По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия

Исследовать живописный уголок Подмосковья и открыть его легенды на душевной прогулке

Индивидуальная
О Дубровицах я расскажу не просто как гид, но как человек, влюбленный в это место — здесь прошла часть моего детства.

Усадьба и окрестности пропитаны мистикой и свободой, этот небольшой кусочек земли хранит мощную и яркую историю разных эпох.

Вы узнаете об этом, а также о людях, которые здесь жили, работали и творили.

И все это на фоне чудесной природы!
По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
По Дубровицам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дивное Подмосковье

«Декорациями» для экскурсии станут постройки усадьбы Дубровицы, которая расположилась на слиянии рек Пахра и Десна в зеленом районе Московской области. Мы рассмотрим усадебный дом в классическом стиле и Знаменскую чудо-церковь, непохожую ни на один другой православный храм. А заодно полюбуемся пейзажами со смотровых точек.

События и люди в Дубровицах

Вы откроете хроники тайного Ордена Русских Рыцарей, познакомитесь с глубокой историей усадьбы и Подольска. Узнаете, где начинали карьеру президент «Кинотавра» Марк Рудинштейн и генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст, почему император Петр лично присутствовал на освящении церкви Знамения. За пару часов будет много сюжетов о людях, которые формировали или формируют атмосферу этого удивительного места.

Организационные детали

Вы можете взять с собой термос с чаем и сэндвич: экскурсия проходит на открытом воздухе и можно устроить небольшой пикник.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в подмосковном поселке Дубровицы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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