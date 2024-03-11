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Авторский тур
3 дня
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
14 окт в 09:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Лучшие места Карелии за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина
Расписание: Мы можем провести данный тур для Вас ежедневно, в любые даты, при бронировании двух и более мест
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталия11 марта 2024Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
- ААнастасия30 декабря 2023Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей. Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.
- ЕЕлена4 октября 2023В целом все экскурсии понравились. В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось
- ЕЕкатерина12 сентября 2023Топ-10 Карелии в пятидневном туре из ПетрозаводскаНачнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
- ЕЕлена12 августа 2023Организация на высшем уровне! Спасибо
- ППётр25 июня 2023Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне. В общем нареканий нет! 👍
- BBk_atoll20 марта 2023В гостях у Карелии на 2 дняБыла первый раз в марте 2023. Вышла экскурсия индивидуальная. Меня встретили с поезда. Все было,как указано в описании экскурсии. Гостиница
- ГГалина3 октября 2022Гранд-Вояж по КарелииПутешествие на остров Кижи, всё замечательно
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Золотое кольцо Карелии»
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