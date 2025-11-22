Познавательно-развлекательный квест в Пскове - это шанс увидеть город с новой стороны.Участники отправятся на поиски десяти барсиков, узнают об их именах и свяжут их с историческими личностями.Прогулка по историческому центру

включает посещение дома губернатора, здания почтамта, где бывал Пушкин, и набережной реки Великой. В финале всех ждёт приятный сюрприз - набор авторских открыток с барсиками. Это идеальный способ провести время с семьёй или друзьями и узнать больше о Пскове

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы будете выполнять несложные задания — искать, где прячутся все десять барсиков, и отгадывать, в честь кого они получили свои имена.

Послушаете лёгкие и смешные стихи о барсиках — они быстро запоминаются и точно понравятся взрослым и детям.

Познакомитесь с важными историческими деятелями разных эпох и поймёте, как они связаны с милыми зверятами.

И конечно, увидите главные достопримечательности города:

Дом губернатора

здание почтамта, в котором бывал Пушкин

набережную реки Великой

оборонительные каменные стены крепости окольного города

храмы и памятники, внесённые в список Юнеско

жемчужину модерна — Псковский театр драмы

Михайловскую башню и многое другое

А в финале вас ждёт приз — набор авторских открыток с барсиками!

Организационные детали

Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.