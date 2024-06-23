Уникальный опыт – экскурсии в Плёсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Плёсе, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
Сегодня в 13:00
27 июня в 16:00
от 6 700 за всё до 7 чел.
Живописный Плёс - на арт-пикнике
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Живописный Плёс - на арт-пикнике
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса. Подходит для всех уровней. Включает фуршет и чай на травах
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Ювелирный мастер-класс в Плёсе
Индивидуальная
2 часа
Ювелирный мастер-класс в Плёсе
Побывать в уютной семейной мастерской и раскрыть тонкости ювелирного дела
Начало: На улице Никольской
Завтра в 09:00
27 июня в 09:00
6 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeny
    23 июня 2024
    Живописный Плёс - на арт-пикнике
    Отлично организованное мероприятие! А самое главное в непринужденной, теплой атмосфере! Алексей отлично объясняет, подправляет в нужные моменты. Рекомендасьон!!!
  • М
    Мария
    19 июня 2024
    Живописный Плёс - на арт-пикнике
    Очень крутая организация, живописная локация, все было готово к началу мастер класса, сам процесс ненапряжный. Алексей помогал с созданием картины,
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    объяснял, направлял и подливал игристое при желании. Могу смело рекомедовать участие в плэнэре, не пожалеете! Время пролетело незаметно, также Алексей рассказал несколько историй про историю Плеса. Плэнэйр оставит прекрасное воспоминание о Плесе, которое вы сотворите своими руками. Творите и восхищайтесь красотой.

    Очень крутая организация, живописная локация, все было готово к началу мастер класса, сам процесс ненапряжный. АлексейОчень крутая организация, живописная локация, все было готово к началу мастер класса, сам процесс ненапряжный. Алексей
  • о
    ольга
    17 мая 2024
    Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
    Мастер класс прошел на ура!!! Дети очень довольны!!! Спасибо огромное!!!
  • М
    Майя
    8 мая 2024
    Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
    Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!
    Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!Прекрасный мастер класс! У нас получились отличные картины- лучший сувенир из плеса!

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Уникальный опыт»

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  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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