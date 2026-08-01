Кроме того, вы отправитесь в сторону атмосферного местечка Гирвас и увидите знаменитый водопад Кивач.
Это путешествие станет отличным способом насладиться свежим воздухом, познакомиться с регионом и зарядиться энергией.
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»
Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
- 08:50 Встреча с гидом.
- 09:00 Выезд из Петрозаводска.
- 12:00 Остановка у Креста скорби.
- 12:50 Посещение комплекса водопадов Ахинкоски.
- 14:00 Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час).
- 15:00-17:00 Свободное время.
- 17:30 Отправление в Петрозаводск.
- 19:00 Техническая остановка.
Отправляемся из Петрозаводска на комфортном автобусе. В пути предстоит провести около 3,5–4 часов.
Наш путь проходит через Долину героев. В этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939–1940 годов между СССР и Финляндией.
Остановимся у монумента – Креста скорби, который посвящен этим событиям.
Следующая остановка – водопады Ахинкоски (Рускеальские). Осмотрим место, где снимался легендарный советский фильм «А зори здесь тихие…», и сделаем фото.
За дополнительную плату (500 руб. – взрослый и 400 руб. детский) можно прогуляться по экотропе с навесными мостиками над водопадами.
По прибытию в горный парк «Рускеала» нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места. Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.
Стены из бело-серого камня в обрамлении высоких елей контрастируют с ярко-бирюзовой водой. Шикарные виды, тропы, пещеры, развлечения – для туристов здесь есть всё.
На территории парка работает несколько кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.
К 17:30 мы встретимся у автобуса и отправимся обратно в Петрозаводск.
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Заселение в городской отель.
Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач
- 07:00 – 08:30 Завтрак. Сбор вещей и освобождение номеров.
- 08:45 Сбор группы на набережной Онежского озера у ротонды, ул. Еремеева, 1.
- 09:00 Выезд на программу.
- 10:00 Гора Сампо.
- 11:00 Марциальные воды.
- 12:30 Палеовулкан вулкан Гирвас.
- 13:45 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
- 14:45 Водопад Кивач.
- 17:00-17:30 Прибытие в Петрозаводск.
Первая точка нашей экскурсии – гора Сампо. Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро. Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.
Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.
Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.
Далее движемся в сторону местечка Гирвас. Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и погуляем по давно застывшим потокам лавы — остаткам древнего вулкана.
Если повезет, вы попадете на спуск водохранилища и увидите потрясающее зрелище — бурный водопад Гирвас.
Завершающая точка маршрута – водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы.
Мы полюбуемся 11-метровым каскадом с нескольких смотровых площадок, а затем посетим дендрарий с образцами редких карельских растений и музей природы.
Внимание! По пути следования будет только одно кафе (обед оплачивается самостоятельно). Это единственное кафе на много километров вокруг, поэтому оно часто бывает переполнено посетителями. В этом случае, чтобы не выбиваться из тайминга, остановки на обед не будет. Советуем взять с собой в дорогу перекус и воду.
17:30 Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Петрозаводске (приоритетный отель для размещения в туре — гостиница Cosmos).
Гостиницы расположены в центре города в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Обратите внимание! Цены раннего бронирования, возможно изменение стоимости.
1. Стоимость тура с 01.10.2026 до 27.12.2026:
Пакет с проживанием «Комфорт»:
- под запрос – одноместное размещение;
- 16 300 руб. /чел. – двухместное размещение;
- 15 450 руб. /чел. – дети до 14 лет.
2. Стоимость тура с 04.01.2027 до 11.01.2027:
Пакет с проживанием «Комфорт»:
- под запрос – одноместное размещение;
- 20 950 руб. /чел. – двухместное размещение;
- 20 100 руб. /чел. – дети до 14 лет.
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.
В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Гостиница «Piter Inn»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
СПА Отель «Карелия»
Гостиница располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.
Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Пакет «Комфорт»:
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Прогулка по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами: взрослые - 500 руб. /чел. дети - 400 руб. /чел
- Взрослые - 500 руб. /чел
- Дети - 400 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе или указанное «самостоятельно»
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.