1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Петрозаводску, Марциальные Воды

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска у 10 вагона поезда №18.

Завтрак в кафе Петрозаводска.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Наш город удивит Вас!

Вы побываете в замечательных исторических местах, а также прогуляетесь по главной достопримечательности города - знаменитой набережной Онежского озера, где оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.

Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды», основанный Петром I в 1719 году.

Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация целебной воды из знаменитых природных источников.

В пути остановка у горы Сампо и неторопливый подъем.

С вершины открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать несколько снимков на память о Карелии.

Также гора Сампо считается местом силы.

Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.

Внимание! Подъем на гору Сампо осуществляется при хороших погодных условиях.

Трансфер в туркомплекс «Марциальные Ключи».

Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.

Обед.

Информационный коктейль.

Природная аптека - дегустация карельских травяных чаёв.

Традиции заготовки чая.

«Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра.

Вас ждет гостеприимный и радушный прием: горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.

А также игры, песни и хорошее настроение.

Развлекательная программа в ресторане, дискотека.

Ужин (за доп. плату).

В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности!

ВНИМАНИЕ! Гости, прибывшие поездом №012 из Санкт-Петербурга, подходят к 10 вагону поезда №18.