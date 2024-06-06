1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Начало: На улице Мирная
11 июня в 14:30
15 июня в 13:00
9 350₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами
Начало: Ул. Коммунальная 41
16 июня в 10:00
24 июня в 10:00
7 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий6 июня 2024Юля Кузьмина, великолепно провела экскурсию, всё по делу, с юмором и воодушевляя туристов на преодоление встречающихся на маршруте сложностей!
- ЕЕкатерина5 июня 202404.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
- ААнтон5 июня 2024Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
- ССветлана30 мая 2024Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто для информации: в Псково-Печёрском
- ИИрина28 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Очень хорошо подобран материал, все рассказано до деталей. Приятное общение! Спасибо!
- ТТатьяна26 мая 2024Нам несказанно повезло с гидом. Получили огромное удовольствие. Глубина знаний, красота слога и богатый внутренний мир человека дополнили это замечательное место, которое хотим посетить еще не один раз.
- ДДарья19 мая 2024Сама экскурсия очень понравилась, вопросов не возникло. И хорошо, что группа для микроавтобуса небольшая, все камерно. Слышно в автобусе было
- ЕЕлена13 мая 2024Экскурсия исклбчительно интересная, организована отлично, гид доброжелательная, очень эрудированная, с глубокими знаниями истории (Татьяна), и, спасибо ей, терпеливая с хлопотными туристами. Информации получили очень много, чего и желали при покупке экскурсии. Особая благоарност водителю за спокойный и уверенный стиль вождения.
- ЛЛукин13 мая 2024Юрий Николаевич - наверно лучший экскурсовод и знаток Пскова! Всем рекомендуем, не пожалеете!
- ООксана11 мая 2024Добрый день, спасибо за экскурсию, всё прошло замечательно, Лариса Ивановна замечательный рассказчик и приятный собеседник.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Изборско-Мальская долина»
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