Узнаете, почему Плёс называют «Волжской Швейцарией».

Услышите о том, как связаны с городом князь Василий I, Афанасий Никитин, Исаак Левитан, Фёдор Шаляпин и другие знаменитые личности.

Прогуляетесь по Набережной, побываете в Заречье и поднимитесь на гору Левитана, где охваченный вдохновением, художник писал этюды к своим картинам.

Сможете попробовать настоящий гастрономический бренд Плёса — рыбный угол.

Насладимся живописными видами, природой удивительной красоты, тишиной и домиками в три окошка с резными наличниками. Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Присоединяйтесь к увлекательной групповой пешей экскурсии по Плёсу — идеальному варианту для знакомства с городом, его историей и уникальными достопримечательностями. Вас ожидает увлекательный рассказ о важных моментах в истории города, начиная от его становления и развития до современных дней. На Соборной горе, в самом центре города, мы рассмотрим контуры крепости Василия I и узнаем о зарождении Плёса. Пройдемся по Базарной площади, наслаждаясь видами Торговых рядов, Воскресенского храма и купеческих особняков 19 века. Что вас ждет:• Увидите самую старую улицу и самую высокую церковь города.