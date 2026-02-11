Найдено 3 экскурсии в категории « Кирхи » в Пионерском, цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 7.5 часов Групповая В тени рыцарских замков - поездка Пионерского Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке Начало: На ул. Вокзальная «Кирха Хайлигенвальде — построена в 1344 году, но современный вид приобрела в 17 веке» Расписание: в среду в 09:45 2100 ₽ за человека На автобусе 8 часов Групповая Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского) Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии Начало: На ул. Вокзальная «Мы посетим храм Святого великомученика Георгия Победоносца — бывшую кирху Святого Георгия, стоящую у Мельничного пруда» Расписание: в субботу в 09:45 1900 ₽ за человека На автобусе 8 часов Групповая Легенды ушедших эпох: кирхи и замки - из Пионерского Погрузиться в историю Тевтонского ордена, увидеть замок Тапиау и ожившие часы Гвардейска Начало: На ул. Вокзальная «Кирха Хайлигенвальде и музей «Трёх эпох»» Расписание: в воскресенье в 09:45 1900 ₽ за человека Другие экскурсии Пионерского

