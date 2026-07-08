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Добро пожаловать в Карелию

Вы прибываете в столицу республики Карелия, город Петрозаводск! После знакомства с гидом отправляемся в Долину зайцев и попробуем их сосчитать - спойлер: но сосчитаем ли?? Ведь их уже больше 500!

Потом наш путь проследует на скалу Сампо, где мы познакомимся с древнейшим карело-финским эпосом "Калевала".

Следующей остановкой будет самый первый курорт России, основанный еще при Петре Первом — Марциальные воды. Сам государь-батюшка четыре раза проходил лечение на этих так богатых железом водах! Посмотрим источники, попробуем целебной водицы, заглянем в дом смотрителя и, разумеется, зайдем в церковь апостола Петра, построенную по чертежам Петра Первого.

Затем наш путь следует к древнейшему вулкану нашей планеты — вулкану Гирвас. Именно на территории Карелии миллиарды лет назад произошло извержение одного из крупнейших вулканов, лава которого растекалась на десятки километров. Сегодня же от тех бурных геологических событий сохранилось застывшее лавовое поле, которое можно увидеть со смотровой площадки.

Вечером приезжаем в город с очень красивым названием — Медвежьегорск, или Медвежья гора, как называют свой город местные жители, где проведем первую ночь.

Кстати, ведь именно в одном из домов Медвежьегорска прозвучало знаменитое: Людк, а Людк! Глянь, че делается! , - узнали? Все верно, Любовь и голуби! Съемки этого замечательного фильма проходили в Медвежьегорске, на реке Кумса, и сегодня дом Кузякиных открыт для посещения, сохранилась даже та самая голубятня, из-за которой у Кузякиных было так много споров!

Ночуем в Медвежьегорске.

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