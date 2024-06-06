Изборско-Мальская долина

Найдено 9 экскурсий в категории «Изборско-Мальская долина» в Пскове, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
369 отзывов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900 за человека
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
76 отзывов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 670 за всё до 5 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
154 отзыва
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160 за всё до 10 чел.
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
34 отзыва
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Начало: На улице Мирная
11 июня в 14:30
15 июня в 13:00
9 350 за всё до 3 чел.
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600 за человека
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
39 отзывов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300 за человека
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400 за человека
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами
Начало: Ул. Коммунальная 41
16 июня в 10:00
24 июня в 10:00
7 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Юля Кузьмина, великолепно провела экскурсию, всё по делу, с юмором и воодушевляя туристов на преодоление встречающихся на маршруте сложностей!
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
    04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все04.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
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    и свободного времени. Вкусный обед в Изборске. Гид Юлия очень опытная, умело управляет временем экскурсии и аудиторией, никого не теряет, не допускает бессодержательных пауз во время экскурсии. Расскаживает живо, не как по-заученному. С историко-фактической точки зрения материал сделан качественно: много интересных подробностей, немного легенд (но при этом подаваемых именно как легенды), никакой ненаучной дичи. Заказывали экскурсию в первую очередь потому, что не хотелось подстраивать самостоятельные перемещения под график пригородных автобусов, но результат превзошёл ожидания. Отличный вариант для тех, у кого есть один день на знакомство с Печорами и Изборском. Если времени больше, можно уделить целый день каждому месту.

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто для информации: в Псково-Печёрском
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    сейчас ремонт дорог плюс по Изборску много ходить тропинками (удобную обувь надо!). Прекрасно провели время! Потрясающие виды природы! Очень содержательный рассказ! Спасибо!

    Экскурсовод Татьяна. Голос хорошо поставлен, речь чёткая, информация структурированная. В машине разместились прекрасно, все слышно. Просто
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
    Экскурсия очень понравилась! Очень хорошо подобран материал, все рассказано до деталей. Приятное общение! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Псков и его окрестности - с интересом и любовью
    Нам несказанно повезло с гидом. Получили огромное удовольствие. Глубина знаний, красота слога и богатый внутренний мир человека дополнили это замечательное место, которое хотим посетить еще не один раз.
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
    Сама экскурсия очень понравилась, вопросов не возникло. И хорошо, что группа для микроавтобуса небольшая, все камерно. Слышно в автобусе было
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    прекрасно, рассказами и знаниями гида наша компания осталась очень довольна. Слегка напрягло слишком обширное свободное время после экскурсий и в Изборске и в Печерах. Пойти и там и там особенно некуда, 30 мин было бы вполне достаточно на сувениры. Мы и дети были очень голодны, но в обеих городках большие проблемы с общепитом (все занято, самих заведений очень мало, блюда готовят от часа, пирожные в кофейне хватали последние, на еду в открытой столовой без слез не взглянешь). Лучше бы сделали тогда коллективный обед для всех членов экскурсии. Но это был единственный минус. Остальным всем остались довольны.

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
    Экскурсия исклбчительно интересная, организована отлично, гид доброжелательная, очень эрудированная, с глубокими знаниями истории (Татьяна), и, спасибо ей, терпеливая с хлопотными туристами. Информации получили очень много, чего и желали при покупке экскурсии. Особая благоарност водителю за спокойный и уверенный стиль вождения.
  • Л
    Лукин
    13 мая 2024
    Псков и его окрестности - с интересом и любовью
    Юрий Николаевич - наверно лучший экскурсовод и знаток Пскова! Всем рекомендуем, не пожалеете!
  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
    Добрый день, спасибо за экскурсию, всё прошло замечательно, Лариса Ивановна замечательный рассказчик и приятный собеседник.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Изборско-Мальская долина»

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  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
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