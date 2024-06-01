Обзорная групповая экскурсия по Плёсу пешего формата — это отличный вариант знакомства с городом, его историей и достопримечательностями. Вас ждет рассказ о важных вехах в истории города. О возникновение Плёса, его культурном и экономическом развитии, о прошлом и настоящем.
Насладимся живописными видами, природой удивительной красоты, тишиной и домиками в три окошка с резными наличниками. До встречи в Плёсе!
Насладимся живописными видами, природой удивительной красоты, тишиной и домиками в три окошка с резными наличниками. До встречи в Плёсе!
Ближайшие даты:
1
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июн
2
июн
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8
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет 1
|800 ₽
|Билет 2
|700 ₽
|Билет 3
|700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Соборная гора
- Троицкая слобода
- Ора Левитана
- Набережная
- Торговая площадь
- Присутственные места
- Скульптура «Дачница»
- Торговые ряды
- Воскресенская церковь
- Церковь Михаила Архангела
- Успенский собор
- Памятник князю Василию I
- Дом-музей И. И. Левитана
- Калашная улица
- Деревянная Воскресенская церковь
- Скульптура «Палитра»
- Памятник Левитану
- Троицкая и Введенская церкви
- Церковь Святой Варвары
- Часовня Николая Чудотворца
- Дом купца Новожилова
- Памятник Федору Шаляпину и др
Описание
Присоединяйтесь к увлекательной групповой пешей экскурсии по Плёсу — идеальному варианту для знакомства с городом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вас ожидает увлекательный рассказ о важных моментах в истории города, начиная от его становления и развития до современных дней. На Соборной горе, в самом центре города, мы рассмотрим контуры крепости Василия I и узнаем о зарождении Плёса. Пройдемся по Базарной площади, наслаждаясь видами Торговых рядов, Воскресенского храма и купеческих особняков 19 века. Что вас ждет:• Увидите самую старую улицу и самую высокую церковь города.
- Узнаете, почему Плёс называют «Волжской Швейцарией».
- Услышите о том, как связаны с городом князь Василий I, Афанасий Никитин, Исаак Левитан, Фёдор Шаляпин и другие знаменитые личности.
- Прогуляетесь по Набережной, побываете в Заречье и поднимитесь на гору Левитана, где охваченный вдохновением, художник писал этюды к своим картинам.
- Сможете попробовать настоящий гастрономический бренд Плёса — рыбный угол.
- Насладимся живописными видами, природой удивительной красоты, тишиной и домиками в три окошка с резными наличниками. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
По субботам в 12:00, по воскресеньям в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Горная Слобода, 33Завершение: Гора Левитана
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 12:00, по воскресеньям в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Экскурсия полностью пешеходная
- Подразумевает подъемы и спуски
- Одевайте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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