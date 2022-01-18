Подольск непарадный

Мы увидим многие дома с дворовой территории, куда вы, возможно, никогда не заходили

Индивидуально
для 5 чел.
Мы увидим многие дома с дворовой территории, куда вы, возможно, никогда не заходили и не подозревали, что у красивых старинных фасадов есть продолжение и, порой, самое неожиданное.

Но именно эти не фасадные формы могут нам дать понять, как выглядел дом изначально, как был спланирован.
Подольск непарадный
Подольск непарадный
Подольск непарадный
Подольск непарадный

Что вы можете увидеть 🤩

  • Воскресенская церковь – самое старое каменное здание Подольска
  • Строение, в котором размещался Дом трудолюбия и место, где была Прохоровскся богадельня
  • ДК им. Лепсе и посмотрим на не воплотившийся в жизнь чертеж дома культуры
  • Дом общества потребителей «Зингер»
  • Здание, где располагался ресторан «Маяк», а еще раньше мясное производство купца Аллилуева
  • Дом и двор Бородачева
  • Бывший кинотеатр «Художественный»
  • Место, где находился Гортоп
  • Строение, на месте которого была Голышевская кузница
  • Троицкий Собор и узнаем сколько было часовен при Соборе
  • Здание Городской Думы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Мы увидим многие дома с дворовой территории, куда вы, возможно, никогда не заходили и не подозревали, что у красивых старинных фасадов есть продолжение и, порой, самое неожиданное. Но именно эти не фасадные формы могут нам дать понять, как выглядел дом изначально, как был спланирован.
Также я покажу вам некоторые архивные планы и чертежи привычных всем зданий. И конечно мы узнаем любопытные истории из жизни владельцев домов, которые увидим на маршруте.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная улица, 24, Подольск
Завершение: У здания Городской Думы, Февральская, 63
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Продолжительность 1,5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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