Мои заказы

Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)

Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
Эта поездка познакомит вас с историей бывшей Восточной Пруссии и двумя городами — Правдинском и Железнодорожным.

Маршрут выстроен так, чтобы история раскрывалась последовательно — от военных событий и архитектуры до культурного наследия региона.

Вы проследите, как появлялись первые замки и кирхи, услышите легенды ушедших эпох и увидите музейные экспозиции.
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)

Описание экскурсии

Правдинск (~ 3 часа)

Город расположен на берегу реки Лава, в 53 км от областного центра. Именно здесь, под Фридландом, в 1807 году во время русско-прусско-французской войны произошло одно из крупнейших сражений между русской и французской армиями.

Во время прогулки вы увидите фрагменты исторической застройки и дома, облик которых почти не изменился за несколько веков.

Мы посетим храм Святого великомученика Георгия Победоносца — бывшую кирху Святого Георгия, стоящую у Мельничного пруда. У вас будет возможность подняться на смотровую площадку и взглянуть на город с высоты — отсюда открывается выразительная панорама Правдинска и его окрестностей.

Посёлок Железнодорожный (~ 3 часа)

Здесь вас ждёт пешеходная прогулка по средневековому городу с характерной архитектурой, частично сохранившейся со времён Средневековья. По пути вы увидите:

  • замковую мельницу 1909 года
  • орденский замок 14 века
  • кирху Гердауэна

Отдельной остановкой станет аутентичное кафе «Патефон» (за дополнительную плату). Здесь можно выпить кофе и по желанию принять участие в тематической экскурсии. Вас ждёт живой и увлекательный рассказ о создателях музыкальных устройств и их производителях.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Время в пути между городами — около 50 мин в одну сторону
  • Экскурсия в кафе «Патефон» оплачивается отдельно — 500 ₽ с чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1900 ₽
Школьники1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Пионерском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Входит в следующие категории Пионерского

Похожие экскурсии на «Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)»

Экскурсия «Война и мир»: 5 городов за один день (из Пионерского)
На автобусе
11 часов
6 отзывов
Групповая
Экскурсия «Война и мир»: 5 городов за один день (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
30 мая в 07:30
3 июн в 07:30
3500 ₽ за человека
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
На автобусе
11 часов
6 отзывов
Групповая
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская 6
3400 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду + дегустация марципана (из Пионерского)
На автобусе
5 часов
39 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Калининграду + дегустация марципана (из Пионерского)
Начало: Армейская улица, 6
Расписание: ежедневно, кроме субботы
1800 ₽ за человека
История Кёнигсберга-Калининграда (из Пионерского)
На автобусе
5.5 часов
Групповая
История Кёнигсберга-Калининграда (из Пионерского)
Увидеть и узнать главное в городе двух имён
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
31 мая в 08:45
1200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пионерском. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пионерском
2000 ₽ за человека