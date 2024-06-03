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Квест
1 час
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
«Вместе мы пройдем по живописным местам старого и современного города, по пути разгадывая загадки квеста»
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
«Экскурсия-квест будет интересна взрослым и детям с 7 лет»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге
Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю
Начало: Ольгин крест
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня3 июня 2024Прекрасная экскурсия-квест! Познавательно для детей. Очень доступно, не перегружено информацией и с интересными историческими примерами. На некоторые вопросы задумались даже взрослые))) Рекомендую всем!
- ГГорский13 мая 2024С огромным удовольствием прогулялись по Пскову по маршруту экскурсии, решая задачи квеста. Экскурсия понравилась всем, как детям так и взрослым,
- ННаталья3 мая 2024Было очень интересно. Прошли маршрут до конца. Очень понравился формат экскурсии: познавательно, ненавязчиво, охватывает много замечательных мест. С удовольствием прогулялись
- ННаталья7 апреля 2024Мы отлично погуляли с Ольгой! Даже дождь не испортил впечатление, т к было интересно. Сын 9 лет внимательно слушал, отвечал на вопросы оазгадывал загадку, в конце получил классный приз. Мне тоже было интересно.
- ЕЕкатерина30 марта 2024Спасибо большое Ольге за приятную прогулку и познавательный, интересный рассказ! Отдельное спасибо за внимание к ребенку! Мы остались очень довольны🤗
- ЯЯна26 марта 2024Замечательная экскурсия, маршрут подобран очень хорошо, экскурсовод очень интересно рассказывает, захватывает историей. Дети слушали с удовольствием и 3 часа пролетели совершенно незаметно. Ирина,спасибо большое!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Квесты»
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