Плес - эталон русской глубинки с купеческими домами, храмами и волжскими панорамами. На экскурсии вы посетите Соборную гору, Базарную площадь, купеческую набережную и узорное Заречье. Узнаете о жизни плесян в

старину и сейчас, а также о плесском периоде в творчестве Левитана. Подниметесь на гору Левитана к храму Воскресения и прогуляетесь по тихим улочкам. Экскурсия проходит в пешеходном формате, возможен вариант на вашем транспорте. Подходит для активных взрослых и детей от 8 лет. Заходы в кафе и магазины не предусмотрены

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Плёса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее. В эти месяцы меньше туристов, что добавляет уединения. В остальные месяцы прогулки возможны, но из-за холмистой местности и каменистых дорог могут быть менее комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.