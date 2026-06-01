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Мультитур «От Онеги до Ладоги» (4 дня)

Мультитур «От Онеги до Ладоги»
Это комбинированное путешествие для тех, кто хочет увидеть самые популярные достопримечательности Карелии, но при этом не чувствовать себя в толпе туристов.

Мы специально выстроили маршрут так, чтобы успеть и в известные парки, и в места с первозданной, нетронутой природой.

Вместе мы проедем путь от Онежского до Ладожского озера, чтобы показать вам всё разнообразие карельских пейзажей.
Мультитур «От Онеги до Ладоги» (4 дня)
Мультитур «От Онеги до Ладоги» (4 дня)
Мультитур «От Онеги до Ладоги» (4 дня)

Описание тура

Что вас ожидает Природные заповедники и парки: знаменитый заповедник Кивач, древний вулкан Гирвас и, конечно, горный парк Рускеала с его мраморным каньоном, Итальянским карьером и Рускеальскими водопадами. Дикая природа вдали от трасс: подъем на горы с круговым панорамным обзором, прогулки по скалистым берегам лесных озер и тропам среди вековых хвойных деревьев. Вы увидите водопады, среди которых — самый высокий в Карелии — Юканкоски (Белые мосты). Ладожское приключение: отдельный блок программы — прогулка на катере по акватории Ладожского озера. Это крупнейшее озеро Европы встретит вас пейзажами Ладожских шхер: сотни каменных островов, узкие проливы и величественный остров Валаам — место уникальной природы и православная святыня. Темп и атмосфера Мы не гонимся за галочками. Экскурсии проходят в спокойном темпе, без жесткого тайминга на каждой точке. У вас будет достаточно времени, чтобы просто погулять, сделать красивые фото или уединиться с природой. Мы можем провести этот тур индивидуально — по согласованию, в любые даты сезона. Услугу оказывает туроператор В031-00161-00/04552493 Важная информация:
На маршруте и в загородном комплексе мы остановимся в локальных ресторанах, где вы сможете попробовать лучшие блюда северной кухни • В свободное время вы можете воспользоваться дополнительными услугами комплекса: аренда лодок, сапсерфов, квадроциклов, русская баня и другие активности • Для тех, кто давно мечтал прокатиться на настоящем ретропоезде — есть возможность добавить это в тур (по договоренности) • В расписании указаны даты групповых выездов • Индивидуальный тур можно заказать на любые даты.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание:/n 2 ночи в глэмпинге, Ладожское озеро/n 1 ночь в отеле, Петрозаводск
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Гагарина 3, Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • На маршруте и в загородном комплексе мы остановимся в локальных ресторанах, где вы сможете попробовать лучшие блюда северной кухни
  • В свободное время вы можете воспользоваться дополнительными услугами комплекса: аренда лодок, сапсерфов, квадроциклов, русская баня и другие активности
  • Для тех, кто давно мечтал прокатиться на настоящем ретропоезде - есть возможность добавить это в тур (по договоренности)
  • В расписании указаны даты групповых выездов
  • Индивидуальный тур можно заказать на любые даты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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