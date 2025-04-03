Мария

Классная прогулка получилась!

Были семьёй, включая собачку (отдельное спасибо за возможность её взять с собой!).

По времени - то, что нужно. Не устали, и при этом получили массу впечатлений, пофотографировались, походили по льду (узнав всё о его толщине и безопасности), узнали много интересного.

Капитан позитивный, доброжелательный, внимательный.

Довольны остались все: от бабушки до сыновей-подростков. Рекомендуем!)