Увидим «Танцующий лес», где растут сосны с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце, – трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». Пройдемся по эко-маршруту «Высота Эфа», где расположено несколько смотровых площадок с великолепным обзором песчаных дюн и Куршского залива. Посетим очаровательный город–курорт Зеленоградск, в прошлом – знаменитый королевский курорт Кранц. На пешеходной экскурсии по Зеленоградску увидим хорошо сохранившийся исторический облик города начала XX века и основные достопримечательности: водонапорную башню Кранца, Курортный проспект, памятники и набережную. Важная информация:

На питание отводится свободное время на маршруте «Высота Эфа».