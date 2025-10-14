Мои заказы

Два осенних дня в Карелии. Рускеала - гора Сампо - Марциальные воды - Гирвас - Кивач

Два осенних дня в Карелии
Приглашаем вас отправиться в путешествие по Карелии — краю, где вас ждут удивительные водопады, древние легенды и целебные источники.

Вас захватит насыщенное двухдневное приключение, в ходе которого вы сможете увидеть красоту
читать дальше

водопадов Ахинкоски и мраморного каньона в горном парке Рускеала, подняться на гору Сампо и посетить курорт Марциальные воды. Также вы отправитесь в сторону местечка Гирвас и увидите водопад Кивач.

Это путешествие — прекрасный способ насладиться свежим воздухом, узнать больше об истории Карелии и получить заряд энергии. Возможно проведение тура в любой день и для любого количества участников по запросу.

5
1 отзыв
Два осенних дня в Карелии. Рускеала - гора Сампо - Марциальные воды - Гирвас - КивачФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Два осенних дня в Карелии. Рускеала - гора Сампо - Марциальные воды - Гирвас - КивачФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Два осенних дня в Карелии. Рускеала - гора Сампо - Марциальные воды - Гирвас - КивачФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

08:45 Встреча с гидом. Место встречи: г. Петрозаводск, ул. Еремеева, 1. Отправление на экскурсионную программу.

Отправляемся из Петрозаводска на комфортном автобусе. В пути предстоит провести около 3,5-4 часов.

09:00 Выезд из Петрозаводска.

12:00 Остановка у Креста скорби.

Наш путь проходит через Долину героев. В этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939-1940 годов между СССР и Финляндией. Остановимся у монумента — Креста скорби, который посвящен этим событиям.

12:50 Посещение комплекса водопадов Ахинкоски.

Следующая остановка — водопады Ахинкоски (Рускеальские). Осмотрим место, где снимался легендарный советский фильм «А зори здесь тихие…», и сделаем фото. За дополнительную плату (500 руб. /взрослый, 400 руб. /дети, студенты, пенсионеры) можно прогуляться по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами.

14:00 Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час).

По прибытию в горный парк «Рускеала» нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места. Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию. Стены из бело-серого камня в обрамлении высоких елей контрастируют с ярко-бирюзовой водой.

15:00–17:00 Свободное время.

Шикарные виды, тропы, пещеры, развлечения — для туристов здесь есть всё. Летом за дополнительную плату можно посетить подземный маршрут, покататься на лодочках, полетать на zip-line, а также заняться дайвингом. На территории парка работает несколько кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.

К 17:30 мы встретимся у автобуса и отправимся обратно в Петрозаводск.

Обратите внимание! Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, тарзанку (прыжок с веревкой), дайвинг, троллей (zip-line) покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка «Рускеала».

17:30 Отправление в Петрозаводск.

19:00 Техническая остановка.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Заселение в городской отель.

Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»Прибытие в Петрозаводск. Крест скорби. Комплекс водопадов Ахинкоски. Горный парк «Рускеала»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач

07:00–08:30 Завтрак. Сбор вещей и освобождение номеров.

08:45 Сбор группы на набережной Онежского озера у ротонды, ул. Еремеева, 1.

09:00 Выезд на программу.

10:00 Гора Сампо.

Первая точка нашей экскурсии – гора Сампо. Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро. Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

11:00 Марциальные воды.

Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом. Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

12:30 Палеовулкан вулкан Гирвас.

Далее движемся в сторону местечка Гирвас. Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и погуляем по давно застывшим потокам лавы – остаткам древнего вулкана. Если повезет, вы попадете на спуск водохранилища и увидите потрясающее зрелище – бурный водопад Гирвас.

13:45 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно);

14:45 Водопад Кивач.

Завершающая точка маршрута – водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы. Мы полюбуемся 11-метровым каскадом с нескольких смотровых площадок, а затем посетим дендрарий с образцами редких карельских растений и музей природы.

17:00–17:30 Прибытие в Петрозаводск.

К вечеру вернемся в Петрозаводск наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: скал, озер, лесов и водопадов.

17:30 Завершение программы.

Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Петрозаводска. Все отели одного класса с расположением в центре.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:

  • взрослый (одноместное размещение) – 31 700 руб.;
  • взрослый (двухместное размещение) – 23 200 руб.;
  • дети до 12 лет – 21 200 руб.

Ниже представлены возможные варианты размещения. Размещение будет зависеть от наличия свободных мест в указанных отелях.

Варианты проживания

Отель Cosmos Petrozavodsk 4

1 ночь

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

К посещению предлагаются следующие интересные места: Музыкальный театр Республики Карелия, Музей изобразительных искусств, Крестовоздвиженский собор, Краеведческий музей, Парк XXII съезда КПСС, Парк Голиковский. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,6 км, до железнодорожного вокзала Петрозаводск — 1,9 км.

Отель Cosmos Petrozavodsk 4Отель Cosmos Petrozavodsk 4Отель Cosmos Petrozavodsk 4Отель Cosmos Petrozavodsk 4Отель Cosmos Petrozavodsk 4Отель Cosmos Petrozavodsk 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель PITER INN 4

1 ночь

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню. Для гостей организовываются кулинарные мастер-классы, возможно как банкетное, так и фуршетное обслуживание.

Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Отель PITER INN 4Отель PITER INN 4Отель PITER INN 4Отель PITER INN 4Отель PITER INN 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Саквояж впечатлений 4

1 ночь

Отель «Саквояж впечатлений» располагается в северо-восточной части Петрозаводска, вблизи от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе «Шведский стол».

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

Отель Саквояж впечатлений 4Отель Саквояж впечатлений 4Отель Саквояж впечатлений 4Отель Саквояж впечатлений 4Отель Саквояж впечатлений 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Фрегат 4

1 ночь

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Отель Фрегат 4Отель Фрегат 4Отель Фрегат 4Отель Фрегат 4Отель Фрегат 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Карелия 4

1 ночь

Спа-отель «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Он располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2. Помимо проживания гостиница организовывает экскурсии и СПА-туры с расслабляющими программами. Для постояльцев отеля доступны бассейн, ресторан, сауна, парковка и другие услуги.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.

Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.

Отель Карелия 4Отель Карелия 4Отель Карелия 4Отель Карелия 4Отель Карелия 4Отель Карелия 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Северная 4

1 ночь

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал. На нашем официальном сайте вы можете забронировать номер в отеле «Северная» в городе Петрозаводск по выгодным ценам.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Отель Северная 4Отель Северная 4Отель Северная 4Отель Северная 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в городском отеле
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Работа гида
  • Входные билеты (горный парк Рускеала, гора Сампо, вулкан Гирвас, водопад Кивач)
  • Обзорная экскурсия «Мраморный каньон» с гидом горного парка
  • Питание, указанное в программе (завтрак во 2 день)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Прогулка по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами: взрослые - 500 руб. /чел. дети, студенты, пенсионеры - 400 руб. /чел
  • Взрослые - 500 руб. /чел
  • Дети, студенты, пенсионеры - 400 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Вячеслав
14 окт 2025
Было довольно интересно и познавательно, тур отлично подойдёт тем, кто в первый раз едет в Карелию и хочет просто с ней познакомиться.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
На машине
3 дня
2 отзыва
Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое, полюбоваться водопадами и Ладожским озером
Начало: Петрозаводск, 9:00
14 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
52 900 ₽ за всё до 4 чел.
Очарование осенней Карелии
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Очарование осенней Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
20 ноя в 10:00
от 30 900 ₽ за человека
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Кижи - Рускеала
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Кижи - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 36 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска