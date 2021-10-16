Что вас ожидает

«Самоцвет» Волги

Гуляя по самому маленькому городу Золотого кольца, вы исследуете не только туристические маршруты, но и атмосферные места в стороне от проторенных троп. Я расскажу о главных событиях из жизни Плеса в его историческом сердце — на Соборной горе. Также вы посетите Базарную площадь и купеческую набережную, осмотрите узорное Заречье и красавицу-Волгу, познакомитесь с особняками ушедших эпох и арт-объектами нашего времени. Кроме того, по пути я расскажу о жизни плесян в старину и сейчас.

«Молитва немой души»

Плес запечатлен на известных полотнах Левитана, художник прославил город, а он принес пейзажисту общее признание. На встрече поговорим о плесском периоде в жизни и творчестве мастера. Поднимемся на гору Левитана, к старинному храму Воскресения, погуляем по тихим красивым улочкам и зайдем в другие обители.

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