Экскурсии с элементами квеста в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Пскове, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков - детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
51 отзыв
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
«Вместе мы пройдем по живописным местам старого и современного города, по пути разгадывая загадки квеста»
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
«Экскурсия-квест будет интересна взрослым и детям с 7 лет»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
10 отзывов
Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге
Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю
Начало: Ольгин крест
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Псков - детям
    Прекрасная экскурсия-квест! Познавательно для детей. Очень доступно, не перегружено информацией и с интересными историческими примерами. На некоторые вопросы задумались даже взрослые))) Рекомендую всем!
  • Г
    Горский
    13 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
    С огромным удовольствием прогулялись по Пскову по маршруту экскурсии, решая задачи квеста. Экскурсия понравилась всем, как детям так и взрослым,
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    как тем кто был во Пскове в первый раз так и тем, кто уже неоднократно был в городе. К сожалению, не получилось осилить все за один день - было достаточно холодно. Пришлось растянуть экскурсию на два дня, но так получилось даже лучше. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
    Было очень интересно. Прошли маршрут до конца. Очень понравился формат экскурсии: познавательно, ненавязчиво, охватывает много замечательных мест. С удовольствием прогулялись
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    по Пскову. Из минусов: ничего не было сказано про осаду Пскова в 1615 году, а ведь она сыграла важную роль в русско-шведской войне.

  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Псков - детям
    Мы отлично погуляли с Ольгой! Даже дождь не испортил впечатление, т к было интересно. Сын 9 лет внимательно слушал, отвечал на вопросы оазгадывал загадку, в конце получил классный приз. Мне тоже было интересно.
  • Е
    Екатерина
    30 марта 2024
    Псков - детям
    Спасибо большое Ольге за приятную прогулку и познавательный, интересный рассказ! Отдельное спасибо за внимание к ребенку! Мы остались очень довольны🤗
  • Я
    Яна
    26 марта 2024
    Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
    Замечательная экскурсия, маршрут подобран очень хорошо, экскурсовод очень интересно рассказывает, захватывает историей. Дети слушали с удовольствием и 3 часа пролетели совершенно незаметно. Ирина,спасибо большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Псков - детям
  2. Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
  3. Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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