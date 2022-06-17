Экскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировка

Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой

Приглашаем Вас в экологический тур по Псковской области

5
3 отзыва
Приглашаем Вас в экологический тур по Псковской области. Вас ждут конные тренировки и прогулки, экскурсии по музеям-заповедникам и родовое имение А. С. Пушкина.
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • активная программа – научимся верховой езде и улучшим свою технику под руководством опытного тренера;
  • познавательные экскурсии – посетим музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Изборск, Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
  • русская глубинка – отправимся в деревню Печки на конную ферму, где нас будет ждать мини-экскурсия с фермером и вкусный обед из натуральных продуктов.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировка

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка «Печки — Лавочки»).

Завтрак в кафе в центре города.

«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.

Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи.

Памятник равноапостольной княгине Ольге.

Начало экскурсии от гостиницы «Золотая набережная» (ул. Советская набережная, 2)

Обед в кафе в центре города.

Трансфер в деревню Печки на конную ферму.

Размещение в гостевом доме (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера).

Мини-экскурсия «В гостях у фермера»: чистопородные лошади, домашние животные и птицы.

Конная тренировка под руководством опытного тренера (1 час): обучение основам верховой езды, приемы управления.

Езда в манеже: шаг, рысь, галоп (для подготовленных всадников).

Для опытных всадников: конная прогулка в лес в сопровождение инструктора.

«Фермерский» ужин из свежих и натуральных продуктов (в стоимость не входит, оплачивается дополнительно).

Экскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировкаЭкскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировка
2 день

Конная тренировка и прогулка и переезд в Псков

Завтрак.

10:00 Конная тренировка под руководством опытного тренера (1 час): обучение основам верховой езды, приемы управления.

Езда в манеже: шаг, рысь и галоп (для подготовленных всадников).

Для опытных всадников: конная прогулка в лес в сопровождение инструктора.

13:00 Трансфер в г. Псков.

Обед в кафе в центре города.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Гарантированное размещение в номерах с 14:00.

Конная тренировка и прогулка и переезд в Псков
3 день

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»
4 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:30 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостевом доме на конной ферме — 1 ночь (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера);
  • в гостинице в г. Пскове — 2 ночи (расчетный час 12:00).

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения, руб:

РазмещениеСтоимость после
12 мая
Оазис
Двухместный
Взрослый на основном месте14 880
Взрослый на дополнительном месте12 080
Одноместное размещение20 180
Ребёнок 3—17 лет на основном месте14 280
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте11 480
Арль
Стандарт
Взрослый на основном месте15 110
Взрослый на дополнительном месте12 510
Одноместное размещение20 640
Ребёнок 3—17 лет на основном месте14 510
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте11 910
Old City
Стандартный
Взрослый на основном месте15 350
Взрослый на дополнительном месте12 750
Одноместное размещение19 940
Ребёнок 3—17 лет на основном месте14 750
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 150
Чемодан
Стандарт
Взрослый на основном месте16 290
Взрослый на дополнительном месте13 090
Одноместное размещение21 590
Ребёнок 3—17 лет на основном месте15 690
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 490
Каркушин Дом
Стандартный
Взрослый на основном месте16 880
Взрослый на дополнительном месте12 780
Одноместное размещение23 000
Ребёнок 3—17 лет на основном месте16 280
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 180
Октябрьская
Одноместный стандартный
Взрослый на основном месте21 350
Двухместный стандартный
Взрослый на основном месте17 580
Взрослый на дополнительном месте12 980
Ребёнок 3—17 лет на основном месте16 980
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 380
Рижская
Стандартный одноместный
Взрослый на основном месте21 110
Стандартный двухместный
Взрослый на основном месте17 460
Взрослый на дополнительном месте15 060
Ребёнок 3—17 лет на основном месте16 860
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 460
Фаворит
Стандартный
Взрослый на основном месте17 700
Взрослый на дополнительном месте13 800
Одноместное размещение24 530
Ребёнок 3—17 лет на основном месте17 100
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 200
Золотая набережная
Комфорт
Взрослый на основном месте17 460
Взрослый на дополнительном месте12 660
Одноместное размещение24 170
Ребёнок 3—17 лет на основном месте16 860
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте12 060
Двор Подзноева (бизнес корпус)
Standart бизнес корпус
Взрослый на основном месте19 170
Взрослый на дополнительном месте14 020
Одноместное размещение26 880
Ребёнок 3—17 лет на основном месте18 570
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 420
Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
Standart корпус студии и апратаменты
Взрослый на основном месте19 580
Взрослый на дополнительном месте14 080
Одноместное размещение28 170
Ребёнок 3—17 лет на основном месте18 980
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 480
Двор Подзноева (главный корпус)
Standart главный корпус
Взрослый на основном месте20 460
Взрослый на дополнительном месте14 720
Одноместное размещение29 240
Ребёнок 3—17 лет на основном месте19 860
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте14 120
Покровский
Standart
Взрослый на основном месте20 170
Взрослый на дополнительном месте14 270
Одноместное размещение28 880
Ребёнок 3—17 лет на основном месте19 570
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 670
Old Estate Hotel & SPA
Стандарт улучшенный
Взрослый на основном месте19 930
Взрослый на дополнительном месте14 030
Одноместное размещение29 580
Ребёнок 3—17 лет на основном месте19 330
Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте13 430

Подселение невозможно.

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Двор Подзноева» 4*

2 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3**.

При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.

Номера:

STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Корпус Студии и Апратаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.

Отель «Двор Подзноева» 4*Отель «Двор Подзноева» 4*Отель «Двор Подзноева» 4*Отель «Двор Подзноева» 4*Отель «Двор Подзноева» 4*Отель «Двор Подзноева» 4*

Отель «Покровский» 4*

2 ночи

Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский» 4*Отель «Покровский» 4*Отель «Покровский» 4*Отель «Покровский» 4*Отель «Покровский» 4*Отель «Покровский» 4*

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4*

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4*Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4*Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4*Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4*Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4*Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4*

Гостевой дом на конной ферме

1 ночь

Тур предусматривает проживание в гостевом доме на конной ферме. Двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевом доме на конной ферме — 1 ночь (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера)
  • Проживание в гостинице в г. Пскове — 2 ночи (расчетный час 12:00)
  • 2-х разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
  • Экскурсии по программе, транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Трансфер Псков — д. Печки — Псков
  • Две конных тренировки общей продолжительностью 1 час на 1 человека
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Псков и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • «Фермерский» ужин из свежих и натуральных продуктов — 700 руб. /чел.
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустимый вес участника до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
17 июня 2022
Поездка прошла замечательно, столько приятных впечатлений. Экскурсии проводила замечательный экскурсовод. Спасибо большое
Н
9 июня 2022
Оценка 5 из 5!! и этим все сказано.
Г
8 июня 2022
Отлично!!! Супер!!! Спасибо!!!!

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Ул. Вокзальная, 44
4 550 за всё до 20 чел.
Псков и Псковское Господарство
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
14 отзывов
Псков и Псковское Господарство
Знакомство с городом начнем на месте
Площадь Ленина, памятник Ленину
2 100 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
Прогуляйтесь по территории Псковского кремля и узнайте захватывающую историю этого древнего места
ул. Кремль, 4, Псков
890 за 1 человека
Псковский Кром: многовековая история в деталях
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
5
1 отзыв
Псковский Кром: многовековая история в деталях
Динамичная и познавательная экскурсия по кремлю - никаких домыслов и только интересные факты
у входа на территорию Кремля
17 июля
18 июля
19 июля
20 июля
2 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Псковскому Крому
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.7
6 отзывов
Экскурсия по Псковскому Крому
Я отведу вас в самое сердце древнего Пскова
Площадь Ленина, памятник Ленину
1 800 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Псковским Кремлем
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елизавета
Елизавета
5
325 отзывов
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Прочувствовать атмосферу древнего города и насладиться его красотами на экскурсии по Кремлю
у центрального входа в Псковский Кремль через башн...
Завтра
15 июля
19 июля
20 июля
1 950 за всё до 5 чел.
Псковский Кремль снаружи и изнутри
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
5
41 отзыв
Псковский Кремль снаружи и изнутри
Погрузиться в историю старинной неприступной крепости и рассмотреть ее с лучших ракурсов
Площадь Ленина
Завтра
15 июля
17 июля
18 июля
2 500 за всё до 15 чел.
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