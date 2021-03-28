Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Древняя Русь без тоски: Изборск

Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO

5
2 отзыва
Данил
Данил – Гид из Пскова
Всего полчаса от Пскова — и будто другой мир: дома с каменными амбарами, студёные ключи, овраги и крепость, словно вырастающая из скалы.

Изборск дарит сильнейшее впечатление от Псковщины, и чтобы вы сполна его прочувствовали, я стану вашим проводником на прогулке 👣 по древнему городу.

Вы восхититесь головокружительными видами, увидите первую русскую крепость и проследите путь Изборска без лишних дат и занудства.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск

Что вас ожидает

Вдоль и поперёк по Изборску
В пешем путешествии я проведу вас в самые любопытные места города и увлеку его историей 📖. В ходе нашей экскурсии 🧭 вы:

  • Прогуляетесь 👣 мимо колоритных купеческих домов и разберетесь, почему Изборск называют одним из древнейших русских городов.
  • Восхититесь Изборской крепостью — ей почти 700 лет. Пройдете вдоль самого опасного в средние века фланга, отыщете сакральные узоры на стенах, выйдете к обрыву с лучшим видом и поймете, зачем Рерих и Тарковский приезжали сюда.
  • На тихой улочке, где не бывает туристов, исследуете традиционные крестьянские дворы и узнаете, почему из камня здесь строили чаще, чем из дерева.
  • Выйдете на самую кромку Труворова Городища — холма с 14-этажный дом, и замрёте от восторга: с этих просторов более тысячи лет назад начинался Изборск, а возможно, и вся Россия.
  • От древнего Труворова креста по каменистой тропинке спуститесь вниз — туда, где синеют воды Городищенского озера и бьют 12 Словенских ключей. Настоящие водопады, к бурлящим водам которых подплывают белые лебеди — дети будут в восторге 🔥.
  • Пройдя через «коридор смерти» — захаб, вы оцените толщину стен неприступной Изборской крепости, подниметесь на самую старую боевую башню, подивитесь возрасту Никольского собора — ровесника крепости. Отыщите тайные вылазы, спуститесь в подземный ход с фонарем и порадуетесь, что живете в комфортном 21 веке.

Напоследок я отвечу на все ваши вопросы (надеюсь, они будут звучать и по ходу), сдам пароли и явки ремесленных мастерских и деревенских музейчиков — и посоветую место для обеда или бабушку с правильными пирожками.

Организационные детали

  • Гуляем компанией не более 12 человек на свежем воздухе — безопасная дистанция и внимание каждому
  • Прогулка 👣 начинается и заканчивается в Изборске, куда вы за 30-40 минут легко доедете из Пскова (уточните у гида удобные варианты)
  • Детям — бесплатно, если в группе их не больше взрослых
  • Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в крепость (полный — 100 р., пенсионеры/ студенты — 50 р., школьники — 30 р. )
Начало и место завершения
🚩 — Изборск, Минская улица
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Данил
Данил
Привет! Мне 37 лет, девять из которых я писал для GEO, National-Geographic, «Афиши-МИР». Объехав по работе почти всю страну, в 2015 с женой и детьми я поселился на хуторе близ Изборска. И здесь впервые почувствовал себя дома. Я не люблю экскурсии, но обожаю путешествия. Поэтому приглашаю вас в путешествие по Изборску и живописным окрестностям — на пару часов или дней. Показываю самые живописные тропы, знакомлю с местными жителями — фермерами и ремесленниками, а из множества исторических фактов — выбираю действительно важные и интересные. Псковская земля для меня — не учебник истории и не житие святого. А книжка с иллюстрациями Васнецова, которую вам когда-то читали на ночь. До встречи!
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2 настоящих отзыва от туристов

Olga
28 мар 2021
Очень довольна, что воспользовалась услугой Данила. Прогулка-экскурсия замечательная. Без тоски. Интересный рассказчик, который любит и знает эти места, впечатляющие виды, свежий воздух. Ты не просто гуляешь и любуешься, но и, как бы между прочим, узнаешь историю этих мест, своей страны. Причем информация легко подается и усваивается. Данил покажет то, что сам, может, и не увидишь или не обратишь внимания, расскажет то, чего не знаешь и о чем не задумываешься. Рекомендую. Думаю, не пожалеете. Данил, спасибо.
24 мар 2021
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Маршрут очень интересный. Прекрасная подача информации

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