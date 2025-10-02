Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Плёсу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Плёс - променад с видом на Волгу
Начало: Ул. Горная Слобода, 33 - Автостанция Плёс
Расписание: В мае экскурсия проводится по субботам в 12.00. С июня по сентябрь в субботу в 11.00 и 14.00
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Плесу: «Волжская жемчужина на семи холмах»
Начало: Улица Горная Слобода, 33
Расписание: Утренние экскурсии можно начинать с 10 часов, дневные — с 12 либо 14 часов (ежедневно).
6700 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 октября 2025Хочу выразить благодарность экскурсоводу Юлии Сергеевне за интересную, насыщенную и запоминающуюся экскурсию по г. Плес. Узнали много исторических событий, связанных
- ЗЗеленова25 сентября 2025Очень понравился экскурсовод Владимир Иванович! Наши гости из Москвы были очень довольны экскурсией! Интересно, и с очень большой любовью о прекрасном городе Плес!
- ЮЮлия12 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо нашему гиду Юлии. Было познавательно, красиво, душевно, теперь Плёс отдельная наша любовь 🤍🤍🤍
- ДДиляра4 сентября 2025Владимир провёл нам ОЧЕНЬ интересную экскурсию. Как он сказал вначале:"Я хотел бы, чтобы вы влюбились в Плёс". И у него получилось! Рекомендуем всем!!!
- ААлександр14 августа 2025Здравствуйте! Экскурсия по г. Плес, которая проходила 13.08.2025 очень интересная и познавательная. Многое узнали нового. Экскурсовод Юлия была любезна, все подробно рассказывала, на вопросы отвечала. Нашей семье очень понравилось. Спасибо большое.
- ВВалентина22 июля 2025Гид Юлия Сергеевна прекрасная, милая, знающая и любящая свой город. Экскурсия прошла на одном дыхании, несмотря на дождь и ветер)
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Торговая площадь»
Сейчас в Плёсе в категории "Торговая площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 8000. Туристы уже оставили гидам 177 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
