Это комбинированное путешествие для тех, кто хочет увидеть самые популярные достопримечательности Карелии, но при этом не чувствовать себя в толпе туристов.
Мы специально выстроили маршрут так, чтобы успеть и в известные парки, и в места с первозданной, нетронутой природой.
Вместе мы проедем путь от Онежского до Ладожского озера, чтобы показать вам всё разнообразие карельских пейзажей.
Мы специально выстроили маршрут так, чтобы успеть и в известные парки, и в места с первозданной, нетронутой природой.
Вместе мы проедем путь от Онежского до Ладожского озера, чтобы показать вам всё разнообразие карельских пейзажей.
Описание тура
Что вас ожидает Природные заповедники и парки: знаменитый заповедник Кивач, древний вулкан Гирвас и, конечно, горный парк Рускеала с его мраморным каньоном, Итальянским карьером и Рускеальскими водопадами. Дикая природа вдали от трасс: подъем на горы с круговым панорамным обзором, прогулки по скалистым берегам лесных озер и тропам среди вековых хвойных деревьев. Вы увидите водопады, среди которых — самый высокий в Карелии — Юканкоски (Белые мосты). Ладожское приключение: отдельный блок программы — прогулка на катере по акватории Ладожского озера. Это крупнейшее озеро Европы встретит вас пейзажами Ладожских шхер: сотни каменных островов, узкие проливы и величественный остров Валаам — место уникальной природы и православная святыня. Темп и атмосфера Мы не гонимся за галочками. Экскурсии проходят в спокойном темпе, без жесткого тайминга на каждой точке. У вас будет достаточно времени, чтобы просто погулять, сделать красивые фото или уединиться с природой. Мы можем провести этот тур индивидуально — по согласованию, в любые даты сезона. Услугу оказывает туроператор В031-00161-00/04552493 Важная информация:
На маршруте и в загородном комплексе мы остановимся в локальных ресторанах, где вы сможете попробовать лучшие блюда северной кухни • В свободное время вы можете воспользоваться дополнительными услугами комплекса: аренда лодок, сапсерфов, квадроциклов, русская баня и другие активности • Для тех, кто давно мечтал прокатиться на настоящем ретропоезде — есть возможность добавить это в тур (по договоренности) • В расписании указаны даты групповых выездов • Индивидуальный тур можно заказать на любые даты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание:/n 2 ночи в глэмпинге, Ладожское озеро/n 1 ночь в отеле, Петрозаводск
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гагарина 3, Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- На маршруте и в загородном комплексе мы остановимся в локальных ресторанах, где вы сможете попробовать лучшие блюда северной кухни
- В свободное время вы можете воспользоваться дополнительными услугами комплекса: аренда лодок, сапсерфов, квадроциклов, русская баня и другие активности
- Для тех, кто давно мечтал прокатиться на настоящем ретропоезде - есть возможность добавить это в тур (по договоренности)
- В расписании указаны даты групповых выездов
- Индивидуальный тур можно заказать на любые даты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Петрозаводска
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