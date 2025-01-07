3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
13 часов
Групповая
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
1 мая в 08:00
18 мая в 08:00
45003600₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Пскову на закате дня
Осмотреть Старый город, выяснить, как работало вече, и научиться «читать» псковское зодчество
Начало: На пл. Ленина
«Слушая рассказ о жизни Старого города, вы мысленно перенесётесь в Средневековье»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 18:00
1 мар в 18:00
8 мар в 18:00
1335₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 января 2025Александр познакомил нас с историческим центром Пскова, за что ему огромное спасибо! Экскурсия длилась даже дольше указанного времени, но рассказ был настолько интересным, что мы не заметили, как пролетело время! Очень рекомендуем! Спасибо!
- ООксана6 января 2025Александр, спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Было интересно слушать, рассказ был подробный, с юмором, особенно благодарны, что смогли подстроиться под наше настроение и наши планы. Будем рекламировать нашим друзьям и знакомым.
- ССветлана2 января 2025Александр прекрасный рассказчик! Спасибо Вам за интереснейшую экскурсию! Много интересных историй, замечательный маршрут! Очень красивые виды и ракурсы для фотографий! Мы просто заслушались! Вспоминаем наш визит в Псков с невероятно теплым чувством! Спасибо большое за такое воспоминание!
- еелена26 августа 2024Общее впечатление от поездки хорошее. Были нюансы. Возможно, они разовые. Например, последние 3 км до Ореховно водитель плелся 3 км -40
- ТТатьяна29 июля 2024Очень хорошие впечатления от путешествия. Комфортабельный автобус, замечательный гид Булатова Татьяна, интересная подача материала на протяжении всего маршрута, прекрасные виды,
- ВВиктория6 июля 2024Замечательная усадьба Ореховно! Выдержан стиль, всё очень аккуратно и продуманно. Ландшафным дизайнерам, которые создавали парк Зарядье в Москве стоило бы
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Старый город»
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