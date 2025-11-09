2 день

Петрозаводск. Двор Халла. Гора Сампо. Курорт "Марциальные Воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"

Завтрак в поезде.

07:50 – прибытие туристического поезда № 928 в г. Петрозаводск.

08:30 – встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской, взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры.

Выезд за город, экскурсия «Карелия: путешествие во времени» с посещением двора Халла. Приглашаем погрузиться в культуру и природу Карелии.

В программе:

прогулка по сосновому бору вдоль самого прозрачного озера Карелии — Урозера;

чаепитие с карельскими песнями и танцами в дизайнерском интерьере современного барнхауса;

мастер-класс по изготовлению оберега времени в традиционной избе Уникальные сувениры и открытки себе «в будущее».

Почему стоит посетить двор Халла?

Единственное место в Карелии, где прошлое и будущее встречаются вместе. Прогулка в живописном уголке северной природы. Интерактивный формат экскурсии подарит незабываемые эмоции. Это место, где время замедляется!

Выезд на загородную природную экскурсию «Гора Сампо – Марциальные Воды – Вулкан Гирвас – Водопад Кивач».

Первый объект для посещения – гора Сампо («мельница»).

Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Карельские скалы уникальны, они удивительно гармоничны и красивы, и именно с горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.

Обед в кафе в пути.

Далее следуем на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Нас ждет экскурсия и дегустация целебной воды из трех источников первого российского курорта.

Также увидим Церковь Апостола Петра в поселке Марциальные воды, которая является уникальным памятником эпохи Петра I, и после Кончезерского завода она занимает второе место среди сохранившихся памятников той поры.

Отсчет истории этого православного храма ведется с 1721 года, а проект церкви, согласно преданию, был подготовлен самим государем.

Экскурсия в заповедник «Кивач» – государственный природный заповедник, который можно назвать одним из старейших природных памятников, расположенных на территории страны.

Этот объект стал первым заповедником государственного масштаба в Карелии.

Главной его достопримечательностью стал красивейший водопад Кивач, давший название уникальному природному объекту.

Сурова, но величественна и прекрасна природа Карелии, края лесов, озёр и гранитных скал.

Нигде в мире гигантские ледники не оставили после себя такого живописного ландшафта. Но есть в этом краю, чарующем путешественника то суровыми, то лирическими, то жизнерадостными пейзажами, особенно поэтичные места.

И самое, может быть, впечатляющее из них – это второй по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского) – водопад Кивач.

Водопад невероятно красив и величественен.

Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.

Водопадом Кивач восторгался еще первый губернатор Олонецкого края (так раньше называлась Карелия), великий русский поэт Гаврила Державин. «Алмазна сыплется гора…» – писал он.

Действительно, падающая вода, ее мощь завораживают.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:20 – отправление туристического поезда № 928 в г. Сортавала.

Ночь в поезде.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160