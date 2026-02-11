Групповая
В тени рыцарских замков - поездка Пионерского
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в среду в 09:45
Сегодня в 09:45
18 фев в 09:45
2100 ₽ за человека
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)
Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
Начало: На ул. Вокзальная
«Мы посетим храм Святого великомученика Георгия Победоносца — бывшую кирху Святого Георгия, стоящую у Мельничного пруда»
Расписание: в субботу в 09:45
14 фев в 09:45
21 фев в 09:45
1900 ₽ за человека
Легенды ушедших эпох: кирхи и замки - из Пионерского
Погрузиться в историю Тевтонского ордена, увидеть замок Тапиау и ожившие часы Гвардейска
Начало: На ул. Вокзальная
Расписание: в воскресенье в 09:45
15 фев в 09:45
22 фев в 09:45
1900 ₽ за человека
