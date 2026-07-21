187 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Псковского кремля - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время открываются потрясающие виды с кремлёвских стен. В октябре и апреле также можно насладиться историей, но стоит учесть возможность дождей. Зимой, с ноября по март, экскурсия проходит в более холодных условиях, но позволяет ощутить особую атмосферу древнего города.

В самом сердце Пскова, где каждый камень хранит историю, начинается знакомство с кремлём. Здесь раскрываются тайны оборонительной системы, открываются потрясающие виды с кремлёвских стен, а Троицкий собор хранит древние реликвии. Погружение в прошлое Пскова подарит незабываемые впечатления и позволит почувствовать дух времени. Идеально для тех, кто ценит архитектуру и историю

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 2600 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Пскове

Описание экскурсии

Кому понравится экскурсия

Псковский кремль — это не просто крепость и древние стены, а место, где рождалась история. Здесь найдут вдохновение:

ценители архитектуры — мощная цитадель впечатляет даже спустя века

поклонники военного зодчества — оборонная система Пскова была одной из лучших в Европе

любители панорам — с высоты кремлёвских стен открываются потрясающие виды

Что вас ожидает

Довмонтов город: карта-загадка

Начнём у кованой карты, созданной по древней иконе «Сретенье Богородицы» (1784 г.). Вы увидите:

как выглядел Псков несколько веков назад,

что делало крепость (9 км стен!) неприступной

фундаменты исчезнувших зданий

Тайны Вольного Пскова

Я расскажу, как город стал третьим по значению на Руси после Новгорода и Киева. И раскрою секреты:

где кипела торговля с иностранными купцами

что случалось с неугодными правителями

куда делись которых «попросили» псковичи

Ловушки крепости

Через потайной проход в стене попадём туда, где решалась судьба Пскова. Вы узнаете:

как город сопротивлялся врагам

почему его называли щитом России

Троицкий собор: сердце кремля

Зайдём в главный храм Пскова, где хранятся:

древние иконы

мощи святых

тайные артефакты, о которых мало кто знает

Последний секрет: где всё начиналось

Завершим экскурсию в северной части кремля — там, где жили первые поселенцы. И обсудим:

настоящий возраст Пскова (он старше, чем принято считать!)

что скрывала самая охраняемая часть крепости

Организационные детали