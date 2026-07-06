Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Всего полчаса от Пскова — и будто другой мир: дома с каменными амбарами, студёные ключи, овраги и крепость, словно вырастающая из скалы.
Изборск дарит сильнейшее впечатление от Псковщины, и чтобы вы сполна его прочувствовали, я стану вашим проводником на прогулке по древнему городу.
Вы восхититесь головокружительными видами, увидите первую русскую крепость и проследите путь Изборска без лишних дат и занудства.
Изборск дарит сильнейшее впечатление от Псковщины, и чтобы вы сполна его прочувствовали, я стану вашим проводником на прогулке по древнему городу.
Вы восхититесь головокружительными видами, увидите первую русскую крепость и проследите путь Изборска без лишних дат и занудства.
Описание экскурсии
Вдоль и поперёк по Изборску
В пешем путешествии я проведу вас в самые любопытные места города и увлеку его историей. В ходе нашей экскурсии вы:
- Прогуляетесь мимо колоритных купеческих домов и разберетесь, почему Изборск называют одним из древнейших русских городов.
- Восхититесь Изборской крепостью — ей почти 700 лет. Пройдете вдоль самого опасного в средние века фланга, отыщете сакральные узоры на стенах, выйдете к обрыву с лучшим видом и поймете, зачем Рерих и Тарковский приезжали сюда.
- На тихой улочке, где не бывает туристов, исследуете традиционные крестьянские дворы и узнаете, почему из камня здесь строили чаще, чем из дерева.
- Выйдете на самую кромку Труворова Городища — холма с 14-этажный дом, и замрёте от восторга: с этих просторов более тысячи лет назад начинался Изборск, а возможно, и вся Россия.
- От древнего Труворова креста по каменистой тропинке спуститесь вниз — туда, где синеют воды Городищенского озера и бьют 12 Словенских ключей. Настоящие водопады, к бурлящим водам которых подплывают белые лебеди — дети будут в восторге.
- Пройдя через «коридор смерти» — захаб, вы оцените толщину стен неприступной Изборской крепости, подниметесь на самую старую боевую башню, подивитесь возрасту Никольского собора — ровесника крепости. Отыщите тайные вылазы, спуститесь в подземный ход с фонарем и порадуетесь, что живете в комфортном 21 веке.
Напоследок я отвечу на все ваши вопросы (надеюсь, они будут звучать и по ходу), сдам пароли и явки ремесленных мастерских и деревенских музейчиков — и посоветую место для обеда или бабушку с правильными пирожками.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в крепость: полный — 200 ₽, студенты и школьники с 14 лет — 100 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
- Прогулка начинается и заканчивается в Изборске. Из Пскова или Печор сюда легко доехать на такси или автобусе (ходят почти каждый час, расписание ищите в интернете)
Экскурсия по Изборску — всегда небольшой поход. У нас нет асфальта и довольно крутые спуски — выбирайте обувь с цепкой подошвой, которую не жалко промочить или испачкать. Зимой и в межсезонье одевайтесь как можно теплее — вы едете в деревню. Погреться или переждать непогоду на маршруте негде, это возможно до или сразу после экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1870 ₽
|Дети до 18 лет
|935 ₽
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Изборск, Минская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 8149 туристов
Переехал из Петербурга на хутор под Изборск. Живу в столетнем доме с печкой и котом. Сейчас провожу экскурсии. Раньше писал для GEO и National Geographic, поэтому знаю толк в интересных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 177 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Мне нужен был только Изборск, без Печор. Данил единственный, кто предлагает такой формат. Экскурсия мне очень понравилась. Всё как и обещано "без лишних дат и занудства":) Однозначно рекомендую. И сам Изборск очень понравился. Захотелось вернуться в другие времена года.
+2
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Вернулась с экскурсии из Изборска а полном восторге! Если хотите чтобы было не скучно, познавательно и много красоты -однозначно идите с Данилом! Это не про сухие исторические факты, это про живую историю этих мест! Будет интересно и детям, и взрослым
+1
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Ж
Мы с супругом получили огромное удовольствие от экскурсии с Данилой. Столько ярких впечатлений, красивых мест и удивительных историй на такой маленькой территории. Мы в восторге от глубоких знаний, увлечённости и умении Данилы так интересно рассказать историю этого места. Спасибо, наш чудесный гид!!!
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24 июля состоялось наше знакомство с Изборском. Благодаря Данилу, путешествие прошло на 5+.
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К
Всё очень понравилось! Даниле большое спасибо!
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С
Спасибо Даниилу за прекрасную экскурсию!
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