Экскурсии по Старому городу в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Пскове, цены от 1335 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Такой древний Псков
Пешая
172 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 за всё до 10 чел.
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
На автобусе
скидка
20%
21 отзыв
13 часов
Групповая
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
1 мая в 08:00
18 мая в 08:00
45003600 за человека
Прогулка по Пскову на закате дня
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Пскову на закате дня
Осмотреть Старый город, выяснить, как работало вече, и научиться «читать» псковское зодчество
Начало: На пл. Ленина
«Слушая рассказ о жизни Старого города, вы мысленно перенесётесь в Средневековье»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 18:00
1 мар в 18:00
8 мар в 18:00
1335 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Такой древний Псков
    Александр познакомил нас с историческим центром Пскова, за что ему огромное спасибо! Экскурсия длилась даже дольше указанного времени, но рассказ был настолько интересным, что мы не заметили, как пролетело время! Очень рекомендуем! Спасибо!
  • О
    Оксана
    6 января 2025
    Такой древний Псков
    Александр, спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Было интересно слушать, рассказ был подробный, с юмором, особенно благодарны, что смогли подстроиться под наше настроение и наши планы. Будем рекламировать нашим друзьям и знакомым.
  • С
    Светлана
    2 января 2025
    Такой древний Псков
    Александр прекрасный рассказчик! Спасибо Вам за интереснейшую экскурсию! Много интересных историй, замечательный маршрут! Очень красивые виды и ракурсы для фотографий! Мы просто заслушались! Вспоминаем наш визит в Псков с невероятно теплым чувством! Спасибо большое за такое воспоминание!
    Александр прекрасный рассказчик!Александр прекрасный рассказчик!Александр прекрасный рассказчик!Александр прекрасный рассказчик!Александр прекрасный рассказчик!Александр прекрасный рассказчик!Александр прекрасный рассказчик!Александр прекрасный рассказчик!Александр прекрасный рассказчик!Александр прекрасный рассказчик!
  • е
    елена
    26 августа 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Общее впечатление от поездки хорошее. Были нюансы. Возможно, они разовые. Например, последние 3 км до Ореховно водитель плелся 3 км -40
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    мин. Практически украв наше время, отведенное для парка. Понимаю- берег машину. Но нас обгоняли и другие автобусы и другие машины. Я -сама водитель и понимаю, что это перебор. В Себеже - долго подавали порции. Очень долго. Возможно, что это форс мажор. Но время для Себежа сократилось. А в целом, учитывая глубокую продвинутость экскурсовода, считаю, что экскурсия состоялась.

  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Очень хорошие впечатления от путешествия. Комфортабельный автобус, замечательный гид Булатова Татьяна, интересная подача материала на протяжении всего маршрута, прекрасные виды,
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    хорошая компания попутчиков. Только в себежском ресторане "Сытый кот" недостаточно профессионально продумано обслуживание, но обедать рекомендую. Отдельное спасибо гиду Татьяне за помощь в решении личных проблем, это было круто!

  • В
    Виктория
    6 июля 2024
    Легенды Себежа и усадьба Ореховно
    Замечательная усадьба Ореховно! Выдержан стиль, всё очень аккуратно и продуманно. Ландшафным дизайнерам, которые создавали парк Зарядье в Москве стоило бы
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    приехать в Ореховно и поучиться. А то эти "специалисты" московские понятия не имеют, что такое разнотравье. Ореховно создал по-настоящему классный профессионал, глубокое ему уважение. Я получила громадное удовольствие, гуляя по этому парку. ОЧЕНЬ надеюсь, что владельцы будут расширять своё дело, и в усадьбе появятся места для размещения приезжих. Себеж тоже подарил массу впечатлений. Экскурсовод Татьяна рассказала несколько интересных фактов о городе и его истории. Остальное - заслуга самого города, его необычное расположение, потрясающие виды, атмосфера тишины и покоя. Захотелось вернуться туда на несколько дней для полноценного отдыха.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Старый город»

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  3. Прогулка по Пскову на закате дня
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  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Михайловское
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Приказные палаты
  10. Набережная реки Великая
Сколько стоит экскурсия по Пскову в феврале 2025
Сейчас в Пскове в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 1335 до 5000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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