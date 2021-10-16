Душевная прогулка по старинному Плесу

Вдохновиться обаянием города-заповедника, прославленного Левитаном, и познакомиться с его символами

5
23 отзыва
Плес — это эталонные пейзажи русской глубинки с купеческими домами, уютными храмами и волжскими панорамами.

Я люблю его с юности и буду рада рассказать об основных вехах, достопримечательностях, знаменитых дачниках, арт-объектах города и местном быте.

А особое внимание уделим плесским страницам в творчестве мастера «пейзажа настроения».
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу
Душевная прогулка по старинному Плесу

Что вас ожидает

«Самоцвет» Волги

Гуляя по самому маленькому городу Золотого кольца, вы исследуете не только туристические маршруты, но и атмосферные места в стороне от проторенных троп. Я расскажу о главных событиях из жизни Плеса в его историческом сердце — на Соборной горе. Также вы посетите Базарную площадь и купеческую набережную, осмотрите узорное Заречье и красавицу-Волгу, познакомитесь с особняками ушедших эпох и арт-объектами нашего времени. Кроме того, по пути я расскажу о жизни плесян в старину и сейчас.

«Молитва немой души»

Плес запечатлен на известных полотнах Левитана, художник прославил город, а он принес пейзажисту общее признание. На встрече поговорим о плесском периоде в жизни и творчестве мастера. Поднимемся на гору Левитана, к старинному храму Воскресения, погуляем по тихим красивым улочкам и зайдем в другие обители.

Организационные детали

  • Просьба учитывать, что в Плесе возможен только пешеходный вариант экскурсий, местность холмистая и придется много ходить
  • Дополнительные расходы опциональны: посещение музеев, катание на прогулочном катере, посещение кафе
  • Мы всегда можем обсудить маршрут и увеличить продолжительность программы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я выросла на Волге. Закончила педагогический вуз, историко-филологический факультет, интересуюсь историей, культурой, краеведением. Занимаюсь экскурсиями больше 10 лет, мне нравится рассказывать об удивительных местах русской земли, показывая главные достопримечательности и открывая малоизвестные уголки. Мои программы разработаны для туристических и паломнических групп с посещением святынь Костромской и Ивановской областей. Несколько летних сезонов работала экскурсоводом на Валааме, проходила для этого курсы в Петербурге. Буду рада познакомить вас с удивительным Плесом и другими интересными местами родного края: красавицей Костромой — колыбелью семьи Романовых, старинным Приволжском, селом Михайловским, городком Волгореченск и не только!
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23 настоящих отзыва от туристов

Ярославна
16 окт 2021
Мы провели с Анной два чудесных часа в Плёсе. За это время Анна успела и рассказать об истории Плеса, и показать самые интересные места, и поведать о жизни местных жителей. Анна отвечала на все наши вопросы, даже самые неожиданные. Нам было с ней очень легко и душевно. Всем рекомендуем Анну как замечательного и эрудированного гида.
Юлия
15 окт 2021
Прекрасная экскурсия по чудесному Плёсу.
Получили огромное удовольствие от общения с Анной. Действительно, душевная прогулка! Фантастические виды, прекрасный рассказ. Гид Анна - большой профессионал, грамотная плавная речь, цитаты, стихи, подборка фотоматериалов - все на высоте, а главное - чуткое и неравнодушное отношение к гостям города. Чувствуется, как Анна любит эти места и ей чудесным образом удаётся передать эту любовь к природе и истории своим экскурсантам. Маршрут отлично продуман. Рекомендация для путешественников: обязательно надевайте удобную обувь, ходить придётся много, но совершенно неутомительно, поскольку с Анной все очень интересно. Удивительно, что в таком крошечном городке уместилась почти вся история нашей страны. Спасибо огромное за волшебную прогулку!
В
13 окт 2021
Спасибо Анне за отличную экскурсию! Очень интересно и познавательно. Отличный маршрут для знакомства с Плесом. Нам повезло с погодой: день был ясный и солнечный, настоящая золотая осень. Но думаю, с Анной экскурсии хороши в любую погоду.
Рекомендую!
Е
12 окт 2021
Экскурсия соответствует своему названию - душевная прогулка)) Спасибо Анне.
И
12 окт 2021
Хотела выразить большую признательность Анне за проведенную экскурсию 10 октября. В Плёс мы поехали составом в 5 человек, очень хотелось побывать в этом чудесном городке именно в период золотой осени. Начали искать гида, которые смог бы нас познакомить с этим удивительным местом. Таким человеком стала для нас Анна. Прогулка получилась душевной, интересной, наполненной любовью к городу и его жителям. Анна провела нас по всем улочкам, потайным и не очень. Очень подкупило то, что все наши просьбы и желания по организации и проведении экскурсии Анна исполнила. Перед нашей встречей Анна рассказала как нам ориентироваться в городе, куда можно сходить, пока мы будем ждать экскурсию. Была очень внимательна к нам. Одним словом, это была не формальная экскурсия, а душевная прогулка с хорошо знакомым человеком! Хочется пожелать Анне побольше хороших людей в своей нелёгкой, но удивительной работе.
Светлана
6 окт 2021
Прекрасная экскурсия по прекрасному Плёсу! Во время прогулки на Соборной горе, Анна прочла нам чудесные стихи о Плёсе, которые украсили экскурсию, с собой у гида была папка с дополнительными материалами: старыми фото, репродукциями картин. Это прекрасно дополняло рассказ. Гид очень доброжелательна. У нас остались приятные впечатления от экскурсии. Спасибо, Анна! Рекомендую!
А
6 окт 2021
Всё здорово.
А
4 окт 2021
Было просто потрясающе. Анна очень любит и знает свой город.
Полина
2 окт 2021
Очень понравилась экскурсия с Анной. Экскурсия больше походила на неспешную прогулку, в процессе которой Анна погрузила нас в душевную, сказочную атмосферу Плеса, которая была украшена невероятными осенними красками. Даже небольшой дождь не смог омрачить данную прогулку, а наоборот предал романтизма. Спасибо Анне за ее душевный рассказ про этот город и его знаменитых гостей.
Ольга
28 сен 2021
25 сентября Анна провела для нас экскурсию по Плёсу. Было видно, что Анна любит свой город и хочет рассказать о нем туристам так, чтобы и они его полюбили. Мы услышали исчерпывающий рассказ об истории этого места, о его людях, почетных гостях. Практически о каждом доме у Анны нашелся интересный комментарий. Очень понравились нам стихи местной жительницы о Плёсе, очень задушевно!
Н
27 сен 2021
Наконец-то мы побывали в прекрасном Плёсе, осенью особенно удивительное место.

Благодаря Анне мы узнали историю города, поговорили о творчестве Левитана, посмотрели самые интересные дома, места, виды.

Экскурсия прошла в спокойном комфортном темпе, мы получили ответы на все вопросы, Анна с большим удовольствием и теплом поделилась своими знаниями, читала нам стихи, ну а мы утопали в романтической и доброй прогулке.

Очень советуем гида и очень советуем обязательно брать частную экскурсию, так Вы сможете погрузиться в атмосферу города. Плёс надо не только видеть, но и знать ♥️!

Анна, большое спасибо Вам за уделённое время и за Ваши знания, приедем ещё!
Татьяна
20 сен 2021
Очень понравилась экскурсия с гидом Анной. Неторопливо гуляли пр улицам Плеса, наслаждались пейзажами и слушали про историю города и его жителей. Чувствовалось, что Анна влюблена в этот город, в рассказ была вложена ее душа. Анна провела нас по необычному маршруту, подстраивалась под наши желания, было интересно и комфортно. Спасибо. Порекомендуем экскурсию друзьям.
М
20 сен 2021
Спасибо Анне! Она украсила нашу поездку в Плес. Анна чудесный рассказчик, прекрасно поставлена речь. Готова корректировать экскурсию в соответствии с пожеланиями группы. Экскурсия понравилась, рекомендуем.
Наталья
18 сен 2021
Были с Анной на экскурсии, все прошло замечательно: очень увлекательный маршрут, очень захватывающий рассказ, на все вопросы Анна отвечала со знанием истории. Плёс очень самобытный город и начать знакомство с ним, конечно, нужно со знающим и любящим Плёс гидом - Анной. К тому же она очень приятная и душевная девушка, очень созвучная Плёсу))
Ю
12 сен 2021
Нашу экскурсию по Плесу проводила Анна. Прекрасный рассказчик, знает историю города. 3 часа пролетели не заметно
Ещё 8 отзывов

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