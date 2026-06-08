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Фотопрогулка по Плёсу

В объективе камеры - вы и атмосферный русский город на Волге
Мы пройдём по Плёсу и непринуждённо побеседуем о волжском городе, который прославил Исаак Левитан.

Вам не придётся позировать — вы просто полюбуетесь атмосферными локациями, а мы сохраним ваши эмоции на снимках.
Фотопрогулка по Плёсу
Фотопрогулка по Плёсу
Фотопрогулка по Плёсу

Описание фото-прогулки

Для прогулки можно выбрать одну локацию:

  • Соборную гору, откуда видны город и Плёсское Заречье.
  • берег Волги со старинными купеческими особняками вдоль набережной.
  • Плёсское Заречье, застроенное деревянными избами с резными наличниками.
  • гору Левитана, где стоит церквушка с погостом и открывается панорама реки.

Организационные детали

  • Снимаем на беззеркальную камеру Canon EOS RP.
  • В течение 3 дней вы получите ссылку на веб-галерею с 20 кадрами в авторской цветокоррекции. При необходимости сделаем лёгкую ретушь.
  • С вами будет один из фотографов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я мультидисциплинарный художник и фотограф из Плёса. Провожу фотосессии и творческие мастер-классы, а также гуляю с гостями по набережной Волги и по тихим городским улочкам, рассказываю о Плёсе и делаю красивые фотопортреты. Мы можем встретиться в художественной мастерской, где я расскажу вам о живописи и народных ремеслах, а вы под моим руководством сделаете тряпичную куклу или распишите деревянную фигурку.

Входит в следующие категории Плёса

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