Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Добро пожаловать на экскурсию с ароматом сыра! Вы посетите настоящую мастерскую в живописном поселении на самой границе с Эстонией.



Познакомитесь с увлечённой мастерицей, которая передаст вам часть своих профессиональных знаний и поможет изготовить сыр. Самое сложное будет довезти его до дома и не съесть по дороге.