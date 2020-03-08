187 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приветствую, дорогие гости Пскова! Буду рада познакомить вас с историей этого древнего города. Не смотря на то, что Псков сложился как форпост на северо-западе нашей страны, тему войны в своих экскурсиях я не раскрываю (есть другие специалисты для этого). Для себя решила, что в истории есть много увлекательных моментов и из бытовой жизни людей, их культуры, народного творчества, интерес представляют и отдельные человеческие судьбы. Также меня привлекают археологические раскопки и работы современных историков. Поэтому в своих экскурсиях я не придерживаюсь одной версии, а показываю ситуации под разными ракурсами. В основном мне интересен период до отречения Николая II от престола. Экскурсии провожу для души, поэтому и рассказываю только о том, что мне нравится.