Описание тура
ВНИИМАНИЕ! Цена 132 645 руб. указана ЗА ВЕСЬ ТУР (за компанию от 1 до 4 человек), а не за одного участника!
Тур можно провести в любые удобные для Вас даты!
За шесть дней мы побываем с Вами на берегах крупнейших водоёмов Европы - Онежского и Ладожского озёр, побываем в каменном веке и эпохе викингов, прокатимся на паровозе на паровой тяге и не только!
- Рисунки первобытного человека на берегу Онежского озера
- Остров Кижи
- Целебные источники
- Горный парк Рускеала
- Водопад Кивач
- Парк викингов Бастион
- Водопады Ахинкоски
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Карелию
Вы прибываете в столицу республики Карелия, город Петрозаводск! После знакомства с гидом отправляемся в Долину зайцев и попробуем их сосчитать - спойлер: но сосчитаем ли?? Ведь их уже больше 500!
Потом наш путь проследует на скалу Сампо, где мы познакомимся с древнейшим карело-финским эпосом "Калевала".
Следующей остановкой будет самый первый курорт России, основанный еще при Петре Первом — Марциальные воды. Сам государь-батюшка четыре раза проходил лечение на этих так богатых железом водах! Посмотрим источники, попробуем целебной водицы, заглянем в дом смотрителя и, разумеется, зайдем в церковь апостола Петра, построенную по чертежам Петра Первого.
Затем наш путь следует к древнейшему вулкану нашей планеты — вулкану Гирвас. Именно на территории Карелии миллиарды лет назад произошло извержение одного из крупнейших вулканов, лава которого растекалась на десятки километров. Сегодня же от тех бурных геологических событий сохранилось застывшее лавовое поле, которое можно увидеть со смотровой площадки.
Вечером приезжаем в город с очень красивым названием — Медвежьегорск, или Медвежья гора, как называют свой город местные жители, где проведем первую ночь.
Кстати, ведь именно в одном из домов Медвежьегорска прозвучало знаменитое: Людк, а Людк! Глянь, че делается! , - узнали? Все верно, Любовь и голуби! Съемки этого замечательного фильма проходили в Медвежьегорске, на реке Кумса, и сегодня дом Кузякиных открыт для посещения, сохранилась даже та самая голубятня, из-за которой у Кузякиных было так много споров!
Ночуем в Медвежьегорске.
Остров Кижи
Сегодня катер доставит нас на всемирно известный остров Кижи, одну из главных достопримечательностей Карелии. Это самый настоящий музей деревянного зодчества под открытым небом: тут и деревянные церкви, и старинные часовенки, и крестьянские дома, и амбары, и мельницы, и колокольня, и лодки-кижанки — ведь не просто так музей-заповедник Кижи является объектом всемирного наследия Юнеско!
На обратном пути в Медвежьегорск у нас будет возможность посетить карельскую отшельницу и источник с целебной водой, у которого очень интересная история. Ведь это сегодня считается престижным проводить отпуск в Карелии, а ведь были времена, когда Карелии считалась подстоличной Сибирью, этаким медвежьим углом, куда отправляли в ссылку неугодных. По приказу Бориса Годунова побывала в ссылке на карельской земле и инокиня Марфа (в миру Ксения Ивановна Романова, матушка первого царя из династии Романовых, Михала Федоровича Романова). Страдая тяжелым недугом, ходила инокиня к ключу с водой, который показали ей местные жители, и здоровье матушки становилось лучше, что неудивительно — воды этого источника протекают через шунгитовые почвы, о целебных свойствах которых знал и Петр Первый. Сегодня источник так и называется - Царицын ключ.
Ночуем опять же в городе Медвежьегорск.
P.S. Посещение отшельницы зависит от нескольких факторов: будет ли она на месте, не уйдет ли в лес, будет ли в хорошем здравии принять нас.
Петроглифы на берегу Онежского озера
В эпоху каменного века древние охотники и рыболовы селились на территории Карелии на берегах рек и озер. Впечатления, ключевые события своей жизни или же просто какие-то случаи из повседневности они запечатлевали на камне, словно оставляя нам послания, и сегодня мы попробуем их разгадать. По реке Черная катер доставит нас на берег Онежского озера, к высеченным на скалах петроглифам Бесов нос.
Тут более 1 000 изображений и в основном это небольшие рисунки, но есть и настоящие гиганты — по два метра!
На обратном пути мы остановимся на одном из шлюзов Беломоро-Балтийского канала и познакомимся с одной из самых трагичных страниц сталинской эпохи.
Ночуем в Медвежьегорске.
Столица Карелии - город Петрозаводск
Сегодня мы вернёмся в Петрозаводск, а по пути посетим заповедник Кивач, один из старейших заповедников России, на территории которого находится второй по величине равнинный водопад с одноименным названием, красотами которого с давних времен приезжали любоваться как местные жители, так и великие князья и цари из династии Романовых.
В Петрозаводске у Вас будет свободное время: можно принять участие в одном из мастер-классов, можно прогуляться по набережной, можно совершить очень атмосферную морскую прогулку в традиционной карельской ладье, а можно ничего не делать и просто отдохнуть!
Ночуем сегодня в Петрозаводске.
Отправляемся в Приладожье
На берегах Онежского озера побывали, пора отправляться на берега Ладожского озера, одного из крупнейших озер Европы! По пути в город Сортавала, история которого началась аж в Xv веке, мы посетим один очень колоритный музей, в котором узнаем не только об истории этих мест, но и о быте крестьян, о том, чем они занимались, узнаем о геологии Приладожья — все секреты раскрывать не будем, сами все увидите!
Вообще в Карелии можно практически в одно время совершить настоящее путешествие во времени: побывать и в эпохе неолита, и в Средневековье, и в XVIII веке. В каменном веке вы уже были, а в этот день у вас будет уникальная возможность оказаться на заре Средневековья и посетить парк викингов Бастiонъ. В этом парке нет ни экскурсоводов - все экскурсии проводят жители Крепости Черного медведя, ни скучных рассказов — все жители средневекового поселения заняты своим делом, им не до скуки! А еще здесь есть возможность провести самую настоящую фотосессию, да не где-нибудь а в зале для шумных пиров! Есть возможность примерить доспехи викингов, поучаствовать в необычных мастер-классах, узнать о том, как же викинги строили свои корабли, на которых бесстрашно бороздили моря и озера.
Ночуем в городе Сортавала.
Горный парк Рускеала и его окрестности
И снова путешествие во времени, на этот раз в эпоху зарождения железных дорог в царской России — самый настоящий паровоз на самой настоящей паровой тяге доставит нас в горный парк Рускеала, где мы познакомимся с историей добычи мрамора, который доставлялся из Карелии в Санкт-Петербург для строительства и облицовки его знаменитых дворцов и архитектурных ансамблей.
А как любят Карелию кинематографисты! Сколько фильмов было снято и все еще снимается на этой земле! И "Любовь и голуби", и "Остров", и "Охота на пиранью", и "Холодное лето пятьдесят третьего", и "А зори здесь тихие" - вот лишь несколько из них. Помните эпизод из фильма "А зори здесь тихие", где Женя Комелькова купалась в озере перед водопадами? Снято это было как раз на водопадах Ахинкоски, который мы посетим после горного парка Рускеала.
Уже на подъезде к Сортавала мы вновь совершим путешествие во времени и поднимемся на скалу Паасо, почувствуем себя в роли древних карелов, которые искали на этой горе убежище во времена жестоких набегов шведов.
Ну вот и заканчивается наше путешествие:(Сегодня вечером мы прощаемся, вы на поезде уезжаете в Москву/Санкт-Петербург, а ваш гид-водитель возвращается в Петрозаводск. Но! По желанию этот маршрут можно продлить на один день и посетить на шестой день остров Валаам + Ладожские шхеры!
До новых встреч!
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Дорогие наши гости! Обратите внимание, что цена на сайте (132645) указана не за человека, а за весь тур
- Трансфер на всем маршруте
- Посещение Долины зайцев
- Поездка на катере до мыса Бесов нос
- Входные билеты на мыс Бесов Нос
- Экскурсия на петроглифах (Бесов Нос)
- Посещение источника Царицын ключ
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно из Сортавалы
- Проживание (обязательно поможем с выбором!)
- Питание
- Билет на поезд Рускеальский экспресс (от 1800 /чел, есть льготы)
- Катер на остров Кижи (1000 /чел, туда и обратно)
- Дополнительные экскурсии: остров Кижи (1800 /чел, есть льготы), парк викингов Бастiонъ (1000 /чел, есть льготы), горный парк Рускеала (620 /чел, льготы), скала Сампо (400 /чел, есть льготы), скала Паасо (500 /чел, льготы), водопады Ахинкоки (500 /чел, льготы), дом из кинофильма «Любовь и голуби» (300 /чел), вулкан Гирвас (250 /чел), Марциальные воды (150 /чел, есть льготы), музей У мастера (1000 за группу)
- По желанию в Петрозаводске: мастер-классы от 400 рублей, прогулка по Онежскому озеру в старинной карельской ладье - 2 000 (есть льготы)
О чём нужно знать до поездки
Во время проведения этого тура в зимнее время осмотр петроглифов невозможен, вместо этого будет предложено катание на снегоходах и прогулка по зимнему лесу до маяка (стоимость зимнего тура будет отличаться!)
По горному парку Рускеала Вы гуляете самостоятельно, без сопровождения гида-водителя! Не переживайте! Парк совсем небольшой, везде указатели - заблудиться просто невозможно! Гид-водитель будет ждать Вас на выходе из парка.
Еще раз хочется обратить ваше внимание на то, что стоимость 132645 идет не за человека, а за всю группу (от 1 до 4 человек!), то есть за весь тур, вне зависимости от количества участников в группе (от 1 до 4)!
Пожелания к путешественнику
Дорогие наша гости! Еще раз хочется обратить Ваше внимание на то, что стоимость 132645 идет не за человека, а за всю группу (от 1 до 4 человек!), то есть за весь тур, вне зависимости от количества участников в группе (от 1 до 4)!
Визы
Ну если только вы не иностранец!: