Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

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Неизведанные красоты Псковской области

Посетить Спасо-Елеазаровский монастырь, отыскать чудо-камень и полюбоваться чудесными пейзажами

Борис
Борис – Гид из Пскова
Приглашаю погрузиться в древнюю историю 📖 Псковской земли и ощутить ее особую красоту! Вы посетите воссозданный из руин Спасо-Елеазаровский женский монастырь, увидите древние иконы и узнаете о магической силе камня «Добряк».

Я расскажу, какие события происходили в этих местах и какие знаменитые люди их посещали.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Неизведанные красоты Псковской области
Неизведанные красоты Псковской области

Что вас ожидает

История и легенды старинного монастыря
Вы погуляете по ухоженной территории Спасо-Елеазаровского монастыря, основанного в XV веке монахом Евфросином, и узнаете о нем интересные факты. Я расскажу, чем монастырь привлекает современных политиков, как с ним связано «Слово о полку Игореве» и какая историческая концепция прославила монаха Филофея Псковского. Кроме того, вы посетите собор Трех святителей 1574 года и увидите две старинные реликвии: Цареградскую икону Божией Матери и икону Спас Елеазаровский.

Загадки магического камня «Добряк»
Еще одно интересное место Псковской области — таинственный камень «Добряк». Он представляет собой громадный, поросший мхом, валун на высоком левом берегу реки Лочкина. Вы услышите версии его происхождения и узнаете, каким образом его упоминают в древних летописях и зачем к нему приезжал Иван Грозный. Если пожелаете, мы также сделаем остановки у памятника дружине Александра Невского на горе Соколиха и бронзового монумента Ледовое побоище.

Организационные детали

Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсию ⛳ можно провести на вашем автомобиле 🚘 (желательно на кроссовере или джипе) или на моей машине Мицубиси Паджеро. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Неизведанные красоты Псковской области
Неизведанные красоты Псковской области
Неизведанные красоты Псковской области
Неизведанные красоты Псковской области
Неизведанные красоты Псковской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Борис
Борис
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Борис, я родился и вырос в Пскове. Побывал во многих странах и городах, но любовь к родному краю оказалась сильнее — и я вернулся домой. С удовольствием покажу вам достопримечательности Псковского края и расскажу о них нескучные факты.
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