Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Что вас ожидает

История и легенды старинного монастыря

Вы погуляете по ухоженной территории Спасо-Елеазаровского монастыря, основанного в XV веке монахом Евфросином, и узнаете о нем интересные факты. Я расскажу, чем монастырь привлекает современных политиков, как с ним связано «Слово о полку Игореве» и какая историческая концепция прославила монаха Филофея Псковского. Кроме того, вы посетите собор Трех святителей 1574 года и увидите две старинные реликвии: Цареградскую икону Божией Матери и икону Спас Елеазаровский.

Загадки магического камня «Добряк»

Еще одно интересное место Псковской области — таинственный камень «Добряк». Он представляет собой громадный, поросший мхом, валун на высоком левом берегу реки Лочкина. Вы услышите версии его происхождения и узнаете, каким образом его упоминают в древних летописях и зачем к нему приезжал Иван Грозный. Если пожелаете, мы также сделаем остановки у памятника дружине Александра Невского на горе Соколиха и бронзового монумента Ледовое побоище.

Организационные детали

Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсию ⛳ можно провести на вашем автомобиле 🚘 (желательно на кроссовере или джипе) или на моей машине Мицубиси Паджеро. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.