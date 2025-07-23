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Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века

Начало: Торговая площадь

«Мы неспешно пройдем по главным улицам города, наслаждаясь царящей здесь идиллической атмосферой»