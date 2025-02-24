В гостях у сыродела, или Во Пскове сыр варить

А ещё узнавать сыродельческие секреты и знакомиться с красотами Псковщины
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом сыра! Вы посетите настоящую мастерскую в живописном поселении на самой границе с Эстонией.

Познакомитесь с увлечённой мастерицей, которая передаст вам часть своих профессиональных знаний и поможет изготовить сыр. Самое сложное будет довезти его до дома и не съесть по дороге.
В гостях у сыродела, или Во Пскове сыр варить
В гостях у сыродела, или Во Пскове сыр варить
В гостях у сыродела, или Во Пскове сыр варить
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев3
мар4
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание мастер-класса

  • До экопоселения в псковской глубинке вас доставит наш заботливый водитель.
  • В дороге (а это около 50 минут) скучать не придётся. Специально для вас мы подготовили мультимедийный рассказ о красотах и удивительных местах Псковщины.
  • На месте вас встретит хозяйка поселения — мастер-сыродел.
  • Вы заглянете в волшебную сарайку с козами, кроликами и прочей живностью.
  • Услышите вдохновляющие истории о сыре и сырных премудростях.
  • Затем перейдёте от теории к практике — своими руками под чутким руководством профессионала изготовите сыр и заберёте его с собой.
  • А после посидите в приятной компании за чаем или кофе, сделанном по старинному рецепту — из желудей на козьем молоке.
  • Также вы сможете продегустировать и купить домашний авторский сыр.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Volkswagen Transporter T5 и мастер-класс.
  • Чаепитие с домашними вкусностями, дегустация авторских фермерских сыров и деревенский обед — по желанию и оплачиваются отдельно.
  • Продолжительность экскурсии — 5 часов вместе с дорогой до экопоселения и обратно.
  • Можно провести мастер-класс для большего количества человек. Подробности обсудим в личной переписке.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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