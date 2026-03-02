От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуально по Карелии
Прокатиться на ретропоезде, посетить дом из фильма «Любовь и голуби» и увидеть древние петроглифы
Начало: Петрозаводск, 9:00 или по договорённости
«Наконец, вы сможете прокатиться на ретропоезде и попробовать целебную воду из родника, откуда пила матушка царя Михаила Романова»
25 июн в 08:00
29 июн в 08:00
117 645 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Приватный девичник в Карелии. Комфорт-тур: воздушный шар, отель на берегу, ретропоезд
Это частный девичник-путешествие для компании подруг
«Внутри — самые вау сцены Карелии, собранные как сценарий: Кижи на Метеоре, полёт на шаре на рассвете с шампанским, Ладожские шхеры на катере с высадками на острова, Подземная Рускеала и финал на ретропоезде с атмосферой 19 века»
25 июн в 10:00
2 июл в 10:00
от 96 900 ₽
193 800 ₽ за человека
-
50%
Мужская Карелия: приватный комфорт-тур - воздушный шар, рыбалка, баня, ретропоезд
Приватный выезд для мужской компании на 4 дня
«Кижи, Рускеала (включая подземную), Ладожские шхеры, ретропоезд, воздушный шар — опыт, который запоминается и выглядит достойно»
25 июн в 10:00
2 июл в 10:00
от 99 900 ₽
199 800 ₽ за человека
-
50%
Карелия: Комфорт-тур до 6 человек. Воздушный шар, отель на берегу, ретропоезд, Рускеала
Карелия, которую вы не пробегаете, а проживаете - красиво, спокойно и с ощущением, что всё под контролем
«Ладога, шхеры, водопады, Рускеала, воздушный шар, ретропоезд и карельская история сменяют друг друга красиво и естественно»
25 июн в 10:00
2 июл в 10:00
от 95 900 ₽
191 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На ретропоезде»
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- От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуально по Карелии;
- Приватный девичник в Карелии. Комфорт-тур: воздушный шар, отель на берегу, ретропоезд;
- Мужская Карелия: приватный комфорт-тур - воздушный шар, рыбалка, баня, ретропоезд;
- Карелия: Комфорт-тур до 6 человек. Воздушный шар, отель на берегу, ретропоезд, Рускеала.
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