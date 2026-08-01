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Два дня в Карелии. Тур на новогодние праздники и начало зимы

Зимняя Карелия зовёт в гости! В этом двухдневном приключении вы получите возможность насладиться видами водопадов Ахинкоски и мраморного каньона в горном парке Рускеала, полюбоваться красотой горы Сампо и посетить курорт Марциальные воды.

Кроме того, вы отправитесь в сторону атмосферного местечка Гирвас и увидите знаменитый водопад Кивач.

Это путешествие станет отличным способом насладиться свежим воздухом, познакомиться с регионом и зарядиться энергией.
Два дня в Карелии. Тур на новогодние праздники и начало зимыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Два дня в Карелии. Тур на новогодние праздники и начало зимыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Два дня в Карелии. Тур на новогодние праздники и начало зимыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

  • 08:50 Встреча с гидом.
  • 09:00 Выезд из Петрозаводска.
  • 12:00 Остановка у Креста скорби.
  • 12:50 Посещение комплекса водопадов Ахинкоски.
  • 14:00 Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час).
  • 15:00-17:00 Свободное время.
  • 17:30 Отправление в Петрозаводск.
  • 19:00 Техническая остановка.

Отправляемся из Петрозаводска на комфортном автобусе. В пути предстоит провести около 3,5–4 часов.

Наш путь проходит через Долину героев. В этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939–1940 годов между СССР и Финляндией.

Остановимся у монумента – Креста скорби, который посвящен этим событиям.

Следующая остановка – водопады Ахинкоски (Рускеальские). Осмотрим место, где снимался легендарный советский фильм «А зори здесь тихие…», и сделаем фото.

За дополнительную плату (500 руб. – взрослый и 400 руб. детский) можно прогуляться по экотропе с навесными мостиками над водопадами.

По прибытию в горный парк «Рускеала» нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места. Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.

Стены из бело-серого камня в обрамлении высоких елей контрастируют с ярко-бирюзовой водой. Шикарные виды, тропы, пещеры, развлечения – для туристов здесь есть всё.

На территории парка работает несколько кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.

К 17:30 мы встретимся у автобуса и отправимся обратно в Петрозаводск.

Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Заселение в городской отель.

Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач

  • 07:00 – 08:30 Завтрак. Сбор вещей и освобождение номеров.
  • 08:45 Сбор группы на набережной Онежского озера у ротонды, ул. Еремеева, 1.
  • 09:00 Выезд на программу.
  • 10:00 Гора Сампо.
  • 11:00 Марциальные воды.
  • 12:30 Палеовулкан вулкан Гирвас.
  • 13:45 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
  • 14:45 Водопад Кивач.
  • 17:00-17:30 Прибытие в Петрозаводск.

Первая точка нашей экскурсии – гора Сампо. Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро. Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.

Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

Далее движемся в сторону местечка Гирвас. Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и погуляем по давно застывшим потокам лавы — остаткам древнего вулкана.

Если повезет, вы попадете на спуск водохранилища и увидите потрясающее зрелище — бурный водопад Гирвас.

Завершающая точка маршрута – водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы.

Мы полюбуемся 11-метровым каскадом с нескольких смотровых площадок, а затем посетим дендрарий с образцами редких карельских растений и музей природы.

Внимание! По пути следования будет только одно кафе (обед оплачивается самостоятельно). Это единственное кафе на много километров вокруг, поэтому оно часто бывает переполнено посетителями. В этом случае, чтобы не выбиваться из тайминга, остановки на обед не будет. Советуем взять с собой в дорогу перекус и воду.

17:30 Завершение программы.

Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Петрозаводске (приоритетный отель для размещения в туре — гостиница Cosmos).

Гостиницы расположены в центре города в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Обратите внимание! Цены раннего бронирования, возможно изменение стоимости.

1. Стоимость тура с 01.10.2026 до 27.12.2026:

Пакет с проживанием «Комфорт»:

  • под запрос – одноместное размещение;
  • 16 300 руб. /чел. – двухместное размещение;
  • 15 450 руб. /чел. – дети до 14 лет.

2. Стоимость тура с 04.01.2027 до 11.01.2027:

Пакет с проживанием «Комфорт»:

  • под запрос – одноместное размещение;
  • 20 950 руб. /чел. – двухместное размещение;
  • 20 100 руб. /чел. – дети до 14 лет.

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»

1 ночь

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Северная»

1 ночь

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Piter Inn»

1 ночь

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»Гостиница «Piter Inn»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

СПА Отель «Карелия»

1 ночь

Гостиница располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.

Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

СПА Отель «Карелия»СПА Отель «Карелия»СПА Отель «Карелия»СПА Отель «Карелия»СПА Отель «Карелия»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Фрегат»

1 ночь

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Пакет «Комфорт»:
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Прогулка по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами: взрослые - 500 руб. /чел. дети - 400 руб. /чел
  • Взрослые - 500 руб. /чел
  • Дети - 400 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе или указанное «самостоятельно»
  • Страховка
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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