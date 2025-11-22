Мои заказы

Экскурсия-квест «В погоне за псковскими барсиками»

Погоня за псковскими барсиками - это уникальная возможность в игровой форме познакомиться с историей города, найти десять милых зверят и получить приз
Познавательно-развлекательный квест в Пскове - это шанс увидеть город с новой стороны.

Участники отправятся на поиски десяти барсиков, узнают об их именах и свяжут их с историческими личностями.

Прогулка по историческому центру
включает посещение дома губернатора, здания почтамта, где бывал Пушкин, и набережной реки Великой. В финале всех ждёт приятный сюрприз - набор авторских открыток с барсиками. Это идеальный способ провести время с семьёй или друзьями и узнать больше о Пскове

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательный поиск барсиков
  • 🏛 Знакомство с историческими местами
  • 🎭 Посещение Псковского театра драмы
  • 📜 Интересные факты о Пскове
  • 🎁 Приз в конце квеста
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Дом губернатора
  • Здание почтамта
  • Набережная реки Великой
  • Оборонительные каменные стены
  • Храмы и памятники
  • Псковский театр драмы
  • Михайловская башня

Описание квеста

Барсы в Пскове появились
Люди очень удивились
Ловят зверя по углам
Начался тарарарам

Что вас ожидает

Вы будете выполнять несложные задания — искать, где прячутся все десять барсиков, и отгадывать, в честь кого они получили свои имена.

Послушаете лёгкие и смешные стихи о барсиках — они быстро запоминаются и точно понравятся взрослым и детям.

Познакомитесь с важными историческими деятелями разных эпох и поймёте, как они связаны с милыми зверятами.

И конечно, увидите главные достопримечательности города:

  • Дом губернатора
  • здание почтамта, в котором бывал Пушкин
  • набережную реки Великой
  • оборонительные каменные стены крепости окольного города
  • храмы и памятники, внесённые в список Юнеско
  • жемчужину модерна — Псковский театр драмы
  • Михайловскую башню и многое другое

А в финале вас ждёт приз — набор авторских открыток с барсиками!

Организационные детали

Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главпочтамта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ
О'александръ — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 3159 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами:
нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!

Входит в следующие категории Пскова

