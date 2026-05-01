Река несет свои воды по красивейшим уголкам Северной Карелии и привлекает не только спортивным сплавом на катамаранах, но и отличной рыбалкой на озерах. Дикая природа, чистый воздух, бурная вода — отличные составляющие для активного отдыха в Карелии!
Программа тура по дням
Сплав от оз. Кимасъярви до пор. Падун
04:20 Встреча на ж/д станции в п. Лоухи с табличкой.
Трансфер на оз. Кимасъярви, 130 км.
Прохождение погранзоны.
Завтрак в полевых условиях.
Река Пистайоки расположена в северо-западном районе, приграничном с Финляндией.
Река интересна для игрового, спортивного сплава. Характер течения — быстрый, большое количество препятствий среднего уровня сложности.
На реке много озер, разделяющих участки быстрого течения.
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Обед.
Сплав на катамаранах: оз. Кимасъярви — пор. Захар (2 к. с.) — пор. Скала (2 к. с.) — пор. Змеиный (2–3 к. с.) — пор. Соленый (3 к. с.) — пор. Падун (3 к. с.),7 км.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав от оз. Шуванда до оз. Вихельтаярви
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Шуванда — порог Безымянный — оз. Мандуярви — пор. Коварный (3 к. с.) — оз. Хирвасъярви — шиверы — оз. Вихельтаярви, 16 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав от оз. Вихельтаярви до оз. Пистаъярви
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Вихельтаярви — пороги (2 к. с.) — оз. Пистаъярви, 14 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка
Завтрак.
Отдых.
Рыбалка.
Обед.
Туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня — это лучший способ снять усталость в условиях похода.
«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав от оз. Пистаъярви до оз. Муасъярви
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Пистаъярви — шиверы — пор. Семиповоротный (3–4 к. с.) — оз. Муасъярви, 12 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав от оз. Муасъярви до пор. Фурляляй
Завтрак.
Сплав на катамаранах: оз. Муасъярви — пор. Курки (3 к. с.) — шиверы — пор. Грива (3 к. с.) — оз. Вайкульское — пор. Фурляляй (2–3 к. с.), 17 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав до оз. Корпиярви
Завтрак.
Сплав на катамаранах: пор. Фурляляй — пор. Имисев (3–4 к. с.) — пор. Талии (2–3 к. с.) — пор. Хирви (2–3 к. с.) — оз. Корпиярви, 16 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Трансфер на вокзал п. Лоухи, 210 км.
13:00 выезд на ж/д вокзал п. Лоухи (время в пути 4-5 часов).
Проживание
Тур предусматривает проживание в трёхместных палатках, заселение по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плавсредства:
|Сплав на 6-местном катамаране
|5 участников + инструктор
|45 500 руб.
|Сплав на 4-местном на катамаране
|3 участника + инструктор (только для готового экипажа)
|53 500 руб.
|Сплав на 2-местном катамаране
|2 участника, без инструктора
|38 500 руб.
Доплата за размещение в двухместной палатке — 1 500 руб. /тур. О необходимости двухместной палатки сообщайте при оформлении тура.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Спутниковый телефон для экстренной связи
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + гсм
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Лоухи и обратно
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
- Размещение в двухместной палатке - 1 500 руб. /тур
- Аренда неопренового костюма (по предварительной договоренности с менеджером) - 3 300 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/бафф;
- комплект запасного нижнего белья.
4. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
5. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8–10 человек);
- сланцы/сандали спортивные.
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья — «городская».
7. Личные вещи:
- наколенники (не обязательно);
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы — паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги — рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения — Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что вы находитесь в спасательном жилете);
- если ваше или страховочное судно рядом — подплывите к нему так, чтобы вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но вам метнули спасконец — возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если вы плывете по струе, и порог не заканчивается — развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если вас не отпускает «бочка» — задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг вашего тела, шеи и т. п.
Что ещё нужно знать?
Спортивный сплав на катамаранах, прохождение порогов 3–4 к. с.
Маршрут проходит по территории погранзоны, на каждого участника тура оформляется пропуск.
При посещении маршрута, входящего в погранзону, турист обязан при себе иметь паспорт.
Участие в туре иностранным гражданам запрещено.
Рыбалка: на реке действует запрет на лов рыбы до 15 июля, с 15 июля разрешён лов на поплавочные снасти (ловля на спиннинг запрещена).
Для передвижения по озерам используется подвесной мотор на катамаран.
Возрастные ограничения – для детей старше 10 лет.
Есть ли важная информация о туре?
Снаряжение для сплава: катамараны – специальные беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная. Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Снаряжение для лагеря: палатки – трехместные. Заселение по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик. Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Личное снаряжение: о наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Питание на маршруте: питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Физические нагрузки: на туре по р. Пистайоки нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. прохождение озер, управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.
Мобильная связь на маршруте: устойчивый сигнал есть только на финише маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
Маршрут заявлен в МЧС. В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках. Изучите рекомендации по набору вещей при участии в водном походе, чтобы Ваш отдых прошёл идеально. Подробную информацию Вам предоставит менеджер.
Принимаются ли вещи на хранение?
Компания не принимает ваши личные вещи на хранение во время активных туров. Во время сплавов мы предоставляем герметичные упаковки объемом 80 л, в них можно компактно разместить все необходимое.
Убедительная просьба не брать с собой вещи сверх нормы, так как это приводит к перегрузу и нарушает нормы и технику безопасности.