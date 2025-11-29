Погружайтесь в волшебный мир Карелии, где величественная природа и богатая история сливаются воедино!
Описание тура
Погружайтесь в волшебный мир Карелии, где величественная природа и богатая история сливаются воедино! В первый день нашего тура вы отправитесь в загадочный Петрозаводск, где опытный гид познакомит вас с красотами столицы республики. Вас ожидает посещение Каменного лабиринта – уникального памятника культуры саамов, а также захватывающая обзорная площадка "Чёртов стул", откуда открывается панорама удивительного карельского пейзажа. На второй день вы сможете насладиться прогулкой на катере, которая приведет вас к живописным Валааму и живописным Ладожским шхерам. Это путешествие по водным путям Карелии оставит незабываемые впечатления и подарит чувство единения с природой. Откройте для себя магию Карелии – места, где каждый момент наполнен чудесами! Важно! Правила оплаты тура от организатора: 1) предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; 2) предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. Важная информация: Важно! Правила оплаты тура от организатора: 1) предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; 2) предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж 200 руб. за посещение объектов: Валаамский архипелаг - ссылка на оплату ссылка Взимается обязательный платеж 350 руб. за посещение объекта: Парк "Ладожские шхеры" (на основании статьи № 15 ФЗ № 33-ФЗ) - оплата на сайте: ссылка Оплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 Ко
АП РФ).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ботанический сад
- Каменный лабиринт
- Обзорная площадка Чёртов стул
- Экскурсия по Петрозаводску и Онежской набережной
- Водная прогулка на катере с посещением острова Валаам и Ладожских шхер
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска
- Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Сопровождение профессиональным гидом по программе тура
- Обзорная экскурсия по территории Ботанического сада
- Входные билеты на территорию ботанического сада Петрозаводского Государственного университета
- Посещение природной достопримечательности Чёртов стул
- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску
- Водная прогулка на катере с посещением острова Валаам и Ладожских шхер.
Что не входит в цену
- Ж/д билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 1 (отель «Piter Inn»)
Завершение: Г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 1 (отель Piter Inn)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важно! Правила оплаты тура от организатора:
- 1 предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- 2 предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж 200 руб. за посещение объектов:
- Валаамский архипелаг - ссылка на оплату ссылка cc/cw64Ja
- Взимается обязательный платеж 350 руб. за посещение объекта:
- Парк «Ладожские шхеры» (на основании статьи № 15 ФЗ № 33-ФЗ) - оплата на сайте: ссылка parkladoga. ru/
- Оплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие туры из Петрозаводска
-
10%
Уик-энд в Карелии: «Рускеала», водопады и шхеры с ночёвкой в глэмпинге на берегу Ладоги
Прокатиться на катере меж островов, погулять по Петрозаводску и полюбоваться панорамой с горы
Начало: Петрозаводск, 9:00
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
40 950 ₽
45 500 ₽ за человека
-
10%
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
56 250 ₽
62 500 ₽ за человека
Краски Карелии: Кижи, Валаам, Рускеала и Кивач за 3 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
19 мая в 10:00
26 мая в 10:00
48 200 ₽ за человека