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Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Плёса

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Плёсе, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Плёс: увидеть и полюбить
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс: увидеть и полюбить
Познакомьтесь с чарующим Плёсом: старинные улочки, музей Левитана, набережная Волги и виды с Соборной горы. История и традиции ждут вас
«Пройдёте по тихой Никольской улице, проникаясь умиротворением старинного провинциального городка»
Завтра в 09:00
7 авг в 13:00
6800 ₽ за всё до 8 чел.
Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
Пешая
1.5 часа
79 отзывов
Групповая
Живописный Плёс: групповой променад
Откройте для себя Плёс, где творили Левитан и Репин. Прогулка по старинным улочкам и набережной, виды на Волгу и Соборную гору
Начало: На улице Горная Слобода
«Во время прогулки вы:— увидите самую старую улицу и самую высокую церковь города»
Расписание: в субботу в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
950 ₽ за человека
Плёс от истоков до наших дней
Пешая
2 часа
179 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Начало: Торговая площадь
«Мы неспешно пройдем по главным улицам города, наслаждаясь царящей здесь идиллической атмосферой»
6 авг в 09:00
8 авг в 16:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Левитановский Плёс
Пешая
1.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Левитановский Плёс: индивидуальная экскурсия по купеческому городку
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Левитановскому Плёсу. Узнайте, чем этот городок вдохновил великого художника и его друзей
Начало: Рядом с Торговой площадью
«Прогулка по набережной и Никольской улице»
Завтра в 08:30
3 авг в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Плёс: увидеть и полюбить
    Проводила экскурсию Инна, очень душевный, любящий и знающий свой город человек. Благодарим ее за нашу прекрасную и познавательную прогулку по Плесу.
  • С
    Светлана
    21 июля 2025
    Плёс: увидеть и полюбить
    Спасибо большое Инне! Потрясающий рассказ о Плёс!!! Очень завораживающий рассказывала исторические факты! Спасибо! Всём рекомендую!
  • Е
    Елена
    16 июня 2025
    Плёс: увидеть и полюбить
    Несмотря на дождь наша экскурсия была запоминающейся. У нас была экскурсовод Инна, которая провела замечательную экскурсию.
    Несмотря на дождь наша экскурсия была запоминающейся. У нас была экскурсовод Инна, которая провела замечательную экскурсиюНесмотря на дождь наша экскурсия была запоминающейся. У нас была экскурсовод Инна, которая провела замечательную экскурсиюНесмотря на дождь наша экскурсия была запоминающейся. У нас была экскурсовод Инна, которая провела замечательную экскурсиюНесмотря на дождь наша экскурсия была запоминающейся. У нас была экскурсовод Инна, которая провела замечательную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Плёс: увидеть и полюбить
  2. Живописный Плёс: групповой променад с видом на Волгу
  3. Плёс от истоков до наших дней
  4. Левитановский Плёс
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Соборная гора
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Успенский Собор
  6. Гора Левитана
  7. Воскресенская церковь
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в августе 2025
Сейчас в Плёсе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 950 до 7500. Туристы уже оставили гидам 342 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Плёса. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод