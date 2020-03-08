187 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прочувствовать атмосферу древнего города и насладиться его красотами на экскурсии по Кремлю

Елизавета
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Елизавета – ваш гид
Предлагаю вам начать изучение Пскова с начала, то есть с того места, где город зарождался — с Псковского Кремля.

Не думайте, что посещать Псковский Кремль интересно только воцерковленным людям.

Вдохновение здесь смогут найти и ценители шедевров архитектуры — могущества градостроения, и поклонники военного зодчества, и любители великолепных исторических панорам.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у центрального входа в Псковский Кремль (ул.Кремль 6, ориентир слева Приказная палата)
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У этой экскурсии187 отзывов
4.96
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Первое знакомство с Псковским Кремлем

Что вас ожидает

  • Мы начнем на территории Довмонтова города у кованой карты, сделанной по изображению Пскова на древней иконе «Сретенье Богородицы» 1784 года из часовни Владычного креста. Я покажу совершеннейшую систему обороны — одну из лучших в Европе, мощную крепость общей протяженностью 9 км.
  • Дальше мы пойдем к колокольне Троицкого собора, где находится уникальный макет Псковского Кремля XV века. Он состоит из около 500 сооружений, это настоящий архитектурный шедевра. Мы поговорим о зодчем Кирилле, о соборе, который стал сакральной и архитектурной доминантой города и занял важное место в иерархии ценностей псковского народа.
  • Все, что было явлено в «Откровении» Иоанна Богослова как Небесный Престол Господа, нашло свое воплощение в творчестве Кирилла Псковского. Я расскажу как Псков уподобился Небесному Престолу — стал «Домом Бога», «Домом Святой Троицы» на земле.
  • Как именно реализовались Священные Образы и Священные цифры в архитектуре Псковского Кремля, как ансамбль Собора, Персей с Колокольней и Довмонтов город создали могущественную композицию столичного Града — вы узнаете благодаря макету.
  • Мы пойдем и к месту первых поселений. Поговорим и о нынешнем Троицком соборе, о его чудотворных иконах. При желании его можно посетить.
  • Затем мы сделаем круг по вечевой площади, и через одну из ловушек Псковской крепости — “захаб” — вернемся на территорию Довмонтова города. После посещения макета, вам уже легче будет представить, что из себя представляют поднятые фундаменты древних сооружений — это место иногда называют «Псковские Помпеи». Здесь познакомимся с историей князя Довмонта, в честь которого названа эта территория. Вы увидите памятный знак в честь победы русского войска в Ледовом побоище — великолепную композицию кузнеца и архитектора-реставратора Василия Петровича Смирнова.
  • Особый вид на Псков откроется для вас со смотровой площадки на Власьевской башне, куда мы дальше и отправимся. Здесь я расскажу о главных событиях в истории города и интересных местах, по которым еще стоит прогуляться.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • посещение макета — 100 руб. взрослый, 50 руб. детский
  • посещение территории Кремля с экскурсией: группа 1-5 человек — 200 р.; 6-10 человек — 500 р.; 11-20 человек — 700 р.; более 20 человек — 1000 р.
  • посещение смотровой площадки на Власьевской башне: взрослые — 100 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 50 руб.
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Первое знакомство с Псковским Кремлем
Первое знакомство с Псковским Кремлем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у центрального входа в Псковский Кремль (ул.Кремль 6, ориентир слева Приказная палата).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елизавета
Елизавета
Приветствую, дорогие гости Пскова! Буду рада познакомить вас с историей этого древнего города. Не смотря на то, что Псков сложился как форпост на северо-западе нашей страны, тему войны в своих экскурсиях я не раскрываю (есть другие специалисты для этого). Для себя решила, что в истории есть много увлекательных моментов и из бытовой жизни людей, их культуры, народного творчества, интерес представляют и отдельные человеческие судьбы. Также меня привлекают археологические раскопки и работы современных историков. Поэтому в своих экскурсиях я не придерживаюсь одной версии, а показываю ситуации под разными ракурсами. В основном мне интересен период до отречения Николая II от престола. Экскурсии провожу для души, поэтому и рассказываю только о том, что мне нравится.
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187 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Елизавета большая молодец. Экскурсия великолепна. Елизавете удачи в работе.
26 февраля 2020
Елизавета - замечательный гид, который по-настоящему любит свое дело! Экскурсия очень содержательная и интересная, даёт максимально полное представление об истории и культуре Пскова, знакомит с архитектурными особенностями Крома (теперь я знаю, что правильнее говорить именно "Псковский Кром", а не Кремль). Всем советую
22 февраля 2020
Экскурсия была и позновательная, и интересная , как взрослым , так и детям! Елизавета замечательный рассказчик, прекрасно владеюший историческим материалом. Огромное спасибо!!!
1 февраля 2020
Спасибо огромное. Прекраснейшее знание материала и подача его, замечательный рассказчик. Чрезвычайно интересно и познавательно. Маленькие тонкости из истории, которые помогают удивиться городу Пскову. Рекомендуем всем, кто соберётся в Псков, заказать эту экскурсию.
6 января 2020
Лиза отличный экскурсовод. Рассказывает все последовательно, очень понятно, показывает дополнительные материалы. Детям тоже все доступно объясняет и им интересно. При этом она сама крайне приятный и милый человек - слушать ее рассказы одно удовольствие.
6 января 2020
Все было прекрасно, за исключением погоды). Прекрасная подача материала нацеленная на данного конкретного клиента, приятный тембр голоса который позволяет расслышать все сказанное даже в шумном помещении.
4 января 2020
Елизавета замечательный экскурсовод и позитивный человек. После экскурсии появилось желание "копнуть" нашу историю по-глубже.
4 января 2020
Экскурсия заняла почти 2 часа. Елизавета рассказывала интересно, доброжелательно. Постоянно выступала в диалог и с сыном и с нами. Мы были вовлечены в беседу. Очень наглядно. Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо, Лиза!
23 декабря 2019
Добрый день! Меня зовут Елена. Экскурсия по Крому прошла хорошо. Было интересно. А пасмурную, промозглую погоду озаряла своей лучезарной улыбкой Елизавета. Она любит Псков. Спасибо.
8 декабря 2019
В этот день щель моросящий непрекращающийся дождь,но не смотря на это ,экскурсия одно из самых ярких впечатлений дня. 1,5 часа пролетели на одно дыхании.Нас было 12 человек и всем без исключения понравилось.С нами были дети которые канючили,что не хотят на экскурсию,но они остались довольны больше всех.Елизовета очень грамотно вовлекла их свой расказ.Большое спасибо.
Ещё 177 отзывов

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