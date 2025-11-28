Путешествие в Изборск предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории. Изборская крепость, защищавшая границы Руси, хранит множество тайн. Туристы смогут посетить Труворово городище, увидеть Словенские ключи и Городищенское озеро. Рассказ о православных святынях и героизме защитников крепости дополнит впечатления. Возможна прогулка до деревни Броды по экотропе
Что можно увидеть
- Труворово городище
- Изборская крепость
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с истоками древнего Изборска — Труворовым городищем
- Увидите его главные природные достопримечательности — Словенские ключи и Городищенское озеро
- Побываете в Изборской крепости — форпосте древней Руси (и найдёте все её тайные выходы)
А я расскажу вам о том, как формировался Изборск, и о храбрости защитников крепости. О православных святынях древнего города и истории их возникновения. А по желанию мы можем прогуляться до небольшой деревни Броды по живописной экотропе (1 км).
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Geely Okavango
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в крепость: взрослые — 200 ₽, студенты и школьники — 100 ₽, дети до 14 бесплатно
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ольгинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Игорь — ваш гид в Пскове
Провёл экскурсии для 4223 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Игорь, я живу в Пскове с 1985 года. Влюблён в его архитектуру и историю. С удовольствием поделюсь этой любовью с вами.
Входит в следующие категории Пскова
