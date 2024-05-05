Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Петрозаводску, Марциальные Воды
Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска у 10 вагона поезда №18.
Завтрак в кафе Петрозаводска.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Наш город удивит Вас!
Вы побываете в замечательных исторических местах, а также прогуляетесь по главной достопримечательности города - знаменитой набережной Онежского озера, где оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.
Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды», основанный Петром I в 1719 году.
Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация целебной воды из знаменитых природных источников.
В пути остановка у горы Сампо и неторопливый подъем.
С вершины открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать несколько снимков на память о Карелии.
Также гора Сампо считается местом силы.
Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.
Внимание! Подъем на гору Сампо осуществляется при хороших погодных условиях.
Трансфер в туркомплекс «Марциальные Ключи».
Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.
Обед.
Информационный коктейль.
Природная аптека - дегустация карельских травяных чаёв.
Традиции заготовки чая.
«Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра.
Вас ждет гостеприимный и радушный прием: горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.
А также игры, песни и хорошее настроение.
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Ужин (за доп. плату).
В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности!
ВНИМАНИЕ! Гости, прибывшие поездом №012 из Санкт-Петербурга, подходят к 10 вагону поезда №18.
Уличные забавы
Завтрак.
Какой же Новый год без зеленой красавицы?
Приглашаем всех в поход за новогодней елочкой – веселое мероприятие для всей семьи с забавными указателями, подсказками и сюрпризами.
Изготовление новогодних игрушек, украшение елки, песни, хороводы.
Обед.
Уличные забавы – тимбилдинг по-деревенски!
Знакомьтесь весело и задорно с любимыми карельскими забавами и играми Деда Мороза, которые не только не давали скучать зимними вечерами, но и заряжали энергией на весь год!
Игра в карельские городки – Кюккя и Мегаболл – соревнования по волейболу гигантским мячом.
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Командный квест и старинное игрище
Завтрак.
Увлекательный командный квест «Тайна потерянного саквояжа».
Свободное время (по Вашему желанию за дополнительную плату прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня).
Обед.
Карельский разгуляй – старинное игрище «Крууга».
Чтобы щёчки зарумянились, а ручки-ножки согрелись сыграйте с нами в весёлые игры, вдоволь повеселитесь на шуточном марафоне, покружитесь в карельском хороводе Крууга и загадайте желание, дотронувшись до волшебного посоха: нужно только поверить в чудо, и желание обязательно сбудется в грядущем году.
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Мастер-класс, водопад Кивач, отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров в 10:00.
Мастер-класс «Рукодельные истории» - изготовление карельского оберега – сувенира на память о Карелии.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение трехкаскадного водопада Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы.
Возможность увидеть дендрарий карельских березок.
Посещение сувенирного магазина.
Трансфер к ж/д вокзалу города Петрозаводска к 17:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в загородном комплексе "Марциальные Ключи".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория номера
|Стоимость
СТАНДАРТ
Двухкомнатный номер
с балконом и видом на озеро
на 2 чел + 2 доп
Гостиная с диваном на два доп места, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).
Спальня с двуспальной кроватью. Душ, санузел.
Стоимость на человека при двухместном размещении
|20900
Доп. место на взрослого
|17000
Доп. место на ребенка до 13л
|12000
Одноместное размещение
|28500
СТУДИЯ
Двухкомнатный номер
с балконом и видом на озеро
на 3 чел + 2 доп
Гостиная с диваном на два доп места, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).
Спальня с тремя раздельными кроватями (можно сдвинуть). Душ, санузел.
Стоимость на человека при трехместном размещении
|20500
Доп. место на взрослого
|17000
Доп. место на ребенка до 13л
|12000
Двухместное размещение
|26500
СЕМЕЙНЫЙ
Трехкомнатный номер
с балконом и видом на озеро
на 4 чел + 2 доп
Гостиная с диваном на два доп места, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).
Спальня с двуспальной кроватью и спальня с двумя раздельными кроватями (можно сдвинуть). Душ, санузел.
Стоимость на человека при четырехместном размещении
|20500
Доп. место на взрослого
|17000
Доп. место на ребенка до 13л
|12000
Двухместное размещение
|28500
СЕМЕЙНЫЙ+
Четырехкомнатный номер с балконом и видом на озеро
на 6 чел + 2 доп
Гостиная с диваном, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).
Спальня с двуспальной кроватью и две спальни с двумя раздельными кроватями (можно сдвинуть). Душ, санузел
|Стоимость на человека при шестиместном размещении
|20000
Доп. место на взрослого
|17000
Доп. место на ребенка до 13л
|12000
Четырехместное размещение
|26000
ФЭМИЛИ-КОТТЕДЖ
Двухкомнатный номер
в коттедже на 2-м этаже
на 4 чел + 2 доп
Гостиная с диваном на два доп места, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).
Спальня с четырьмя раздельными кроватями (можно сдвинуть). Душ, санузел.
|Стоимость на человека при четырехместном размещение
|20900
|Доп. место на взрослого
|17000
|Доп. место на ребенка до 13л
|12000
|Двухместное размещение
|28500
ФЭМИЛИ-КОТТЕДЖ
Четырехкомнатный номер
в коттедже на 1-м этаже
на 8 чел + 2 доп
Гостиная с диваном на два доп места, телевизором, столом, кухонным уголком (холодильник, чайник, микроволновка, набор посуды).
Спальня с двуспальной кроватью и две спальни с тремя раздельными кроватями. Душ, санузел
|Стоимость на человека при восьмиместном размещении
|20700
Доп. место на взрослого
|17000
Доп. место на ребенка до 13л
|12000
Четырехместное размещение
|28500
Варианты проживания
Гостевой дом «Марциальные Ключи»
Гостевой дом «Марциальные Ключи», в котором допускается размещение с домашними животными, расположен в городке Моторино. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, детская игровая площадка, удобства для занятий водными видами спорта, помещение для хранения лыж и ресторан. На территории имеется бесплатная частная парковка.
Все номера оснащены телевизором, а в некоторых обустроена гостиная зона для отдыха после насыщенного дня. В распоряжении гостей чайник, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации гостевого дома работает круглосуточно.
В окрестностях пользуются популярностью такие виды активного отдыха, как лыжный спорт и велосипедные прогулки. Гости могут взять напрокат лыжное снаряжение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в загородном комплексе «Марциальные Ключи»
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Работа аниматоров
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Прокат снегоходов
- Катание на коньках
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность;
- для туристов, путешествующих с детьми обязательно Свидетельство о рождении детей;
- ПОЛИС обязательного медицинского страхования;
- теплую, не продуваемую и не промокаемую одежду;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.