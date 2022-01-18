Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Мы увидим многие дома с дворовой территории, куда вы, возможно, никогда не заходили и не подозревали, что у красивых старинных фасадов есть продолжение и, порой, самое неожиданное. Но именно эти не фасадные формы могут нам дать понять, как выглядел дом изначально, как был спланирован.

Также я покажу вам некоторые архивные планы и чертежи привычных всем зданий. И конечно мы узнаем любопытные истории из жизни владельцев домов, которые увидим на маршруте.