Познавательно-развлекательный квест в Пскове - это шанс увидеть город с новой стороны.
Участники отправятся на поиски десяти барсиков, узнают об их именах и свяжут их с историческими личностями.
Прогулка по историческому центру
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательный поиск барсиков
- 🏛 Знакомство с историческими местами
- 🎭 Посещение Псковского театра драмы
- 📜 Интересные факты о Пскове
- 🎁 Приз в конце квеста
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Дом губернатора
- Здание почтамта
- Набережная реки Великой
- Оборонительные каменные стены
- Храмы и памятники
- Псковский театр драмы
- Михайловская башня
Описание квеста
Барсы в Пскове появились
Люди очень удивились
Ловят зверя по углам
Начался тарарарам
Что вас ожидает
Вы будете выполнять несложные задания — искать, где прячутся все десять барсиков, и отгадывать, в честь кого они получили свои имена.
Послушаете лёгкие и смешные стихи о барсиках — они быстро запоминаются и точно понравятся взрослым и детям.
Познакомитесь с важными историческими деятелями разных эпох и поймёте, как они связаны с милыми зверятами.
И конечно, увидите главные достопримечательности города:
- Дом губернатора
- здание почтамта, в котором бывал Пушкин
- набережную реки Великой
- оборонительные каменные стены крепости окольного города
- храмы и памятники, внесённые в список Юнеско
- жемчужину модерна — Псковский театр драмы
- Михайловскую башню и многое другое
А в финале вас ждёт приз — набор авторских открыток с барсиками!
Организационные детали
Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главпочтамта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 3159 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами:Задать вопрос
