Экскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировка

Преимущества этого путешествия:
08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка «Печки — Лавочки»).
Завтрак в кафе в центре города.
«Путешествие по Пскову» — пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни.
Духовное наследие города — церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи.
Памятник равноапостольной княгине Ольге.
Начало экскурсии от гостиницы «Золотая набережная» (ул. Советская набережная, 2)
Обед в кафе в центре города.
Трансфер в деревню Печки на конную ферму.
Размещение в гостевом доме (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера).
Мини-экскурсия «В гостях у фермера»: чистопородные лошади, домашние животные и птицы.
Конная тренировка под руководством опытного тренера (1 час): обучение основам верховой езды, приемы управления.
Езда в манеже: шаг, рысь, галоп (для подготовленных всадников).
Для опытных всадников: конная прогулка в лес в сопровождение инструктора.
«Фермерский» ужин из свежих и натуральных продуктов (в стоимость не входит, оплачивается дополнительно).
Завтрак.
10:00 Конная тренировка под руководством опытного тренера (1 час): обучение основам верховой езды, приемы управления.
Езда в манеже: шаг, рысь и галоп (для подготовленных всадников).
Для опытных всадников: конная прогулка в лес в сопровождение инструктора.
13:00 Трансфер в г. Псков.
Обед в кафе в центре города.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Гарантированное размещение в номерах с 14:00.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак. Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:30 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость после
12 мая
|Оазис
|Двухместный
|Взрослый на основном месте
|14 880
|Взрослый на дополнительном месте
|12 080
|Одноместное размещение
|20 180
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|14 280
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|11 480
|Арль
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|15 110
|Взрослый на дополнительном месте
|12 510
|Одноместное размещение
|20 640
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|14 510
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|11 910
|Old City
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|15 350
|Взрослый на дополнительном месте
|12 750
|Одноместное размещение
|19 940
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|14 750
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 150
|Чемодан
|Стандарт
|Взрослый на основном месте
|16 290
|Взрослый на дополнительном месте
|13 090
|Одноместное размещение
|21 590
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|15 690
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 490
|Каркушин Дом
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|16 880
|Взрослый на дополнительном месте
|12 780
|Одноместное размещение
|23 000
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|16 280
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 180
|Октябрьская
|Одноместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|21 350
|Двухместный стандартный
|Взрослый на основном месте
|17 580
|Взрослый на дополнительном месте
|12 980
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|16 980
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 380
|Рижская
|Стандартный одноместный
|Взрослый на основном месте
|21 110
|Стандартный двухместный
|Взрослый на основном месте
|17 460
|Взрослый на дополнительном месте
|15 060
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|16 860
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 460
|Фаворит
|Стандартный
|Взрослый на основном месте
|17 700
|Взрослый на дополнительном месте
|13 800
|Одноместное размещение
|24 530
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|17 100
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 200
|Золотая набережная
|Комфорт
|Взрослый на основном месте
|17 460
|Взрослый на дополнительном месте
|12 660
|Одноместное размещение
|24 170
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|16 860
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|12 060
|Двор Подзноева (бизнес корпус)
|Standart бизнес корпус
|Взрослый на основном месте
|19 170
|Взрослый на дополнительном месте
|14 020
|Одноместное размещение
|26 880
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|18 570
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 420
|Двор Подзноева (корпус студии и апартаменты)
|Standart корпус студии и апратаменты
|Взрослый на основном месте
|19 580
|Взрослый на дополнительном месте
|14 080
|Одноместное размещение
|28 170
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|18 980
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 480
|Двор Подзноева (главный корпус)
|Standart главный корпус
|Взрослый на основном месте
|20 460
|Взрослый на дополнительном месте
|14 720
|Одноместное размещение
|29 240
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|19 860
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|14 120
|Покровский
|Standart
|Взрослый на основном месте
|20 170
|Взрослый на дополнительном месте
|14 270
|Одноместное размещение
|28 880
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|19 570
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 670
|Old Estate Hotel & SPA
|Стандарт улучшенный
|Взрослый на основном месте
|19 930
|Взрослый на дополнительном месте
|14 030
|Одноместное размещение
|29 580
|Ребёнок 3—17 лет на основном месте
|19 330
|Ребёнок 3—17 лет на дополнительном месте
|13 430
Подселение невозможно.
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.
При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.
Номера:
Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.
Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.
Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.
Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.
При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.
Номера:
Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)
Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).
Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3**.
При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.
Номера:
STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
STANDART Корпус Студии и Апратаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.
Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.
При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.
Номера:
STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.
Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).
Номера:
СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме на конной ферме. Двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Да, допустимый вес участника до 100 кг.