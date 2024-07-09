Вас ждет трехдневное приключение в Карелию, где вы окунетесь в первозданную природу и увидите потрясающие пейзажи.
Мы посетим уникальные места, включая водопады, горные вершины и Ладожское озеро, и насладимся карельской кухней в уютных домиках на берегу озера.
Мы посетим уникальные места, включая водопады, горные вершины и Ладожское озеро, и насладимся карельской кухней в уютных домиках на берегу озера.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Великолепная Карелия на три дняОткройте для себя уникальные природные красоты этого потрясающего края, где 90% территории занимает первозданная нетронутая природа. Вы проведете три прекрасных дня среди величественных пейзажей, которые помогут вам расслабиться и зарядиться энергией. Этот тур представляет собой комбинацию популярных мест региона и уникальных уголков Карелии, где еще можно насладиться красотой без толп туристов. Мы посетим живописные места Северного Приладожья, где вы сможете насладиться прогулками по фактурным скалам, хвойным лесам и околоозерным тропам. Вас ждут увлекательные приключения в горах Карелии, походы к водопадам Койринкоски, Ахинкоски, Янискоски, а также сафари по бездорожью к самому высокому водопаду Карелии — Юкканкоски (Белые мосты). Вы отправитесь на захватывающую прогулку на катере по Ладожскому озеру, чтобы насладиться бескрайними пейзажами и увидеть Ладожские шхеры, а также остров Валаам с его уникальной природой и Православным монастырем. В один из дней мы посетим горный парк Рускеала, где вас ждут мраморный каньон, горное озеро и итальянский карьер, а также Рускеальские водопады. Проживание предусмотрено на берегу Ладожского озера в комфортабельных домиках с панорамным видом в глэмпинге. В ресторане комплекса вы сможете отведать лучшие блюда карельской кухни. Важная информация:• Мы готовы провести этот уникальный тур в любые даты сезона при бронировании двух и более мест.
- Вы можете выбрать город Петрозаводск или город Сортавала для старта и финиша вашего приключения.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Данный тур возможно провести в любые даты сезона (ежедневно), при бронировании двух и более мест и наличии у нас свободных гидов. Даты, которые указаны в расписании, открыты для набора небольших сборных групп, к которым можно присоединиться
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|взрослые
|44 900 ₽
|Сборная мини группа (2-8 чел) (стоимость на 1 чел
|44 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ладожское озеро
- Онежское озеро
- Ладожские шхеры
- О. Валаам
- Водопады Койриноянкоски
- Водопады Юканкоски
- Водопады Ахинкоски
- Горный парк Рускеала
- Мраморный каньон
- Итальянский карьер
- О. Пехкямесаари
- Мыс Ристиниеми
- Гора Хийденвуори
- Гора Паасонвуори
- Гора Линнаваара
- Г. Петрозаводск
Что включено
- Трансфер по прибытии и отправлении
- Трансфер на маршруте
- Сопровождение гида
- Проживание в загородном комплексе (современные домики с панорамным видом - 2 ночи)
- Завтраки по меню, на выбор
- Все входные билеты на маршруте Парк Рускеала, водопады Ахинкоски, городище Паасо, национальный парк Ладожские шхеры ", "Помощь в покупке билетов в Карелию", "Поездка на катере на о. Валаам", "Поездки на катере по Ладожским шхерам", "Авторская программа по нетуристическим местам", " Трансфер по бездорожью на водопад Белые мосты
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты в Карелию
- Обеды, ужины
- Дополнительные развлечения и сувениры
Место начала и завершения?
Петрозаводск, пл. Гагарина 3
Когда и сколько длится?
Когда: Данный тур возможно провести в любые даты сезона (ежедневно), при бронировании двух и более мест и наличии у нас свободных гидов. Даты, которые указаны в расписании, открыты для набора небольших сборных групп, к которым можно присоединиться
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
9 июл 2024
Тур входит в следующие категории Петрозаводска
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