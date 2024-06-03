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как тем кто был во Пскове в первый раз так и тем, кто уже неоднократно был в городе. К сожалению, не получилось осилить все за один день - было достаточно холодно. Пришлось растянуть экскурсию на два дня, но так получилось даже лучше. Спасибо!