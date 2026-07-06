Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

Всего полчаса от Пскова — и будто другой мир: дома с каменными амбарами, студёные ключи, овраги и крепость, словно вырастающая из скалы. Изборск дарит сильнейшее впечатление от Псковщины, и чтобы вы сполна его прочувствовали, я стану вашим проводником на прогулке по древнему городу. Вы восхититесь головокружительными видами, увидите первую русскую крепость и проследите путь Изборска без лишних дат и занудства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вдоль и поперёк по Изборску

В пешем путешествии я проведу вас в самые любопытные места города и увлеку его историей. В ходе нашей экскурсии вы:

Прогуляетесь мимо колоритных купеческих домов и разберетесь, почему Изборск называют одним из древнейших русских городов.

Восхититесь Изборской крепостью — ей почти 700 лет. Пройдете вдоль самого опасного в средние века фланга, отыщете сакральные узоры на стенах, выйдете к обрыву с лучшим видом и поймете, зачем Рерих и Тарковский приезжали сюда.

На тихой улочке, где не бывает туристов, исследуете традиционные крестьянские дворы и узнаете, почему из камня здесь строили чаще, чем из дерева.

Выйдете на самую кромку Труворова Городища — холма с 14-этажный дом, и замрёте от восторга: с этих просторов более тысячи лет назад начинался Изборск, а возможно, и вся Россия.

От древнего Труворова креста по каменистой тропинке спуститесь вниз — туда, где синеют воды Городищенского озера и бьют 12 Словенских ключей. Настоящие водопады, к бурлящим водам которых подплывают белые лебеди — дети будут в восторге.

Пройдя через «коридор смерти» — захаб, вы оцените толщину стен неприступной Изборской крепости, подниметесь на самую старую боевую башню, подивитесь возрасту Никольского собора — ровесника крепости. Отыщите тайные вылазы, спуститесь в подземный ход с фонарем и порадуетесь, что живете в комфортном 21 веке.

Напоследок я отвечу на все ваши вопросы (надеюсь, они будут звучать и по ходу), сдам пароли и явки ремесленных мастерских и деревенских музейчиков — и посоветую место для обеда или бабушку с правильными пирожками.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в крепость: полный — 200 ₽, студенты и школьники с 14 лет — 100 ₽, дети до 14 лет — бесплатно

Прогулка начинается и заканчивается в Изборске. Из Пскова или Печор сюда легко доехать на такси или автобусе (ходят почти каждый час, расписание ищите в интернете)

Экскурсия по Изборску — всегда небольшой поход. У нас нет асфальта и довольно крутые спуски — выбирайте обувь с цепкой подошвой, которую не жалко промочить или испачкать. Зимой и в межсезонье одевайтесь как можно теплее — вы едете в деревню. Погреться или переждать непогоду на маршруте негде, это возможно до или сразу после экскурсии.