Гора Левитана – экскурсии в Плёсе

Найдено 5 экскурсий в категории «Гора Левитана» в Плёсе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по душевному Плесу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Прогулка по душевному Плесу: Соборная гора, Левитан и Волга
Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Начало: в исторической части Плеса
Завтра в 14:30
11 июня в 09:00
6 670 за всё до 5 чел.
Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
23 отзыва
Плёс: историческая прогулка по местам Левитана и Репина
«Он сразу нас обворожил», - так говорили знаменитости о Плёсе. Прогулка по местам, где творили Левитан и Репин, откроет вам удивительный мир искусства и природы
Начало: На улице Горная Слобода
Расписание: в субботу в 12:00 и 14:30, в воскресенье в 11:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800 за человека
Левитановский Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 10 чел.
Плёс глазами Левитана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Плёс глазами Левитана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Плёса, который Левитан называл самым счастливым местом. Прогулка по левитановским местам и волжским пейзажам
Начало: На Торговой площади
Завтра в 08:30
10 июня в 13:00
6 000 за всё до 10 чел.
Живописный Плёс - на арт-пикнике
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
от 6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Очень понравилось все: и экскурсия и город и чудесная солнечная погода! Понравилось, что ходили в наушниках, удобно, если отстал, все равно слушаешь экскурсовода Елену. Слушали 2 часа. Что хотели увидели. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Хороший вариант для знакомства с Плесом, экскурсия понравилась, легко и интересно.
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Прогулка по душевному Плесу
    Большое спасибо Анне, было очень интересно и душевно, несмотря на плохую погоду.
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Плёс глазами Левитана
    Небольшой город пейзажей на Волге, он же Плес открылся нам на экскурсии с разных сторон. Конечно можно прочитать описание в
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    буклетах книжках и интернете, но лучше увидеть и послушать рассказ о нем проходя по тихим улочкам в сопровождении знающего человека, который живет здесь и готов повествовать и говорить о нем бесконечно. Спасибо за экскурсию,интересные места и ракурсы для фотографий, а также исторические факты.

  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
    Около 6 км с холма на холм, под интересный рассказ прошли незаметно. Плес очень красивый городок, но без экскурсии было бы скучновато. Спасибо за интересную прогулку.
  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Плёс глазами Левитана
    Несмотря на сложные погодные условия, Светлана "согрела" нас своим рассказом о её родном и любимом городе Плёс. Экскурсия прошла на одном дыхании, рассказ не перегружен датами и историческим фактами. Вообщем крайне рекомендую!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Левитановский Плёс
    Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Левитановский Плёс
    Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом, сказочной заботой и интересным
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    рассказом. Сразу чувствуется что человек неравнодушный, увлеченный тем что делает, и очень глубокой души. Уезжали с мыслями вернуться вновь и погулять с Андреем Владимировичем снова, надышаться сказкой. Рекомендуем на 100%, это тот человек с которым хочется встретиться еще раз и слушать, слушать и слушать. Спасибо вам, за прекрасное впечатление о Плесе.

    Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словомАндрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словомАндрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом
  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Прогулка по душевному Плесу
    01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая в душевной приятной атмосфере.
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    Анну очень приятно слушать - рассказ плавный, неторопливый, познавательный, с показом фотографий, прочтением стихов, с интересными занимательными историями из жизни знаменитых дачников Плеса художника Исаака Левитана, Федора Шаляпина. Мы получили огромное удовольствие от прогулки! Видно, что человек любит и место, где живёт, и дело, которым занимается! Спасибо Анне за проведенное с пользой время!

    01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая
  • Е
    Евгения
    30 апреля 2024
    Плёс глазами Левитана
    Динамично, увлечено, интересно и с большой любовью к Плесу! Спасибо Светлане за экскурсию! Очень рекомендуем)
    Динамично, увлечено, интересно и с большой любовью к Плесу! Спасибо Светлане за экскурсию! Очень рекомендуем)

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Гора Левитана»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прогулка по душевному Плесу
  2. Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
  3. Левитановский Плёс
  4. Плёс глазами Левитана
  5. Живописный Плёс - на арт-пикнике
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Гора Левитана" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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