В Карелию осенью. Железнодорожный круиз с посещением горы Сампо, Двора Халла и Марциальных вод

Загадочная Карелия ждёт вас! Отправляйтесь в захватывающее железнодорожное приключение с посещением Петрозаводска, Сортавалы и Выборга.

В пути вы сможете насладиться разнообразными активностями: от прогулок по Онежской набережной Петрозаводска, посещения горы Сампо и курорта «Марциальные воды» до живописного заповедника «Кивач» и двора Халла.

В этом туре вы не только посетите знаменитый горный парк Рускеала, но и прокатитесь на «Рускеальском экспрессе».
Ближайшие даты:
4
сен11
сен18
сен25
сен2
окт9
окт31
окт

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд № 928 (номера поезда, вагона, места указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

21:05 – отправление туристического поезда № 928 с Ленинградского вокзала г. Москвы.

2 день

Петрозаводск. Двор Халла. Гора Сампо. Курорт "Марциальные Воды". Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач"

Завтрак в поезде.

07:50 – прибытие туристического поезда № 928 в г. Петрозаводск.

08:30 – встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской, взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры.

Выезд за город, экскурсия «Карелия: путешествие во времени» с посещением двора Халла. Приглашаем погрузиться в культуру и природу Карелии.

В программе:

  • прогулка по сосновому бору вдоль самого прозрачного озера Карелии — Урозера;
  • чаепитие с карельскими песнями и танцами в дизайнерском интерьере современного барнхауса;
  • мастер-класс по изготовлению оберега времени в традиционной избе Уникальные сувениры и открытки себе «в будущее».

Почему стоит посетить двор Халла?

  1. Единственное место в Карелии, где прошлое и будущее встречаются вместе.
  2. Прогулка в живописном уголке северной природы.
  3. Интерактивный формат экскурсии подарит незабываемые эмоции. Это место, где время замедляется!

Выезд на загородную природную экскурсию «Гора Сампо – Марциальные Воды – Вулкан Гирвас – Водопад Кивач».

Первый объект для посещения – гора Сампо («мельница»).

Именно здесь снимали легендарный советский фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Карельские скалы уникальны, они удивительно гармоничны и красивы, и именно с горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности.

Обед в кафе в пути.

Далее следуем на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Нас ждет экскурсия и дегустация целебной воды из трех источников первого российского курорта.

Также увидим Церковь Апостола Петра в поселке Марциальные воды, которая является уникальным памятником эпохи Петра I, и после Кончезерского завода она занимает второе место среди сохранившихся памятников той поры.

Отсчет истории этого православного храма ведется с 1721 года, а проект церкви, согласно преданию, был подготовлен самим государем.

Экскурсия в заповедник «Кивач» – государственный природный заповедник, который можно назвать одним из старейших природных памятников, расположенных на территории страны.

Этот объект стал первым заповедником государственного масштаба в Карелии.

Главной его достопримечательностью стал красивейший водопад Кивач, давший название уникальному природному объекту.

Сурова, но величественна и прекрасна природа Карелии, края лесов, озёр и гранитных скал.

Нигде в мире гигантские ледники не оставили после себя такого живописного ландшафта. Но есть в этом краю, чарующем путешественника то суровыми, то лирическими, то жизнерадостными пейзажами, особенно поэтичные места.

И самое, может быть, впечатляющее из них – это второй по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского) – водопад Кивач.

Водопад невероятно красив и величественен.

Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.

Водопадом Кивач восторгался еще первый губернатор Олонецкого края (так раньше называлась Карелия), великий русский поэт Гаврила Державин. «Алмазна сыплется гора…» – писал он.

Действительно, падающая вода, ее мощь завораживают.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:20 – отправление туристического поезда № 928 в г. Сортавала.

Ночь в поезде.

3 день

Сортавала. Горный парк Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

07:30 Прибытие туристического поезда №928 в г. Сортавала на ст. Карельская.

07:35 Встреча с гидом на перроне.

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Возвращение с гидом на ж/д ст. Сортавала Центр.

10:05 Отправление на ретропоезде в Горный парк Рускеала.

Встреча с гидом на перроне ж/д ст. Горный парк Рускеала и организованный проход в парк.

Горный парк Рускеала – самая известная достопримечательность Карелии. Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году по указу Екатерины II. Использовали его для украшения величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня Рускеальский парк и его ландшафт — поражающие своей красотой рукотворные каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков.

Великие труды поколений горных мастеров дали этому месту особую ауру.

Экскурсия по программе «Мраморный Каньон» – вы узнаете, как добывали мрамор в этих магических местах, и познакомитесь с историей добычи и обработки северного камня.

14:10 Трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива – трансфер на автобусе).

14:50 Прибытие на ж/д ст. Карельская г. Сортавала.

15:09 Отправление туристического поезда №928 со ст. Сортавала в г. Выборг.

17:45 Прибытие туристического поезда №928 в г. Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Выборгу – единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы и оценить ожерельную нить площадей – Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону. Вы увидите Ратушную площадь, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера и Дом на скале. И обязательно вам представится возможность для внешнего осмотра Выборгского замка на Замковом острове.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:43 Отправление туристического поезда №928 в г. Москву.

4 день

Прибытие поезда в Москву

10:16 Прибытие туристического поезда № 928 на Ленинградский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту. Размещение происходит только в смешанные купе, нет разделения на мужские и женские.

Стоимость тура на 1 человека для заездов 05.09.2025, 12.09.2025, 19.09.2025, 26.09.2025, 03.10.2025, 10.10.2025 руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеОдноместное размещение в двухместном купе
Для взрослых47 10059 80089 800
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)46 60059 300
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)27 10027 100

Стоимость тура на 1 человека для заезда 01.11.2025, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеОдноместное размещение в двухместном купе
Для взрослых47 50063 30097 600
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)47 00059 800
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)27 50027 100

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе —15 100 руб.

Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.

В дату 26.09 заезда при бронировании тура на 3х человек с размещением в 4х местном купе, выкуп доп. места (чтобы не было подселения 4го туриста в купе) в подарок

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.

Двухместное купе

2 нижние + 2 верхние полки есть, но откинуты (в связи с чем это не СВ, а 2-хместное купе), 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой. Вечером проводниками подается фужер белого/ красного вина на выбор для каждого взрослого туриста.

В составе поезда есть вагон-бистро.

Четырёхместное купе

2 нижние + 2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе – каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

Сервис в вагоне – чай/кофе с кофемашины в неограниченном количестве, бойлер с питьевой водой.

При полной загрузке в вагоне порядка 72 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Горный парк Рускеала - Выборг - Москва
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 15 100 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

