Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге

Ознакомившись с историей и достопримечательностями Плеса мы отправимся в центр ювелирного искусства России — в село Красное-на-Волге.

Здесь мы познакомимся с настоящими произведениями искусства из благородных металлов, а в магазине Ювелирного завода сможете приобрести для себя или в подарок золотые или серебряные изделия по низким ценам.
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге

Что вы увидите 🤩

  • Красное-на-Волге
  • Свято-Троицкий храм
  • Поклонный крест
  • Волжская набережная
  • Тропа Левитана
  • Успенский собор
  • и др.
Экскурсия по Плесу

Сначала мы ознакомимся с историей и достопримечательностями Плеса:

  • Свято-Троицкий храм
  • Поклонный крест
  • Волжская набережная
  • Тропа Левитана
  • Успенский собор
  • и др.
Центр ювелирного искусства России
Около трети золотых изделий нашей страны изготавливается в селе Красное-на-Волге. В единственном в своем роде Красносельском музее вы увидите настоящие произведения искусства из благородных металлов, а в магазине Ювелирного завода приобретете для себя золото и серебро по очень низким ценам.
Также вы можете поучаствовать в интерактивном мастер-классе (доп. плата). Самостоятельно по готовому шаблону, или по собственной композиции, с помощью ювелирных инструментов изготовить из скани (медной проволоки) небольшой сувенир, который увезете с собой на память.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем или арендованном транспорте (такси). Не забудьте предусмотреть 1 место для гида.
🚩 Начало и место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Личные расходы
  • Покупка ювелирных изделий
  • Транспорт (свой или арендованный, такси)
  • Мастер-класс по изготовлению сувенира
Важная информация
Экскурсия проводится на вашем или арендованном транспорте (такси). Не забудьте предусмотреть 1 место для гида.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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