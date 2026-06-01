Что вас ожидает Природные заповедники и парки: знаменитый заповедник Кивач, древний вулкан Гирвас и, конечно, горный парк Рускеала с его мраморным каньоном, Итальянским карьером и Рускеальскими водопадами. Дикая природа вдали от трасс: подъем на горы с круговым панорамным обзором, прогулки по скалистым берегам лесных озер и тропам среди вековых хвойных деревьев. Вы увидите водопады, среди которых — самый высокий в Карелии — Юканкоски (Белые мосты). Ладожское приключение: отдельный блок программы — прогулка на катере по акватории Ладожского озера. Это крупнейшее озеро Европы встретит вас пейзажами Ладожских шхер: сотни каменных островов, узкие проливы и величественный остров Валаам — место уникальной природы и православная святыня. Темп и атмосфера Мы не гонимся за галочками. Экскурсии проходят в спокойном темпе, без жесткого тайминга на каждой точке. У вас будет достаточно времени, чтобы просто погулять, сделать красивые фото или уединиться с природой. Мы можем провести этот тур индивидуально — по согласованию, в любые даты сезона. Услугу оказывает туроператор В031-00161-00/04552493 Важная информация:

На маршруте и в загородном комплексе мы остановимся в локальных ресторанах, где вы сможете попробовать лучшие блюда северной кухни • В свободное время вы можете воспользоваться дополнительными услугами комплекса: аренда лодок, сапсерфов, квадроциклов, русская баня и другие активности • Для тех, кто давно мечтал прокатиться на настоящем ретропоезде — есть возможность добавить это в тур (по договоренности) • В расписании указаны даты групповых выездов • Индивидуальный тур можно заказать на любые даты.