопарке.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номер
|16 500 ₽
|Отель «Бюджет». Одноместный номер
|21 000 ₽
|Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере
|17 550 ₽
|Отель «Оптима». Одноместный номер
|22 100 ₽
|Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере
|20 850 ₽
|Отель «Хит». Одноместный номер
|27 700 ₽
Что вас ожидает:
- Петрозаводск
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей на вотчине ТалвиУкко
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Сортавала
- Кительское месторождение граната
- Зимние водопады
- Карельский зоопарк
Описание
Что вас ждет
Давайте отправимся в зимний вояж по самым ярким местам Карелии и отметимся в знаменитых точках республики. Несколько часов на поезде — и голос вокзала Петрозаводска вам скажет, куда дальше. А дальше — в удивительное приключение на три дня. Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд на протяжении всего путешествия, а возможность отправиться в экспедицию к лесным водопадам и увезти с собой драгоценный камень станет увлекательным приключением и останется в вашей памяти надолго. Важно знать• Тур начинается в Петрозаводске, недалеко от ж/д вокзала, и будет удобен для туристов из Москвы и других регионов России, приезжающих в Карелию на поезде.
Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петрозаводск
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей на вотчине ТалвиУкко
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Сортавала
- Кительское месторождение граната
- Зимние водопады
- Карельский зоопарк
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всех дней тура
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Посещение водопада Кивач
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Трассовые экскурсии о Карелии
- Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" с местным гидом по "Рускеале"
- Экспедиция к зимним водопадам и к месторождению граната
- Входные билеты в Карельский зоопарк
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага". В период новогодних праздников (30.12.2023 - 08.01.2024) - посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденцию не входит в стоимость и приобретается по желанию на месте.
- Входные билеты в Музей изобразительных искусств Республики Карелия
- Интерактивная программа" Вселенная "Калевала" в Музее изобразительных искусств Республики Карелия
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- ""
- Оплачивается самостоятельно до начала тура:
- Ж/д билеты до Петрозаводска и из Сортавала
- Ретропоезд Рускеала - Сортавала
- Оплачивается по желанию в момент бронирования тура:
- Завтрак в первый день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 руб. (шведский стол)
- Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды в туре: 500-700 руб. /чел.
- Стоимость комплексных обедов на период январских праздников (01.01-08.01.2024) составляет 750-950 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Активные развлечения в вотчине ТалвиУкко: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
Завершение: ж/д вокзал города Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 288 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска
Похожие туры из Петрозаводска
Авторский тур
3 дня
Зимнее очарование Карелии
г. Петрозаводск
26 янв
2 фев
9 фев
16 фев
34 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
г. Петрозаводск
2 янв
5 янв
11 янв
18 янв
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
23 янв
6 фев
20 фев
от 71 700₽ за человека