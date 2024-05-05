Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии

Путешествие в Карелию на Новой год – это отличный повод нарушить традицию праздника встречаться в семейном кругу дома, отметив праздник уникальной поездкой в северный регион России. Хороший отдых станет отличной идеей, чтобы провести время с семьей и детьми или друзьями.
4.67
3 отзыва
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Отдых на природе
Отдых на природе
Нас ждут весёлые игры, шуточный марафон, увлекательный квест и поход за зеленой красавицей – новогодней елкой
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую новогоднюю атмосферу северного города – столицу Карелии
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на водопаде Кивач – одном из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Петрозаводску, Марциальные Воды

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска у 10 вагона поезда №18.

Завтрак в кафе Петрозаводска.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Наш город удивит Вас!

Вы побываете в замечательных исторических местах, а также прогуляетесь по главной достопримечательности города - знаменитой набережной Онежского озера, где оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.

Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды», основанный Петром I в 1719 году.

Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация целебной воды из знаменитых природных источников.

В пути остановка у горы Сампо и неторопливый подъем.

С вершины открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать несколько снимков на память о Карелии.

Также гора Сампо считается местом силы.

Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.

Внимание! Подъем на гору Сампо осуществляется при хороших погодных условиях.

Трансфер в туркомплекс «Марциальные Ключи».

Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.

Обед.

Информационный коктейль.

Природная аптека - дегустация карельских травяных чаёв.

Традиции заготовки чая.

«Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра.

Вас ждет гостеприимный и радушный прием: горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.

А также игры, песни и хорошее настроение.

Развлекательная программа в ресторане, дискотека.

Ужин (за доп. плату).

В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности!

ВНИМАНИЕ! Гости, прибывшие поездом №012 из Санкт-Петербурга, подходят к 10 вагону поезда №18.

2 день

Уличные забавы

Завтрак.

Какой же Новый год без зеленой красавицы?

Приглашаем всех в поход за новогодней елочкой – веселое мероприятие для всей семьи с забавными указателями, подсказками и сюрпризами.

Изготовление новогодних игрушек, украшение елки, песни, хороводы.

Обед.

Уличные забавы – тимбилдинг по-деревенски!

Знакомьтесь весело и задорно с любимыми карельскими забавами и играми Деда Мороза, которые не только не давали скучать зимними вечерами, но и заряжали энергией на весь год!

Игра в карельские городки – Кюккя и Мегаболл – соревнования по волейболу гигантским мячом.

Развлекательная программа в ресторане, дискотека.

3 день

Командный квест и старинное игрище

Завтрак.

Увлекательный командный квест «Тайна потерянного саквояжа».

Свободное время (по Вашему желанию за дополнительную плату прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня).

Обед.

Карельский разгуляй – старинное игрище «Крууга».

Чтобы щёчки зарумянились, а ручки-ножки согрелись сыграйте с нами в весёлые игры, вдоволь повеселитесь на шуточном марафоне, покружитесь в карельском хороводе Крууга и загадайте желание, дотронувшись до волшебного посоха: нужно только поверить в чудо, и желание обязательно сбудется в грядущем году.

Развлекательная программа в ресторане, дискотека.

4 день

Мастер-класс, водопад Кивач, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров в 10:00.

Мастер-класс «Рукодельные истории» - изготовление карельского оберега – сувенира на память о Карелии.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение трехкаскадного водопада Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы.

Возможность увидеть дендрарий карельских березок.

Посещение сувенирного магазина.

Трансфер к ж/д вокзалу города Петрозаводска к 17:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в загородном комплексе "Марциальные Ключи".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номераСтоимость

СТАНДАРТ

Двухкомнатный номер

с балконом и видом на озеро

на 2 чел + 2 доп

Гостиная с диваном на два доп места, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).

Спальня с двуспальной кроватью. Душ, санузел.

Стоимость на человека при двухместном размещении

20900

Доп. место на взрослого

17000

Доп. место на ребенка до 13л

12000

Одноместное размещение

28500

СТУДИЯ

Двухкомнатный номер

с балконом и видом на озеро

на 3 чел + 2 доп

Гостиная с диваном на два доп места, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).

Спальня с тремя раздельными кроватями (можно сдвинуть). Душ, санузел.

Стоимость на человека при трехместном размещении

20500

Доп. место на взрослого

17000

Доп. место на ребенка до 13л

12000

Двухместное размещение

26500

СЕМЕЙНЫЙ

Трехкомнатный номер

с балконом и видом на озеро

на 4 чел + 2 доп

Гостиная с диваном на два доп места, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).

Спальня с двуспальной кроватью и спальня с двумя раздельными кроватями (можно сдвинуть). Душ, санузел.

Стоимость на человека при четырехместном размещении

20500

Доп. место на взрослого

17000

Доп. место на ребенка до 13л

12000

Двухместное размещение

28500

СЕМЕЙНЫЙ+

Четырехкомнатный номер с балконом и видом на озеро

на 6 чел + 2 доп

Гостиная с диваном, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).

Спальня с двуспальной кроватью и две спальни с двумя раздельными кроватями (можно сдвинуть). Душ, санузел

Стоимость на человека при шестиместном размещении20000

Доп. место на взрослого

17000

Доп. место на ребенка до 13л

12000

Четырехместное размещение

26000

ФЭМИЛИ-КОТТЕДЖ

Двухкомнатный номер

в коттедже на 2-м этаже

на 4 чел + 2 доп

Гостиная с диваном на два доп места, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).

Спальня с четырьмя раздельными кроватями (можно сдвинуть). Душ, санузел.

Стоимость на человека при четырехместном размещение20900
Доп. место на взрослого17000
Доп. место на ребенка до 13л12000
Двухместное размещение 28500

ФЭМИЛИ-КОТТЕДЖ

Четырехкомнатный номер

в коттедже на 1-м этаже

на 8 чел + 2 доп

Гостиная с диваном на два доп места, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).

Спальня с двуспальной кроватью и две спальни с тремя раздельными кроватями. Душ, санузел

Стоимость на человека при восьмиместном размещении20700

Доп. место на взрослого

17000

Доп. место на ребенка до 13л

12000

Четырехместное размещение

28500

Варианты проживания

Гостевой дом «Марциальные Ключи»

3 ночи

Гостевой дом «Марциальные Ключи», в котором допускается размещение с домашними животными, расположен в городке Моторино. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, детская игровая площадка, удобства для занятий водными видами спорта, помещение для хранения лыж и ресторан. На территории имеется бесплатная частная парковка.

Все номера оснащены телевизором, а в некоторых обустроена гостиная зона для отдыха после насыщенного дня. В распоряжении гостей чайник, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации гостевого дома работает круглосуточно.

В окрестностях пользуются популярностью такие виды активного отдыха, как лыжный спорт и велосипедные прогулки. Гости могут взять напрокат лыжное снаряжение.

Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»Гостевой дом «Марциальные Ключи»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в загородном комплексе «Марциальные Ключи»
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Работа аниматоров
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Прокат снегоходов
  • Катание на коньках
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность;
  • для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей;
  • ПОЛИС обязательного медицинского страхования;
  • теплую, не продуваемую и не промокаемую одежду;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
5 мая 2024
Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
М
30 янв 2024
Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в
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горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

Р
24 янв 2024
Всё чётко, организованно, без сбоев и накладок. Комфорт на высшем уровне.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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