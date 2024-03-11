Золотое кольцо Карелии – туры в Петрозаводске

Найдено 6 туров в категории «Золотое кольцо Карелии» в Петрозаводске, цены от 16 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Летняя волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
56 900 за человека
Зимний вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
14 окт в 09:00
от 16 500 за человека
Лучшие места Карелии за два дня
Авторский тур
1.5 день
Лучшие места Карелии за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина
Расписание: Мы можем провести данный тур для Вас ежедневно, в любые даты, при бронировании двух и более мест
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    11 марта 2024
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
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    дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.

  • А
    Анастасия
    30 декабря 2023
    Летняя волшебная Карелия
    Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    В целом все экскурсии понравились. В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось
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    буквально бежать с другого конца парка, чтобы успеть), после экскурсии снова свободное время. Если бы экскурсию сделали вначале, то больше было бы возможности насладиться красотами парка

  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2023
    Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
    Начнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
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    ч" по факту при общении в чате предупреждают "если заходите поменять за 2 нед. то там уже будут удержания до 70%" Ну, а теперь о хорошем: приобретала тут с размещением в отеле "Комфорт" и очень была рада гостинице Сеурахуоне (да питание слабовато, но номер хорош). Экскурсии тоже были интересны и провели их очень хорошо. Автобусы и водители хорошие. Спасибо!

  • Е
    Елена
    12 августа 2023
    Летняя волшебная Карелия
    Организация на высшем уровне! Спасибо
  • П
    Пётр
    25 июня 2023
    Летняя волшебная Карелия
    Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне. В общем нареканий нет! 👍
  • B
    Bk_atoll
    20 марта 2023
    В гостях у Карелии на 2 дня
    Была первый раз в марте 2023. Вышла экскурсия индивидуальная. Меня встретили с поезда. Все было,как указано в описании экскурсии. Гостиница
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    замечательная, экскурсия великолепная, многое что узнала, вспомнила историю и узнала много нового. Я заранее узнала по поводу, обуви и одежды. Я хотела задержаться дольше, погулять без экскурсии по городу, в итоге и города показали, и достопримечательности. Советую для тех, кто не любит большие группы. Спасибо экскурсоводу. Грамотная речь, приятно слушать!

  • Г
    Галина
    3 октября 2022
    Гранд-Вояж по Карелии
    Путешествие на остров Кижи, всё замечательно

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Золотое кольцо Карелии»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Большое путешествие: 3 дня в Карелии
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  4. Летняя волшебная Карелия
  5. Зимний вояж по Карелии
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Золотое кольцо Карелии" можно забронировать 6 авторских туров от 16 350 до 56 900. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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