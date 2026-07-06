Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

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Древняя Русь без тоски: Изборск

Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Всего полчаса от Пскова — и будто другой мир: дома с каменными амбарами, студёные ключи, овраги и крепость, словно вырастающая из скалы.

Изборск дарит сильнейшее впечатление от Псковщины, и чтобы вы сполна его прочувствовали, я стану вашим проводником на прогулке по древнему городу.

Вы восхититесь головокружительными видами, увидите первую русскую крепость и проследите путь Изборска без лишних дат и занудства.
5
177 отзывов
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск
Древняя Русь без тоски: Изборск

Описание экскурсии

Вдоль и поперёк по Изборску

В пешем путешествии я проведу вас в самые любопытные места города и увлеку его историей. В ходе нашей экскурсии вы:

  • Прогуляетесь мимо колоритных купеческих домов и разберетесь, почему Изборск называют одним из древнейших русских городов.
  • Восхититесь Изборской крепостью — ей почти 700 лет. Пройдете вдоль самого опасного в средние века фланга, отыщете сакральные узоры на стенах, выйдете к обрыву с лучшим видом и поймете, зачем Рерих и Тарковский приезжали сюда.
  • На тихой улочке, где не бывает туристов, исследуете традиционные крестьянские дворы и узнаете, почему из камня здесь строили чаще, чем из дерева.
  • Выйдете на самую кромку Труворова Городища — холма с 14-этажный дом, и замрёте от восторга: с этих просторов более тысячи лет назад начинался Изборск, а возможно, и вся Россия.
  • От древнего Труворова креста по каменистой тропинке спуститесь вниз — туда, где синеют воды Городищенского озера и бьют 12 Словенских ключей. Настоящие водопады, к бурлящим водам которых подплывают белые лебеди — дети будут в восторге.
  • Пройдя через «коридор смерти» — захаб, вы оцените толщину стен неприступной Изборской крепости, подниметесь на самую старую боевую башню, подивитесь возрасту Никольского собора — ровесника крепости. Отыщите тайные вылазы, спуститесь в подземный ход с фонарем и порадуетесь, что живете в комфортном 21 веке.

Напоследок я отвечу на все ваши вопросы (надеюсь, они будут звучать и по ходу), сдам пароли и явки ремесленных мастерских и деревенских музейчиков — и посоветую место для обеда или бабушку с правильными пирожками.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в крепость: полный — 200 ₽, студенты и школьники с 14 лет — 100 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
  • Прогулка начинается и заканчивается в Изборске. Из Пскова или Печор сюда легко доехать на такси или автобусе (ходят почти каждый час, расписание ищите в интернете)

Экскурсия по Изборску — всегда небольшой поход. У нас нет асфальта и довольно крутые спуски — выбирайте обувь с цепкой подошвой, которую не жалко промочить или испачкать. Зимой и в межсезонье одевайтесь как можно теплее — вы едете в деревню. Погреться или переждать непогоду на маршруте негде, это возможно до или сразу после экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1870 ₽
Дети до 18 лет935 ₽
Дети до 8 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Изборск, Минская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 8149 туристов
Переехал из Петербурга на хутор под Изборск. Живу в столетнем доме с печкой и котом. Сейчас провожу экскурсии. Раньше писал для GEO и National Geographic, поэтому знаю толк в интересных
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историях и красивых видах. Показываю и рассказываю лишь то, что действительно впечатляет. Помогаю понять место и избавиться от хаоса в голове. Не трачу ваше время на лишние даты, «ещё одну церковь» и всякую дичь. Влюбляю в Изборск.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 177 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
170
4
7
3
2
1
Т
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень понравилась. Всё как и обещано "без лишних дат и занудства":) Однозначно рекомендую. И сам Изборск очень понравился. Захотелось вернуться в другие времена года.
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень+2
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень
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Марина
Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и много красоты -однозначно идите с Данилом! Это не про сухие исторические факты, это про живую историю этих мест! Будет интересно и детям, и взрослым
Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и
Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и
Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и
Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и
Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и
Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и
Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и
Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и+1
Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и
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Ж
Мы с супругом получили огромное удовольствие от экскурсии с Данилой. Столько ярких впечатлений, красивых мест и удивительных историй на такой маленькой территории. Мы в восторге от глубоких знаний, увлечённости и умении Данилы так интересно рассказать историю этого места. Спасибо, наш чудесный гид!!!
Мы с супругом получили огромное удовольствие от экскурсии с Данилой. Столько ярких впечатлений, красивых мест и
Мы с супругом получили огромное удовольствие от экскурсии с Данилой. Столько ярких впечатлений, красивых мест и
Мы с супругом получили огромное удовольствие от экскурсии с Данилой. Столько ярких впечатлений, красивых мест и
Мы с супругом получили огромное удовольствие от экскурсии с Данилой. Столько ярких впечатлений, красивых мест и
Мы с супругом получили огромное удовольствие от экскурсии с Данилой. Столько ярких впечатлений, красивых мест и
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Наталья
24 июля состоялось наше знакомство с Изборском. Благодаря Данилу, путешествие прошло на 5+.
24 июля состоялось наше знакомство с Изборском. Благодаря Данилу, путешествие прошло на 5+.
24 июля состоялось наше знакомство с Изборском. Благодаря Данилу, путешествие прошло на 5+.
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К
Всё очень понравилось! Даниле большое спасибо!
Всё очень понравилось! Даниле большое спасибо!
Всё очень понравилось! Даниле большое спасибо!
Всё очень понравилось! Даниле большое спасибо!
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С
Спасибо Даниилу за прекрасную экскурсию!
Спасибо Даниилу за прекрасную экскурсию!
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