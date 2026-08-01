1 день

Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

08:50 Встреча с гидом.

09:00 Выезд из Петрозаводска.

12:00 Остановка у Креста скорби.

12:50 Посещение комплекса водопадов Ахинкоски.

14:00 Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час).

15:00-17:00 Свободное время.

17:30 Отправление в Петрозаводск.

19:00 Техническая остановка.

Отправляемся из Петрозаводска на комфортном автобусе. В пути предстоит провести около 3,5–4 часов.

Наш путь проходит через Долину героев. В этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939–1940 годов между СССР и Финляндией.

Остановимся у монумента – Креста скорби, который посвящен этим событиям.

Следующая остановка – водопады Ахинкоски (Рускеальские). Осмотрим место, где снимался легендарный советский фильм «А зори здесь тихие…», и сделаем фото.

За дополнительную плату (500 руб. – взрослый и 400 руб. детский) можно прогуляться по экотропе с навесными мостиками над водопадами.

По прибытию в горный парк «Рускеала» нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места. Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.

Стены из бело-серого камня в обрамлении высоких елей контрастируют с ярко-бирюзовой водой. Шикарные виды, тропы, пещеры, развлечения – для туристов здесь есть всё.

На территории парка работает несколько кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.

К 17:30 мы встретимся у автобуса и отправимся обратно в Петрозаводск.

Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Заселение в городской отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160