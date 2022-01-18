Что вы можете увидеть 🤩

Воскресенская церковь – самое старое каменное здание Подольска
Строение, в котором размещался Дом трудолюбия и место, где была Прохоровскся богадельня
ДК им. Лепсе и посмотрим на не воплотившийся в жизнь чертеж дома культуры
Дом общества потребителей «Зингер»
Здание, где располагался ресторан «Маяк», а еще раньше мясное производство купца Аллилуева
Дом и двор Бородачева
Бывший кинотеатр «Художественный»
Место, где находился Гортоп
Строение, на месте которого была Голышевская кузница
Троицкий Собор и узнаем сколько было часовен при Соборе
Здание Городской Думы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Мы увидим многие дома с дворовой территории, куда вы, возможно, никогда не заходили и не подозревали, что у красивых старинных фасадов есть продолжение и, порой, самое неожиданное. Но именно эти не фасадные формы могут нам дать понять, как выглядел дом изначально, как был спланирован.
Также я покажу вам некоторые архивные планы и чертежи привычных всем зданий. И конечно мы узнаем любопытные истории из жизни владельцев домов, которые увидим на маршруте.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная улица, 24, Подольск
Завершение: У здания Городской Думы, Февральская, 63
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Продолжительность 1,5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Мишенина Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них