Плёс - променад с видом на Волгу

Групповая экскурсия в Плёсе
Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата — это отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями. Вас ждет рассказ о важных вехах в истории города. О возникновение Плёса, его культурном и экономическом развитии, о прошлом и настоящем.

Насладимся живописными видами, природой удивительной красоты, тишиной и домиками в три окошка с резными наличниками. До встречи в Плёсе!
Плёс - променад с видом на Волгу
Плёс - променад с видом на Волгу
Плёс - променад с видом на Волгу
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
8
июн
9
июн
15
июн
16
июн
22
июн
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет 1800 ₽
Билет 2700 ₽
Билет 3700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Соборная гора
  • Троицкая слобода
  • Ора Левитана
  • Набережная
  • Торговая площадь
  • Присутственные места
  • Скульптура «Дачница»
  • Торговые ряды
  • Воскресенская церковь
  • Церковь Михаила Архангела
  • Успенский собор
  • Памятник князю Василию I
  • Дом-музей И. И. Левитана
  • Калашная улица
  • Деревянная Воскресенская церковь
  • Скульптура «Палитра»
  • Памятник Левитану
  • Троицкая и Введенская церкви
  • Церковь Святой Варвары
  • Часовня Николая Чудотворца
  • Дом купца Новожилова
  • Памятник Федору Шаляпину и др

Описание

Присоединяйтесь к увлекательной групповой пешей экскурсии по Плёсу — идеальному варианту для знакомства с городом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вас ожидает увлекательный рассказ о важных моментах в истории города, начиная от его становления и развития до современных дней. На Соборной горе, в самом центре города, мы рассмотрим контуры крепости Василия I и узнаем о зарождении Плёса. Пройдемся по Базарной площади, наслаждаясь видами Торговых рядов, Воскресенского храма и купеческих особняков 19 века. Что вас ждет:• Увидите самую старую улицу и самую высокую церковь города.
  • Узнаете, почему Плёс называют «Волжской Швейцарией».
  • Услышите о том, как связаны с городом князь Василий I, Афанасий Никитин, Исаак Левитан, Фёдор Шаляпин и другие знаменитые личности.
  • Прогуляетесь по Набережной, побываете в Заречье и поднимитесь на гору Левитана, где охваченный вдохновением, художник писал этюды к своим картинам.
  • Сможете попробовать настоящий гастрономический бренд Плёса — рыбный угол.
  • Насладимся живописными видами, природой удивительной красоты, тишиной и домиками в три окошка с резными наличниками. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

По субботам в 12:00, по воскресеньям в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Горная Слобода, 33
Завершение: Гора Левитана
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12:00, по воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Подразумевает подъемы и спуски
  • Одевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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