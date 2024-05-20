1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: в исторической части Плеса
Завтра в 14:30
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Плёс глазами Левитана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам
Начало: На Торговой площади
Завтра в 08:30
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 мая 2024Очень понравилось все: и экскурсия и город и чудесная солнечная погода! Понравилось, что ходили в наушниках, удобно, если отстал, все равно слушаешь экскурсовода Елену. Слушали 2 часа. Что хотели увидели. Спасибо большое!
- ООльга19 мая 2024Хороший вариант для знакомства с Плесом, экскурсия понравилась, легко и интересно.
- ЮЮлия16 мая 2024Большое спасибо Анне, было очень интересно и душевно, несмотря на плохую погоду.
- ААлексей15 мая 2024Небольшой город пейзажей на Волге, он же Плес открылся нам на экскурсии с разных сторон. Конечно можно прочитать описание в
- ЛЛюдмила13 мая 2024Около 6 км с холма на холм, под интересный рассказ прошли незаметно. Плес очень красивый городок, но без экскурсии было бы скучновато. Спасибо за интересную прогулку.
- ППавел10 мая 2024Несмотря на сложные погодные условия, Светлана "согрела" нас своим рассказом о её родном и любимом городе Плёс. Экскурсия прошла на одном дыхании, рассказ не перегружен датами и историческим фактами. Вообщем крайне рекомендую!
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!
- ЮЮлия4 мая 2024Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом, сказочной заботой и интересным
- ЮЮлия2 мая 202401.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая в душевной приятной атмосфере.
- ЕЕвгения30 апреля 2024Динамично, увлечено, интересно и с большой любовью к Плесу! Спасибо Светлане за экскурсию! Очень рекомендуем)
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Гора Левитана»
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