Программа тура по дням
Прибытие в этнопарк. Приветственный ужин
19:20 Прибытие в Беломорск.
Трансфер в этнопарк (за доп. плату).
Приветственный ужин.
Экскурсия по побережью Белого моря. Создание исследовательского дневника. Лекция. Практикум. Мастер-класс по валянию из шерсти
09:00 Завтрак в атмосферном кафе под шум морского прибоя.
10:00 Экскурсия по побережью Белого моря. Вы почувствуете себя исследователями, которые займутся изучением уникальных природных явлений, а также понаблюдаете за приливами и отливами и обсудите закономерности и влияние фаз луны на перепады уровня воды.
- вы узнаете, что такое литораль и какую роль она играет в морской экосистеме;
- научитесь отличать фукус от ламинарии;
- узнаете, какие организмы и моллюски обитают в прибрежной зоне;
- как ловят пескожила – морского червя. Вас также ждет охота за этими многощетинковыми червями.
11:30 Время создать свой исследовательский дневник «Тайны Белого моря». Сюда Вы сможете ежедневно вносить свои впечатления, делать зарисовки Ваших удивительных и невероятных находок, а также записывать свои наблюдения.
12:30 Чтобы лучше узнать об обитателях Белого моря, мы проведем для Вас лекцию. Вы узнаете о том, насколько комфортна жизнь в Северном Ледовитом океане, и почему представители флоры и фауны решили поселиться именно здесь.
Знали ли Вы, что в арктических водах растут виноград и капуста? Также в этих холодных водах можно встретить морских зайцев, канареек, звезд, фантастических медуз и моллюсков и, конечно, китов!
Для любителей создавать что-то своими руками мы подготовили практикум «Заселяем дом гидробионтами». Совместными усилиями будет создана модель Белого моря, куда Вы затем расселите многочисленных обитателей по «этажам». Это позволит наглядно представить, как живут гидробионты (морские жители), кто и с кем соседствует, где гуляет и куда путешествует.
13:30 Обед.
14:30-17:30 Свободное время.
За дополнительную плату Вы можете поучаствовать в обучающих программах, мастер-классах или заказать экскурсию.
Мастер-класс по валянию из шерсти. Вы сможете освоить технику сухого валяния, после которого каждый участник увезет на память сувенир — мягкую игрушку, сделанную своими руками.
19:00 Ужин в панорамном кафе с возможностью заказать блюда местной кухни (за дополнительную плату).
Вечерняя программа:
- для детей до 7 лет — сказочное представление (продолжительность 15-20 минут);
- ребятам постарше и их родителям предлагаем интеллектуальную игру-викторину (продолжительность 60-80 минут).
Лекция о китах Белого моря. Белужий остров. Лекция о белухах. Мастер-класс. Ночевка в палатке
09:00 Завтрак – залог отличного дня. Подкрепляемся и идем открывать новые горизонты!
Сегодня Вас ждет увлекательная лекция о китах Белого моря.
- Кто такие белухи – киты или дельфины?
- Правда ли, что они умеют разговаривать?
- Как далеко они путешествуют, и есть ли у таких крупных млекопитающих враги?
Вы узнаете очевидные и невероятные вещи о китах, историю их взаимоотношений с человеком, а также обсудите, что мы точно знаем о белухах, а что до сих пор остается загадкой. И всё это в интерактивной форме под чутким руководством наших кураторов.
Чтобы закрепить полученные на лекции знания, Вы затем отправитесь на необитаемый остров на встречу с белухами!
По прибытию на Белужий остров вас ждет прогулка по нему с нашим биологом-экскурсоводом, который расскажет об островной фауне Белого моря.
Вы соберете различные природные биоматериалы, которые затем сможете исследовать в нашей лаборатории. Но главное, с этого острова можно наблюдать очень редкое зрелище – игрища белух! Они приплывают сюда вместе с приливом со своими детенышами, чтобы порезвиться в мелководье совсем близко от берега! Это поистине уникальная возможность увидеть белух так близко и понаблюдать за прекрасными животными в их родной среде.
14:00 Обед на острове.
Пришло время научиться выживать, как настоящие Робинзоны! Под руководством инструктора Вы построите временное жилище. Вас научат основным навыкам выживания: как не заблудиться, не замерзнуть, не промокнуть и избежать какой-либо опасности в дикой природе.
Затем Вы прогуляетесь по побережью, изучая морское дно и собирая водоросли, мидии и другие объекты, которые можно будет затем исследовать.
Далее Вас ждет лекция о белухах. Наш биолог поделится своими знаниями о белухах, расскажет об их образе жизни и объяснит, почему их называют «морскими канарейками».
Вас ждет множество других интересных фактов! После продолжится наблюдение за китами. Вы подойдете к ним на максимально близкое расстояние, чтобы у Вас была возможность не только насладиться игрой детенышей и их родителей, но и послушать их «разговоры».
19:00 Долгожданный ужин на острове.
В качестве вечерней программы мы подготовили для Вас мастер-класс «Горячее копчение рыбы».
Под нашим чутким руководством Вы приготовите вкуснейшее блюдо в чудо-коптилке. Это может быть камбала, навага, сельдь, корюшка, сиг. Всё очень свежее, ароматное, нежное.
Далее Вас ждет наслаждение фирменным природным явлением Севера – белой ночью! Вы сможете поиграть или поделиться историями, сидя у костра, или послушать карельские сказания, которыми мы обязательно поделимся.
Свободное время на острове. Вечерняя программа
Встречаем рассвет на берегу Белого моря с чашкой чая, укутавшись в теплый плед.
Утренняя свежесть, соленый ветер, сверкающие на солнце камни и магия просыпающейся природы – то, что останется в памяти на всю жизнь. Никто не останется без теплого пледа и согревающего напитка!
09:00-10:00 Вкусный и питательный завтрак, приготовленный на костре.
После завтрака у Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по острову и насладиться суровыми, но такими необыкновенными видами северной природы или посидеть на камне, созерцая бескрайние просторы моря. В ягодный и грибной сезон наверняка найдутся желающие пособирать или просто полакомиться морошкой, брусникой и черникой.
13:00-14:00 Обед на острове.
Возвращение на базу.
Свободное время на отдых.
19:00 Ужин в панорамном кафе с возможностью заказать блюда местной кухни (за дополнительную плату).
20:00-21:30 Вечерняя программа:
- для детей до 7 лет сказочное представление (продолжительность 15-20 минут);
- ребятам постарше и их родителям предлагаем интеллектуальную игру-викторину (продолжительность 60-80 минут).
Мастер-классы
Завтрак в уютном кафе.
Мастер-класс «Солеварение по старинному поморскому рецепту».
Соляной промысел на протяжении длительного времени был самым доходным в Поморье и сыграл большую роль в развитии экономики региона. Под нашим чутким руководством Вы будете варить соль в нашей реконструированной солеварне.
Вы узнаете множество любопытных фактов о солёности воды, поймёте, почему она неодинакова в разных морях, какой химический состав воды Белого моря, а также узнаете, почему наша соль называется «поваренной».
Мастер-класс «Морской аквариум своими руками».
Вы научитесь моделировать экосистему в искусственном водоёме и понаблюдаете за обитателями подводного микромира. Наблюдения Вы сможете занести в свой исследовательский дневник.
Мастер-класс «Беломорский сувенир».
Вы сделаете своими руками небольшой, но очень необычный сувенир из северных природных материалов, а также подведете итоги путешествия.
13:30 Обед.
14:30-19:00 Свободное время, чтобы каждый смог сходить к полюбившемуся камню, загадать желание, сделать фото на память и попрощаться с Белым морем и его обитателями.
19:00 Ужин с возможностью заказать блюда местной кухни (за дополнительную плату).
20:00-21:30 Вечерние мероприятия.
Завершение программы
Отправление на Москву в 11:28 поездом № 91.
Отправление в Санкт-Петербург в 07:23 поездом № 15А или в 21:39 поездом № 11А.
Трансфер за доп. плату. Для вечернего поезда будет необходим индивидуальный трансфер.
Освобождение номеров до 12:00. К сожалению, возможности более позднего выезда из нашего этнопарка нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в этнопарке и в палатке.
Стоимость тура в зависимости от выбранного размещения:
1. Номера «Стандарт» (4 номера):
- основное место – 57200 руб. /чел.;
- доп. место – 46200 руб.
1 стандарт блок № 1 + № 2 — 4 основных + 1 доп. место.
2 стандарт № 3 и № 4 — 2 основных + 2 доп. места.
1 стандарт макси № 5 + № 6 — 4 основных + 2 доп. места.
2. Номера «Комфорт» (4 номера):
- основное место – 68200 руб. /чел.;
- доп. место – 46200 руб.
3 номера № 1, № 4, № 5 — 2 основных + 1 доп. место.
1 номер № 6 — 2 основных + 2 доп. места.
3. Номера «Лесной дом» 1 (с кухней и камином):
- основное место – 73700 руб.;
- доп. место – 46200 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Лопский берег»
База отдыха «Лопский берег» расположена в тихом месте на берегу Белого моря, в 3 км от села Колежма Беломорского района. В этнопарке имеется своя ферма с животными, традиционная русская баня, корабельная мастерская, солеварня и библиотека с редкими изданиями о русском севере.
Гостям на выбор предоставляются номера в коттедже и эко-лоджии на берегу Белого моря. В помещениях имеется всё необходимое: спальные места, место для размещения вещей, Wi-Fi.
Есть полноценная оснащенная общая кухня. Также в некоторых номерах есть собственная кухня. Продукты для приготовления можно привезти с собой. На территории этнопарка есть кафе, где вы можете позавтракать, пообедать и поужинать.
Этнопарк расположен рядом с другими популярными туристическими местами Карелии: Соловками, архипелагом Кузова, беломорскими петроглифами, включенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Палатка на острове
Ночевка в палатке на необитаемом острове.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номере выбранной категории
- Лекции, мастер-классы и экскурсии по программе
- Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
- Приветственный ужин и ужин на острове
- 1 ночёвка в палатке на острове (проживание и питание на острове организует инструктор)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Беломорска и обратно
- Трансфер от ж/д вокзала до этнопарка и обратно: микроавтобус, ж/д вокзал г. Беломорск - Этнопарк - ж/д вокзал г. Беломорск (80 км в одну сторону) - 3600 руб. /чел. индивидуальный трансфер по запросу
- Питание, не указанное в программе - 3 ужина (комплексный или по меню)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.