Татьяна — ваша команда гидов в Плёсе Организатор данного мероприятия

На сайте с 2023 года

Я мультидисциплинарный художник и фотограф из Плёса. Провожу фотосессии и творческие мастер-классы, а также гуляю с гостями по набережной Волги и по тихим городским улочкам, рассказываю о Плёсе и делаю красивые фотопортреты. Мы можем встретиться в художественной мастерской, где я расскажу вам о живописи и народных ремеслах, а вы под моим руководством сделаете тряпичную куклу или распишите деревянную фигурку.