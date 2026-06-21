Плес - эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами и волжскими панорамами. Узнайте о знаменитых дачниках и арт-объектах города
Плес - эталон русской глубинки с купеческими домами, храмами и волжскими панорамами. На экскурсии вы посетите Соборную гору, Базарную площадь, купеческую набережную и узорное Заречье. Узнаете о жизни плесян в читать дальшеуменьшить
старину и сейчас, а также о плесском периоде в творчестве Левитана. Подниметесь на гору Левитана к храму Воскресения и прогуляетесь по тихим улочкам. Экскурсия проходит в пешеходном формате, возможен вариант на вашем транспорте. Подходит для активных взрослых и детей от 8 лет. Заходы в кафе и магазины не предусмотрены
Лучшее время для посещения Плёса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее. В эти месяцы меньше туристов, что добавляет уединения. В остальные месяцы прогулки возможны, но из-за холмистой местности и каменистых дорог могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная гора
Базарная площадь
Купеческая набережная
Заречье
Гора Левитана
Храм Воскресения
Описание экскурсии
«Самоцвет» Волги
Гуляя по самому маленькому городу Золотого кольца, вы исследуете не только туристические маршруты, но и атмосферные места в стороне от проторенных троп. Я расскажу о главных событиях из жизни Плеса в его историческом сердце — на Соборной горе. Также вы посетите Базарную площадь и купеческую набережную, осмотрите узорное Заречье и красавицу-Волгу, познакомитесь с особняками ушедших эпох и арт-объектами нашего времени. Кроме того, по пути я расскажу о жизни плесян в старину и сейчас.
«Молитва немой души»
Плес запечатлен на известных полотнах Левитана, художник прославил город, а он принес пейзажисту общее признание. На встрече поговорим о плесском периоде в жизни и творчестве мастера. Поднимемся на гору Левитана, к старинному храму Воскресения, погуляем по тихим красивым улочкам и зайдем в другие обители.
Организационные детали
Учитывайте, пожалуйста, что обычно экскурсия проходит в пешеходном формате: местность холмистая, придется много ходить.
Проведение экскурсии на машине возможно на вашем транспорте — если в машине будет место для гида. На вашем авто мы сможем проехать только в случае, если в Плесе вы остановитесь в исторической части города. Даже если мы используем автомобиль, экскурсия будет частично пешеходной, поскольку не везде есть возможность проехать на транспорте.
На экскурсии не предполагаются заходы в кафе, рестораны, музеи, сувенирные ряды и магазины — все это вы сможете сделать после путешествия с гидом.
Экскурсия по содержанию и по сложности маршрута рассчитана на активных взрослых, но дети от 9 лет обычно справляются с дорогой. Хотя бывает, что и детям 10-12 лет сложно, зависит от ребенка. С маленькими детьми на большой обзорной экскурсии может быть тяжело: в Плёсе высокие холмы и дороги-каменки. Также может быть тяжело пожилым людям.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В исторической части Плеса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1225 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я выросла на Волге. Закончила педагогический вуз, историко-филологический факультет, интересуюсь историей, культурой, краеведением. Занимаюсь экскурсиями больше 10 лет, мне нравится рассказывать об удивительных местах читать дальшеуменьшить
русской земли, показывая главные достопримечательности и открывая малоизвестные уголки. Мои программы разработаны для туристических и паломнических групп с посещением святынь Костромской и Ивановской областей. Несколько летних сезонов работала экскурсоводом на Валааме, проходила для этого курсы в Петербурге. Буду рада познакомить вас с удивительным Плесом и другими интересными местами родного края: красавицей Костромой — колыбелью семьи Романовых, старинным Приволжском, селом Михайловским, городком Волгореченск и не только!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 135 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
133
4
1
3
–
2
–
1
1
А
Анна
Дорогая Аня, большое спасибо за прогулку Плесу. Интеллигентная речь, глубокое знание истории, трепетное отношение к родным краям и огромное желание поделиться своими знаниями и чувствами с гостями. Хорошего вам сезона. Вы чудесная! Всячески рекомендуем Анну в качестве гида в вашем путешествии.
Вам был полезен этот отзыв?
Инесса
Анна великолепный рассказчик и очень приятный человек! Мы счастливы знакомству, очень рекомендую всем эту маленькую хрупкую женщину, влюбленную в свой родной край и обладающую магией очаровывать своими рассказами о нём. Думаю, что мы когда-нибудь ещё встретимся…
Анна
Ответ организатора:
Инесса, сердечно благодарю за добрые слова! Очень рада, что экскурсия понравилась. Была рада провести Вас и Вашу милую маму по Плесу! Надеюсь, что не раз еще побываете в нашем краю!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Не смотря на погоду, которая пыталась испортить всю экскурсию, прогулка по Плёсу получилась сказочная! Анна показала город с самых прекраснейших ракурсов. Анна потрясающий рассказчик! Было очень интересно и красиво!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Очень понравилась экскурсия, которую провела Анна. Приятная в общении, сразу видно, что любит дело, которым занимается. 2 часа провели с пользой, информация запоминалась хорошо. Спасибо большое Анне!!!
Анна
Ответ организатора:
Наталья, сердечно благодарю Вас и Ваших близких за внимание, за добрые слова! Очень рада, что Вам понравился Плес, понравилась моя экскурсия! Желаю вам всем новых приятных путешествий!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Плес. Совершенно не знали, что ждать от этого места. Левитан, картины, Третьяковская галерея - это всё, что мы знали об этом месте. Но только такой прекрасный экскурсовод как Анна, смогла погрузить нас в историю, культуру и глубину этого места. Её экскурсия была интересной, красочной и полной. Если хотите узнать Плес в полной мере - вам к Анне.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Плес был моей мечтой. И мы поехали. Что бы посмотреть город действительно хватит одной экскурсии с Анной. Городок то маленький. Мы были на машине и это существенно облегчило экскурсию по читать дальшеуменьшить
главным достопримечательностям города(есть проблемы с коленями). Они на горе. Точнее на двух. Анна рассказывала как то спокойно и мы плавно перемещались по городу. Отвечая на все наши любопытные вопросы. Если вы хотите пожить на свежем воздухе и тишине то приезжайте на неделю, желательно не в выходные когда большой наплыв туристов. Анна подстроилась под наше время и наши пожелания
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Плёса
Похожие экскурсии на «Плес - самоцвет русской земли»