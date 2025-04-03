Комфортабельное судно на воздушной подушке с тёплым салоном доставит к необитаемому острову Лой, бывшему вулкану.
Путешествие по ледяной глади Онежского озера сопровождается рассказами о водоёме и Петрозаводской губе. По пути можно
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Комфортабельное судно
- 🏝️ Уникальный остров Лой
- 🗺️ Легенды и истории Карелии
- ❄️ Прогулка по Онежскому льду
- 📸 Живописные пейзажи
Что можно увидеть
- Остров Лой
- Чёртов стул
Описание водной прогулки
- Мы поедем по ледяной глади Онежского озера.
- По пути я расскажу вам о водоёме и Петрозаводской губе, а также о трёх деревушках на противоположной стороне. Объясню происхождение их названий.
- Поделюсь легендой о девочке Пай и покажу поляну под названием Чёртов стул.
- Поговорим о посёлке Соломенное, который был основан раньше Петрозаводска.
- Вы высадитесь на острове Лой и самостоятельно прогуляетесь по нему, а затем мы вернёмся обратно.
Организационные детали
- Поездка проходит на судне на воздушной подушке «Спутник 12» 2023 года выпуска. Его вместимость — капитан и 11 пассажиров.
- В салоне есть 12 мягких кресел и 9 зарядок USB.
- Перед выездом я проведу инструктаж по технике безопасности и выдам спасательные жилеты.
- Поездка занимает 30–40 минут, из них около 15 минут вы проведёте на острове.
ежедневно в 17:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе проспекта Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 419 туристов
Я опытный капитан с лицензией на групповые перевозки. Расскажу вам удивительные истории о наших местах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
3 апр 2025
Классная прогулка получилась!
Были семьёй, включая собачку (отдельное спасибо за возможность её взять с собой!).
По времени - то, что нужно. Не устали, и при этом получили массу впечатлений, пофотографировались, походили по льду (узнав всё о его толщине и безопасности), узнали много интересного.
Капитан позитивный, доброжелательный, внимательный.
Довольны остались все: от бабушки до сыновей-подростков. Рекомендуем!)
Входит в следующие категории Петрозаводска
