Экскурсия по Плесу
Сначала мы ознакомимся с историей и достопримечательностями Плеса:
- Свято-Троицкий храм
- Поклонный крест
- Волжская набережная
- Тропа Левитана
- Успенский собор
- и др.
Центр ювелирного искусства России
Около трети золотых изделий нашей страны изготавливается в селе Красное-на-Волге. В единственном в своем роде Красносельском музее вы увидите настоящие произведения искусства из благородных металлов, а в магазине Ювелирного завода приобретете для себя золото и серебро по очень низким ценам.
Также вы можете поучаствовать в интерактивном мастер-классе (доп. плата). Самостоятельно по готовому шаблону, или по собственной композиции, с помощью ювелирных инструментов изготовить из скани (медной проволоки) небольшой сувенир, который увезете с собой на память.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем или арендованном транспорте (такси). Не забудьте предусмотреть 1 место для гида.