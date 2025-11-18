Индивидуальная
до 8 чел.
Уличный квиз «Исторический багаж»
Узнать факты о Подольске и его жителях, которые приведут вас к первому миллиону
Начало: У вокзала в Подольске
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Индивидуальная экскурсия с Галиной Олеговной откроет тайны храма в Дубровицах. Уникальные горельефы и история царей ждут вас
Начало: У колокольни храма
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
