187 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В самом сердце Пскова, где каждый камень хранит историю, начинается знакомство с кремлём.
Здесь раскрываются тайны оборонительной системы, открываются потрясающие виды с кремлёвских стен, а Троицкий собор хранит древние реликвии. Погружение в прошлое Пскова подарит незабываемые впечатления и позволит почувствовать дух времени. Идеально для тех, кто ценит архитектуру и историю
Здесь раскрываются тайны оборонительной системы, открываются потрясающие виды с кремлёвских стен, а Троицкий собор хранит древние реликвии. Погружение в прошлое Пскова подарит незабываемые впечатления и позволит почувствовать дух времени. Идеально для тех, кто ценит архитектуру и историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю
- 🛡️ Уникальная оборонительная система
- 🌄 Впечатляющие панорамы
- 🕍 Древние реликвии в Троицком соборе
- 🗺️ Тайны древнего города
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Псковского кремля - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время открываются потрясающие виды с кремлёвских стен. В октябре и апреле также можно насладиться историей, но стоит учесть возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия проходит в более холодных условиях, но позволяет ощутить особую атмосферу древнего города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Псковский кремль
- Довмонтов город
- Троицкий собор
Описание экскурсии
Кому понравится экскурсия
Псковский кремль — это не просто крепость и древние стены, а место, где рождалась история. Здесь найдут вдохновение:
- ценители архитектуры — мощная цитадель впечатляет даже спустя века
- поклонники военного зодчества — оборонная система Пскова была одной из лучших в Европе
- любители панорам — с высоты кремлёвских стен открываются потрясающие виды
Что вас ожидает
Довмонтов город: карта-загадка
Начнём у кованой карты, созданной по древней иконе «Сретенье Богородицы» (1784 г.). Вы увидите:
- как выглядел Псков несколько веков назад,
- что делало крепость (9 км стен!) неприступной
- фундаменты исчезнувших зданий
Тайны Вольного Пскова
Я расскажу, как город стал третьим по значению на Руси после Новгорода и Киева. И раскрою секреты:
- где кипела торговля с иностранными купцами
- что случалось с неугодными правителями
- куда делись которых «попросили» псковичи
Ловушки крепости
Через потайной проход в стене попадём туда, где решалась судьба Пскова. Вы узнаете:
- как город сопротивлялся врагам
- почему его называли щитом России
Троицкий собор: сердце кремля
Зайдём в главный храм Пскова, где хранятся:
- древние иконы
- мощи святых
- тайные артефакты, о которых мало кто знает
Последний секрет: где всё начиналось
Завершим экскурсию в северной части кремля — там, где жили первые поселенцы. И обсудим:
- настоящий возраст Пскова (он старше, чем принято считать!)
- что скрывала самая охраняемая часть крепости
Организационные детали
- В Пскове пропадает мобильный интернет и навигаторы могут не работать
- Дополнительно оплачивается вход в кремль: 1-5 человек — 700 ₽ за группу, 6-12 человек — 1200 ₽ за группу
- Режим работы: территория кремля — до 21:00, музейные объекты на территории кремля — до 18:00, Троицкий собор — до 20:00
- Не разрешается посещение территории кремля с животными
- Обратите внимание, что экскурсия не рассчитана на детей, но они могут быть вместе с вами
- При посещении Троицкого собора женщинам необходимо покрывать голову. Платки сейчас не выдаются
- Экскурсия проводится в любую погоду
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
- Экскурсия обзорная. Если вы хотите, чтобы гид более подробно раскрыл какую-то тему — уточните по этим пожеланиям до бронирования
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Псковского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 7510 туристов
С 2011 года я работаю аккредитованным гидом по Пскову и области. Хотя я родом из Надыма, а мои предки — купцы Сорокины, почётные граждане Белёвского уезда Тульской губернии, — Псков
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 641 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная экскурсия, много нового интересного, очень приятный экскурсовод!
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Большое спасибо Елизавете за очень интересный и содержательный рассказ о Псковском кремле. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Елизавета рассказала много интересных фактов, понравилось, что общение было интерактивным:)
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Н
Отличная экскурсия, проходит динамично и не скучно. Елизавета прекрасный рассказчик! Умеет заинтересовать и увлечь. Сейчас редко таких экскурсоводов встретишь, а нам есть с чем сравнивать, т. к путешествуем часто.
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Н
Замечательная экскурсия с Елизаветой! Мы с детьми так много нового узнали о Пскове. Экскурсия была в интересной интерактивной форме, с вовлечением детей и взрослых, очень много фактов о городе, Кремле, соборе. И я и дети остались очень довольны. Спасибо!
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Д
Спасибо большое, очень понравилась экскурсия. Ребенок узнал много нового. Елизавета очень приятная девушка, отлично рассказывает. Теперь мы знаем некоторые интересные и необычные факты. Елизавета рассказала в доступном виде про исторические события, чувствуется, что человек искренне увлечён своим делом. Спасибо большое
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Очень интересная, познавательная и увлекательная экскурсия, понравилось и взрослым, и ребёнку 8 лет. Елизавета, спасибо огромное!
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