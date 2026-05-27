Приглашаю вас погрузиться в древнее ремесло и провести время за спокойной медитативной работой с природными материалами, а также узнать много нового и интересного о процессе создания ткани. И конечно, соткать неповторимое изделие, которое украсит ваш дом. А затем выпить ароматный чай с расписными авторскими пряниками.
Описание мастер-класса
Перед мастер-классом мы решим, что вы будете создавать: каждый свою работу или общий «Коврик дружбы» (размер около 40×70). Сотканный вами коврик можно впоследствии повесить на стену дома или в рабочем пространстве как оформление интерьера.
На мастер-классе:
- я покажу и расскажу, как устроен ткацкий стан, из каких материалов и как ткут полотно
- дам попробовать поткать самостоятельно под моим чутким руководством
- на небольших ткацких рамках вы создадите свою работу или сделаете несколько рядов для общего творения
- поймёте смысл создания полотна как символа единения
- после работы мы выпьем чай со вкусными расписными пряниками
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в д. Изборск в атмосферном арт-пространстве, куда вы добираетесь самостоятельно
- В стоимость входят рабочие материалы, чаепитие с пряниками
- Возраст участников 7+
- За отдельную плату можно приобрести рамки для ткачества и авторские пряники
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Изборске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
По образованию я историк-этнограф и художница по текстилю. Часть своей жизни посвятила изучению русских традиций, представлениям о мире и человеке, которыми жили наши предки, и тому, как они отражались в
