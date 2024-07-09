Когда: Данный тур возможно провести в любые даты сезона (ежедневно), при бронировании двух и более мест и наличии у нас свободных гидов. Даты, которые указаны в расписании, открыты для набора небольших сборных групп, к которым можно присоединиться

Экскурсия длится около 2.5 дней

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала