Найдено 3 экскурсии в категории «Торговая площадь» в Плёсе, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Обзорная экскурсия по Плёсу
Пешая
2 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Плёс - променад с видом на Волгу
Пешая
2 часа
64 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Начало: Ул. Горная Слобода, 33 - Автостанция Плёс
Расписание: В мае экскурсия проводится по субботам в 12.00. С июня по сентябрь в субботу в 11.00 и 14.00
950 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия по Плесу: «Волжская жемчужина на семи холмах»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Улица Горная Слобода, 33
Расписание: Утренние экскурсии можно начинать с 10 часов, дневные — с 12 либо 14 часов (ежедневно).
6700 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Сергей
    2 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Плёсу
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Юлии Сергеевне за интересную, насыщенную и запоминающуюся экскурсию по г. Плес. Узнали много исторических событий, связанных
    с жизнью города. Несмотря на непростые погодные условия, 2 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Будкм рекомендовать нашим знакомым поездку в Плес и встречу с Юлией. Спасибо!!

    Зеленова
    25 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Плёсу
    Очень понравился экскурсовод Владимир Иванович! Наши гости из Москвы были очень довольны экскурсией! Интересно, и с очень большой любовью о прекрасном городе Плес!
    Юлия
    12 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Плёсу
    Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо нашему гиду Юлии. Было познавательно, красиво, душевно, теперь Плёс отдельная наша любовь 🤍🤍🤍
    Диляра
    4 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Плёсу
    Владимир провёл нам ОЧЕНЬ интересную экскурсию. Как он сказал вначале:"Я хотел бы, чтобы вы влюбились в Плёс". И у него получилось! Рекомендуем всем!!!
    Александр
    14 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Плёсу
    Здравствуйте! Экскурсия по г. Плес, которая проходила 13.08.2025 очень интересная и познавательная. Многое узнали нового. Экскурсовод Юлия была любезна, все подробно рассказывала, на вопросы отвечала. Нашей семье очень понравилось. Спасибо большое.
    Валентина
    22 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Плёсу
    Гид Юлия Сергеевна прекрасная, милая, знающая и любящая свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на дождь и ветер)

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Торговая площадь»

Какие места ещё посмотреть в Плёсе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Соборная гора;
  2. Успенский Собор;
  3. Воскресенская церковь;
  4. Гора Левитана;
  5. Церковь святой Варвары;
  6. Самое главное;
  7. Торговые Ряды;
  8. Церковь Воскресения Христова;
  9. Набережная;
  10. Торговая площадь.
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в марте 2026
Сейчас в Плёсе в категории "Торговая площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 8000. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
