1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Сегодня в 13:00
27 июня в 16:00
от 6 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ювелирный мастер-класс в Плёсе
Побывать в уютной семейной мастерской и раскрыть тонкости ювелирного дела
Начало: На улице Никольской
Завтра в 09:00
27 июня в 09:00
6 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeny23 июня 2024Отлично организованное мероприятие! А самое главное в непринужденной, теплой атмосфере! Алексей отлично объясняет, подправляет в нужные моменты. Рекомендасьон!!!
- ММария19 июня 2024Очень крутая организация, живописная локация, все было готово к началу мастер класса, сам процесс ненапряжный. Алексей помогал с созданием картины,
- оольга17 мая 2024Мастер класс прошел на ура!!! Дети очень довольны!!! Спасибо огромное!!!
- ММайя8 мая 2024Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Уникальный опыт»
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