Описание тура
Это частный девичник-путешествие для компании подруг 4 - 10 человек — 4 дня в летней Карелии, где важны не галочки, а состояние: близость, эстетика, безопасность и ощущение как в кино. Здесь не нужно быть менеджером проекта и отвечать за всех: у вас один продюсер 24/7, приватный формат без посторонних, комфортный ритм и план B на погоду и настроение.
Внутри — самые вау сцены Карелии, собранные как сценарий: Кижи на Метеоре, полёт на шаре на рассвете с шампанским, Ладожские шхеры на катере с высадками на острова, Подземная Рускеала и финал на ретропоезде с атмосферой 19 века. Плюс тишина Ладоги, красивый отель, паузы на отдых и чувство, что всё уже продумано — вам остаётся главное: быть вместе и запомнить это как событие.
Кому подойдёт этот тур:
Девичникам 4 - 10 человек, которые хотят как в кино: красиво, легко, безопасно и без ощущения мы на экскурсии с толпой. Это путешествие-событие для своих — без подселений и случайных людей.
Тем, кто выбирает атмосферу и эстетику, а не просто посмотреть Карелию. Кижи, мраморная Рускеала (включая Подземную), ретропоезд, шхеры и полёт на шаре — впечатления, которые выглядят достойно и остаются памятью, а не списком локаций.
Тем, кому важен комфорт тела. Нормальный сон, тёплый ритм, паузы, еда без нервов и красивый отель у Ладоги, где восстановление — часть путешествия, а не если останутся силы.
Тем, кто ценит приватность и без суеты. Камерный формат, аккуратная логистика, хорошие окна по времени и места без лишней толпы — чтобы вы были вместе, а не в очередях.
Тем, кто хочет эмоции без лишних рисков. Проверенные подрядчики, безопасные маршруты и план B по погоде/самочувствию — чтобы девичник не развалился из-за обстоятельств.
Тем, кому нужен баланс: активность + отдых. Катер по шхерам и острова — и при этом свободное время на прогулки, Спа, закаты и разговоры. Можно ярко, но без устали от отдыха.
Тем, кто не хочет подгонять себя под жёсткую программу. Хотите больше тишины — сделаем мягче. Хотите больше вау и праздника — добавим акценты. Сценарий подстраивается под вашу компанию и её ритм.
Кому точно не подойдёт этот тур:
Тем, кто ищет дёшево и лишь бы поехать. Это девичник-событие с продюсированием, комфортом и приватностью. Здесь важен результат: атмосфера, безопасность, качество и отсутствие стресса у организатора — без компромиссов потом будет стыдно.
Тем, кому нужен марафон и побольше галочек. Мы не бежим по локациям. Ритм выстроен так, чтобы вы успевали прожить Карелию, высыпаться и оставаться в ресурсе — иначе вау не складывается.
Тем, кто хочет шумные ночные тусовки и бессонные ночи как основу девичника. Здесь кайф — в красивых днях, тишине, природе, разговорах и ощущении нас держат. Праздничные акценты возможны, но без хаоса и перегруза.
Тем, кто не готов доверить организацию и хочет контролировать каждый шаг. Формат продюсерский: у вас один ответственный 24/7, план B и решения на месте. Если хочется руководить процессом вместо отдыха — этот тур будет раздражать.
Тем, кто ждёт жёсткого экстрима или выживания. Да, будет драйв (катер, шар, подземная Рускеала, зиплайн по желанию), но без бессмысленных рисков и дискомфорта — комфорт тела здесь стандарт.
Тем, кому нравится формат экскурсия с толпой и микрофоном. Это камерный девичник без конвейера: приватность, уединённые точки, без случайных людей в вашей компании.
Программа может быть именно такой — как готовый пример частного девичника-путешествия с нашим продюсерским ритмом и продуманной организацией. Но она не жёсткая: мы легко адаптируем сценарий под вашу компанию — по длительности, темпу, интересам, уровню активности, формату праздник/restore/киношная эстетика и личным границам — чтобы девичник получился вашим, а не как у всех.
Программа тура по дням
Петрозаводск, Кижи на метеоре через Онежское озеро
Встретим вас на вокзале Петрозаводска — без суеты, с заботой о мелочах и понятным планом на день. Спокойно позавтракаем, выдохнем после дороги и настроимся на путешествие: здесь не нужно тащить организацию — вы просто отдыхаете, мы держим ритм и логистику.
Дальше — скоростной Метеор на остров Кижи через Онежское озеро. Это не переезд, а пауза-ритуал: вода, воздух, сосновые островки и ощущение, что городская скорость осталась где-то далеко.
На Кижах нас встречает Кижский погост — тот самый образ Русского Севера, который запоминается навсегда: 22 главы Преображенской церкви, строгая Покровская и колокольня, в которой будто звенит время. Пройдём по сектору Русские Заонежья — деревянные дома, часовни, мельницы и амбары, собранные здесь как живая история. Экскурсия будет вкусной: не сухие факты, а понятный рассказ о мастерстве плотников, смыслах, реставрации и жизни Севера — чтобы это не просто посмотрели, а прочувствовали.
Возвращаемся в Петрозаводск — обедаем в хорошем месте (без очередей и поиска куда бы сесть), и уезжаем в сторону Сортавалы — в ту самую Карелию, где Ладога начинается по-настоящему. К вечеру приезжаем в отель на берегу озера: заселяемся без нервов, ужинаем в ресторане и встречаем закат, который делает этот день завершённым и очень красивым. Если хочется — просто тишина, прогулка у воды и ощущение: мы уже в событии.
Воздушный шар, Водопады, закат над Ладогой
Ранний подъём — но ради момента, который потом вспоминают годами. Утром поднимаемся в небо на воздушном шаре и смотрим на Карелию сверху: бескрайние леса, озёра, долины — всё будто становится тише и объёмнее. Это тот самый кадр как в кино, только в реальности. После приземления — традиционный бокал шампанского и сертификаты: красиво, символично и очень по-девичьи — как маленький ритуал мы это сделали.
Возвращаемся в отель и уже без спешки завтракаем. Дальше — пауза на восстановление: вы можете поспать, прогуляться по территории, просто молча пить кофе и смотреть на воду. Мы специально держим ритм так, чтобы впечатления складывались, а не сгорали.
Днём едем к водопадам Северного Приладожья — мощная, живая природная энергия, которую невозможно подделать. И добавляем маленькую деталь памяти: месторождение граната, где каждый сможет добыть себе сувенир своими руками. Это не про сувенирную лавку — это про ощущение я увезла с собой кусочек Карелии.
Возвращаемся в отель на Ладоге, обедаем, делимся эмоциями и уходим в свободное время — без обязательных активностей и без надо успеть. Можно в Спа, можно на прогулку вдоль берега, можно просто быть вместе и никуда не спешить. Вечером — ужин в ресторане и ещё один закат, который здесь всегда выглядит как подарок.
Если полёт отменяется из-за погоды, мы спокойно переносим его на следующий день: у нас есть план B, чтобы день всё равно оставался красивым и цельным.
Полет на воздушном шаре — опциональный. Если вам не хочется раннего подъёма, вы можете остаться в отеле, выспаться и никуда не ехать: спокойно позавтракать, прогуляться по территории, сходить в Спа/на берег Ладоги. К основной программе дня вы присоединяетесь дальше по таймингу.
Ладожские шхеры и деревня Викингов
Утро начинаем спокойно: завтрак в отеле, без гонки и сборов по свистку. Сегодня день про воздух, воду и ощущение свободы — когда рядом свои, а вокруг только Карелия.
Дальше выходим на Ладожские шхеры на скоростном катере. Это одна из тех активностей, где всё решают детали: правильное время, правильные места и отсутствие суеты. Пройдём вдоль отвесных скал, нырнём в узкие проливы между островами, высадимся на уединённых точках — чтобы просто походить по камням, вдохнуть хвойный воздух и почувствовать, как голова выключается. Будет момент на маленький карельский ритуал — загадаем желание так, как здесь принято. Простая вещь, но удивительно цепляет и остаётся с вами как личная метка поездки.
После воды — вкусный карельский обед: не перекус на бегу, а нормальная пауза, чтобы вернуться в тело и поговорить.
Днём — этно-комплекс Музей живой истории Карелии (деревня викингов). Это не музей посмотрели витрину и пошли, а живое пространство, где можно смеяться, пробовать и участвовать: увлекательная история о раннем средневековье, дегустация медовухи, ремесленные зоны и мастер-классы. По желанию — тир и возможность испытать древнее оружие (без давления: хотите — участвуете, хотите — наблюдаете и фотографируетесь). Мы держим атмосферу лёгкой и безопасной: всё организовано так, чтобы было интересно всем, независимо от уровня любви к активностям.
Вечером возвращаемся в отель: ужин, свободное время, тишина Ладоги и ощущение, что день получился насыщенным — но не выматывающим.
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон, Ретропоезд
Утро — без спешки. Завтракаем в отеле и оставляем время просто пожить: выспаться, прогуляться по территории, допить кофе у воды, собрать мысли и фотографии. Мы специально даём этот воздух — чтобы финальный день был не забегом, а красивым завершением.
Дальше выселяемся и едем в Рускеалу. За чемоданы не переживайте — мы всё организуем так, чтобы вы были налегке и в хорошем настроении. В парке вас ждёт тот самый мраморный каньон с бирюзовой водой: фактура камня, свет, отражения — место, которое выглядит как декорация, но настоящее. Пройдёмся по самым эффектным точкам, будет время на фото и личные паузы. По желанию можно добавить адреналина — прокатиться на зиплайне (это опция, не обязательная часть).
После — обед в ресторане: нормальная остановка, чтобы не держаться на энергии впечатлений, а спокойно поесть и перевести дух.
Дальше — Подземная Рускеала. Это редкая часть программы: попасть туда непросто, и именно поэтому впечатление такое сильное. Бывшие штольни и места добычи мрамора сегодня превратились в мистические гроты с подсветкой и водой — ощущение, будто вы спускаетесь в другую реальность. Очень киношно, очень красиво, очень запоминается.
И финальный штрих — Ретропоезд. Настоящий паровоз и вагоны в стиле конца 19 века: бархат, детали, атмосфера дорогого путешествия, где хочется замедлиться, слушать музыку и улыбаться. Здесь не нужно ничего делать — просто прожить момент. По пути до Сортавалы — шампанское, фото, ощущение завершённости и той самой красивой памяти, ради которой всё и затевалось.
Дальше мы аккуратно разводим логистику под ваши поезда: если уезжаете на Ласточке в Петербург, проводим и посадим без стресса. У тех, кто едет в Москву, будет время на ужин — заедем в ресторан национальной кухни и после так же спокойно довезём и посадим на поезд. Вы уезжаете с ощущением: всё сложилось, ничего не пришлось тащить, и девичник действительно получился.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска и сопровождение по программе
- Работа турлидера/сопровождающего на маршруте
- Проживание 3 ночи в гостевом комплексе/отеле у Ладоги
- 3 завтрака
- Водный трансфер на Метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи (музей-заповедник)
- Экскурсия к водопадам + посещение месторождения граната
- Прогулка по Ладожским шхерам на скоростном катере (с высадками на острова)
- Посещение этно-комплекса/Деревни викингов с экскурсией
- Экскурсия по Рускеальскому парку (наземная)
- Экскурсия Подземная Рускеала
- Билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
- Все трансферы по маршруту на комфортном транспорте
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Обеды и ужины (оплачиваются в ресторанах по меню)
- Спа-комплекс/баня при отеле
- Активности по желанию на локациях: зиплайн в Рускеале и другие развлечения в парке
- Полёт на воздушном шаре