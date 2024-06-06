Музеи и искусство Пскова

Найдено 22 экскурсии в категории «Музеи» в Пскове, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
284 отзыва
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«дома-музеи в усадьбах Михайловское и Тригорское будут закрыты на санитарное обслуживание»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за человека
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Вы увидите самую древнюю чудотворную икону Псковского музея-заповедника «Спас Вседержитель», которая хранится в специальной капсуле»
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400 за человека
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
«Музей-заповедник «Михайловское» — родовое имение матери А»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300 за человека
Псков древний и современный
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
295 отзывов
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
«В этом уникальном музее под открытом небом вы узнаете о жизни и военных подвигах самого знаменитого псковского князя — Довмонта (Тимофея)»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
6 540 за всё до 10 чел.
В Пушкинский заповедник из Пскова
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
«Далее вы посетите «приют, сияньем муз одетый» — усадьбу Осиповых-Вульф, дом-музей друзей поэта»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300 за всё до 10 чел.
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
39 отзывов
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
«Гуляя старинными улицами, мы увидим доходные дома и музей-квартиру Спегальского, возле которых поговорим о судьбах выдающихся горожан»
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
750 за человека
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
«Рассмотрите воссозданный быт 19 века в доме-музее и увидите тот самый кабинет, где рождались шедевры русской литературы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
«Мы также посетим музей «Льняная губерния», посвященный материалу, который был настоящим кормильцем жителей Печорского района»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Псков пешком: от захаба до пролома
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
23 отзыва
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
«Вы увидите не просто город, но музей под открытым небом»
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750 за человека
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
269 отзывов
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули...
«А ученых – историков и ландшафтоведов – на организацию Изборского музея-заповедника – здешние пейзажи признаны национальным достоянием»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 5 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
«Напоследок я посоветую «самые вкусные места» Изборска и расскажу о наиболее интересных музеях»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Индивидуальная
8 часов
107 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
«В комнатах дома-музея вы познакомитесь с его обитателями, услышите знакомые строчки и поймете, какое место каждый житель усадьбы занял на страницах романа»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500 за всё до 10 чел.
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
«Бугрово — музей деревянного зодчества под открытым небом, где воссоздана атмосфера крестьянской деревни 19 века»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500 за всё до 20 чел.
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
24 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
«А ещё вы услышите о первом хранителе музея — Семене Степановиче Гейченко»
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
Неизведанная Печорская сторона (на вашем авто)
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Неизведанная Печорская сторона: экскурсия с личным гидом
Исследуйте скрытые уголки Печор и узнайте уникальные истории, встречаясь с животными и открывая местную культуру
«В формате живой беседы с элементами театрального представления владельцы и основатели музея расскажут вам о выращивании льна и о способах его применения от истоков до наших дней»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами
Начало: Ул. Коммунальная 41
«В маршрут прекрасно вписывается Изборск с крепостью 14 века — настоящий музей под открытым небом»
16 июня в 10:00
24 июня в 10:00
7 990 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
«Музей деревянного зодчества Витославлицы»
16 июня в 09:00
7 июля в 09:00
3 400 за человека
Из Пскова в древний Остров на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Музейный комплекс «Линия Сталина», который откроет для вас военную историю края»
2 350 за человека
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Индивидуальная
7 часов
Из Пскова - в город-крепость Остров (на вашем авто)
Открыть историю южного форпоста Псковской вечевой республики и посетить комплекс «Линия Сталина»
«И посетите интересный краеведческий музей»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
«Музей-усадьба народа Сето — в России проживает лишь около 200 представителей этого финно-угорского народа»
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
5 700 за человека
Еврейский Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Еврейский Псков
Где были и куда делись синагоги, что такое черта оседлости и кто такие кантонисты
Начало: Октябрьский проспект, сквер у памятника С.М. Киров...
«Но это ещё не всё: мы заглянем в художественную галерею, где увидим, среди прочего, две картины Марка Шагала: «Чёрные любовники» и «Купание ребёнка»»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Индивидуальная
3 часа
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В Изборске, в музее «Дом в Броду»
«Летом мы с вами почаёвничаем на открытой летней террасе, а зимой — в настоящем музейном пространстве, которое находится в каменном подклете моего дома»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Экскурсия понравилась, посмотрели всё, что заявлено, было достаточно свободного времени, чтобы погулять самостоятельно. Очень вкусный был обед, который заказывали заранее.
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    Удобно, что не нужно было ждать, все было готово к приезду группы. Однозначно рекомендую заказывать с обедом, самостоятельно поесть в кафе времени может не хватить. И еще в усадьбах было очень много кусачих слепней (или отводов), но мы были в жаркую погоду. Автобус комфортабельный, утром встретили в назначенное время, организация на высоте.

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
    Спасибо большое нашему замечательному гиду Алене за проведенную экскурсию! Нам все понравилось. Получилась интересная неспешная познавательная прогулка. Алена очень приятный в общении человек. Всем рекомендую!
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
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    хорошие чистые автобусы, наличие аудио-гарнитуры, прекрасные профессиональные гиды. На данной экскурсии хочу рекомендовать брать комплексный обед. Здесь он проходит в отличном ресторане и действительно вкусный. Не могу не отметить замечательного гида - Виолетту. Очень понравилась всей нашей семье. Прекрасная девушка, очень приятный человек и замечательный гид. Спасибо)

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
    Великолепная экскурсия! Несмотря на знание биографии А. С. Пушкина услышали много нового. Наш гид Алина владеет огромным запасом информации. В сочетании с отличным чтением отрывков пушкинских произведений это дает много положительных эмоций! Спасибо!!!
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Псков древний и современный
    Будничные дела нагрянули после чудесных майских выходных, поэтому и отзыв родился с задержкой только сегодня. Но никак нельзя было не
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    оставить отзыв об этой замечательной прогулке по древнему и современному Пскову! Если окажитесь в Пскове, то от всей души рекомендую прекрасного гида Владимира. Увлекательно, душевно, интересно! Так, что вы не только впитаете новое, вспомните забытое из уроков истории, но и усвоите материал)) Человек, любящий и знающий свой город! Было очень увлекательно и познавательно! Как будто окунулись в лета истории со времен Давмонта до наших дней! Экскурсия прошла на одном дыхании, удержать внимание слушателя - может далеко не каждый, а Владимиру это удается на славу)

  • З
    Зоя
    27 мая 2024
    Псков древний и современный
    Владимир провел для нас прекрасную экскурсию. Смог заинтересовать даже детей после 8-ми часового переезда на машине. Ответил на все вопросы и рассказывал очень простым, доступным языком. Когда будем в Пскове снова, обязательно пойдём с Владимиром по какому-то другому маршруту!
  • А
    Артем
    25 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод достаточно интересно рассказывает историю жизни великого поэта(для тех кто забыл или никогда особо не интересовался в
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    школе:)). Комфортабельный автобус. По пути есть несколько достопримечательностей, про которые даже не слышал, экскурсовод объяснила. На вопросы по экскурсии получил удовлетворяющие меня ответы. Возьмите немного мелочи, чтобы возложить цветы, купленные у пушкиногорских бабушек к могиле Пушкина или героям инженерных войск, которые разминировали и храм и могилу поэта. Во второй части экскурсии понравилась история прообразов сёстёр Лариных в "Евгении Онегине" и собственно место, где эти девушки жили. Рекомендую данную экскурсию к посещению.

  • А
    Анна
    25 мая 2024
    «По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
    Очень понравилась экскурсия. Много нового и интересного узнали.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
    Большое спасибо Жанне за прекрасную экскурсию. Особо хотелось отметить не только прекрасное знание и подачу материала, но и высокую клиентоориентированность
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    Жанны: по нашей просьбе маршрут был скорректирован, а также добавлен трансфер от одного места нашего проживания до другого, что помогло нам максимально оптимально спланировать свое путешествие по Пскову и его окрестностям, насладиться их красотами и видами, а также погрузиться в историю области. Однозначно вернемся и снова воспользуемся услугами Жанны.

  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
    Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.
    Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 кмИнтересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 кмИнтересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музеи»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Музеи" можно забронировать 22 экскурсии от 750 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 1389 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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