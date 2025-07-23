Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс: увидеть и полюбить
Познакомьтесь с чарующим Плёсом: старинные улочки, музей Левитана, набережная Волги и виды с Соборной горы. История и традиции ждут вас
«Пройдёте по тихой Никольской улице, проникаясь умиротворением старинного провинциального городка»
Завтра в 09:00
7 авг в 13:00
6800 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Живописный Плёс: групповой променад
Откройте для себя Плёс, где творили Левитан и Репин. Прогулка по старинным улочкам и набережной, виды на Волгу и Соборную гору
Начало: На улице Горная Слобода
«Во время прогулки вы:— увидите самую старую улицу и самую высокую церковь города»
Расписание: в субботу в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
«Мы неспешно пройдем по главным улицам города, наслаждаясь царящей здесь идиллической атмосферой»
6 авг в 09:00
8 авг в 16:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
«Прогулка по набережной и Никольской улице»
Завтра в 08:30
3 авг в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 июля 2025Проводила экскурсию Инна, очень душевный, любящий и знающий свой город человек. Благодарим ее за нашу прекрасную и познавательную прогулку по Плесу.
- ССветлана21 июля 2025Спасибо большое Инне! Потрясающий рассказ о Плёс!!! Очень завораживающий рассказывала исторические факты! Спасибо! Всём рекомендую!
- ЕЕлена16 июня 2025Несмотря на дождь наша экскурсия была запоминающейся. У нас была экскурсовод Инна, которая провела замечательную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 950 до 7500. Туристы уже оставили гидам 342 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Плёса. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод