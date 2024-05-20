Т Татьяна Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу Очень понравилось все: и экскурсия и город и чудесная солнечная погода! Понравилось, что ходили в наушниках, удобно, если отстал, все равно слушаешь экскурсовода Елену. Слушали 2 часа. Что хотели увидели. Спасибо большое!

О Ольга Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу Хороший вариант для знакомства с Плесом, экскурсия понравилась, легко и интересно.

Ю Юлия Прогулка по душевному Плесу Большое спасибо Анне, было очень интересно и душевно, несмотря на плохую погоду.

А Алексей Плёс глазами Левитана читать дальше буклетах книжках и интернете, но лучше увидеть и послушать рассказ о нем проходя по тихим улочкам в сопровождении знающего человека, который живет здесь и готов повествовать и говорить о нем бесконечно. Спасибо за экскурсию,интересные места и ракурсы для фотографий, а также исторические факты. Небольшой город пейзажей на Волге, он же Плес открылся нам на экскурсии с разных сторон. Конечно можно прочитать описание в

Л Людмила Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу Около 6 км с холма на холм, под интересный рассказ прошли незаметно. Плес очень красивый городок, но без экскурсии было бы скучновато. Спасибо за интересную прогулку.

П Павел Плёс глазами Левитана Несмотря на сложные погодные условия, Светлана "согрела" нас своим рассказом о её родном и любимом городе Плёс. Экскурсия прошла на одном дыхании, рассказ не перегружен датами и историческим фактами. Вообщем крайне рекомендую!

Н Наталья Левитановский Плёс Экскурсия Ооочень понравилась! Андрей - великолепный экскурсовод, материал был подан интересно! Рекомендую к посещению! После экскурсии Андрей прислал нам еще материал: видео и публикации о Плесе для самостоятельного просмотра, за что ему огромное спасибо!

Ю Юлия Левитановский Плёс читать дальше рассказом. Сразу чувствуется что человек неравнодушный, увлеченный тем что делает, и очень глубокой души. Уезжали с мыслями вернуться вновь и погулять с Андреем Владимировичем снова, надышаться сказкой. Рекомендуем на 100%, это тот человек с которым хочется встретиться еще раз и слушать, слушать и слушать. Спасибо вам, за прекрасное впечатление о Плесе. Андрей Владимирович стал добрым волшебником в нашей прогулке по чудесному Плесу. Он окутал нас добрым словом, сказочной заботой и интересным

Ю Юлия Прогулка по душевному Плесу читать дальше Анну очень приятно слушать - рассказ плавный, неторопливый, познавательный, с показом фотографий, прочтением стихов, с интересными занимательными историями из жизни знаменитых дачников Плеса художника Исаака Левитана, Федора Шаляпина. Мы получили огромное удовольствие от прогулки! Видно, что человек любит и место, где живёт, и дело, которым занимается! Спасибо Анне за проведенное с пользой время! 01.05.2024г посетили Плёс и Анна провела экскурсию по этому замечательному городку. И это действительно прогулка, проходящая в душевной приятной атмосфере.