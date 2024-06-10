Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она Балтийское море и Куршский залив. Здесь удивительной красоты пейзажи, водная гладь до горизонта и редкие виды птиц. На этой экскурсии вы наконец отдохнете от городской суеты и насладитесь спокойствием природы. Увидите знаменитый танцующий лес. И, наконец, сделаете прекрасные фотографии на берегу Балтийского моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:10
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на дюне Эфа
- Открытая панорама на Балтийское море
- Куршский залив
- Танцующий лес
- Г. Зеленоградск
- Курортный проспект
- Водонапорная башня Кранца
- Набережная, пирс, променад
Описание экскурсии
Увидим «Танцующий лес», где растут сосны с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце, – трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». Пройдемся по эко-маршруту «Высота Эфа», где расположено несколько смотровых площадок с великолепным обзором песчаных дюн и Куршского залива. Посетим очаровательный город–курорт Зеленоградск, в прошлом – знаменитый королевский курорт Кранц. На пешеходной экскурсии по Зеленоградску увидим хорошо сохранившийся исторический облик города начала XX века и основные достопримечательности: водонапорную башню Кранца, Курортный проспект, памятники и набережную. Важная информация:
На питание отводится свободное время на маршруте «Высота Эфа».
понедельник и пятница в 09:10
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 900 ₽
|Пенсионер
|1 800 ₽
|Дети
|1 800 ₽
|Дети до 6 лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на дюне Эфа
- Открытая панорама на Балтийское море
- Куршский залив
- Танцующий лес
- Г. Зеленоградск
- Курортный проспект
- Водонапорная башня Кранца
- Набережная, пирс, променад
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты и доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Завершение: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6 (у городского историко-археологического музея «Рантава»)
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник и пятница в 09:10
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- Г. Пионерский, ул. Армейская, 6 (у городского историко-археологического музея «Рантава»)
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии, а остальные деньги - в офисе туроператора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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