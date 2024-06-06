Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса

Начало: В Изборске, в музее «Дом в Броду»

«Летом мы с вами почаёвничаем на открытой летней террасе, а зимой — в настоящем музейном пространстве, которое находится в каменном подклете моего дома»