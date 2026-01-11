Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Посетить Снетогорский и Спасо-Елеазаровский монастыри и полюбоваться пейзажами
Приглашаю погрузиться в древнюю историю Псковской земли и ощутить ее особую красоту! Вы посетите воссозданный из руин Спасо-Елеазаровский женский монастырь, увидите древние иконы и побываете в храме Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, где собрана уникальная коллекция фресок, не имеющих аналогов. Я расскажу, какие события происходили в этих местах и какие знаменитые люди их посещали.
Действующий женский монастырь во Пскове, первое упоминание о нём относится к 13 веку. В 14-15 веках Снетогорский монастырь становится главным духовным и монашеским центром Пскова. В Храме Рождества Богородицы собрана неповторимая коллекция фресок именитых мастеров, которые отображают библейские сюжеты, они не имеют аналогов в мире.
Гора Соколиха
Памятник дружине князя Александра Невского расположен на горе Соколиха и посвящён победе русских воинов в Ледовом побоище. В ясную погоду отсюда можно увидеть сияние золотых куполов Троицкого собора Псковского Кремля и синюю гладь Псковского озера. В Пскове князь почитался не только как доблестный воин, но и как святой. Эта традиция продолжается и по сей день. Я расскажу вам о том, какие торжества прошли в Пскове в 2021 году, посвящённые 800-летию со дня рождения Александра Невского.
История и легенды старинного монастыря
Вы погуляете по ухоженной территории Спасо-Елеазаровского монастыря, основанного в XV веке монахом Евфросином, и узнаете о нем интересные факты. Я расскажу, чем монастырь привлекает современных политиков, как с ним связано «Слово о полку Игореве» и какая историческая концепция прославила монаха Филофея Псковского. Кроме того, вы посетите собор Трех святителей 1574 года и увидите две старинные реликвии: Цареградскую икону Божией Матери и икону Спас Елеазаровский. Вы также узнаете о том, что связывало старца протоиерея Николая Гурьянова со Спасо-Елеазаровским монастырем и какую роль он сыграл в возрождении обители. В монастыре нет шумных групп паломников и туристов. Он поражает своим очарованием, умиротворением и гармонией.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автомобиле гида Mitsubishi Pajero
Если вы путешествуете на своем автомобиле, то вам предоставляется скидка в размере 1000 ₽
За дополнительную плату возможно провести экскурсию для большего количества участников и/или повысить класс транспорта
Осмотр фресок Храма Рождества Богородицы Снетогорского монастыря — пожертвование 500 ₽ с человека, нужна обязательная предварительная запись
Во время прогулки по территории Спасо-Елеазаровского монастыря мы зайдём в монастырскую кофейню, где предлагается отличный ассортимент вкусного кофе и ароматного чая, монастырская выпечка, морсы и другие продукты, произведенные на псковской земле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1019 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Борис, я родился и вырос в Пскове. Побывал во многих странах и городах, но любовь к родному краю оказалась сильнее — и я вернулся домой. С удовольствием покажу вам достопримечательности Псковского края и расскажу о них много интересного.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Отличная экскурсия! Благодаря Борису мы познакомились с удивительными обителями. Особенно меня поразил Снетогорский монастырь. Фрески - это настоящее чудо, дошедшее до наших дней. А как о них рассказывала матушка! Уходить читать дальшеуменьшить
оттуда просто не хотелось. Такая благодать. Обязательно берите экскурсию. Ее надо заказывать заранее. Для нас это сделал Борис, учел все наши пожелания, познакомил с историей монастырей. Не проходите мимо этого предложения. Однозначно рекомендуем! С Борисом интересно, познавательно, безопасно и комфортно!
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О
Ольга
7 января были на этой экскурсии. Это была пятая, заключительная, экскурсия во время нашего пребывания на Псковской земле. Рекомендуем ее для тех путешественников, которые посмотрели основные достопримечательность Пскова (сам город, читать дальшеуменьшить
Пушкинские места, Печоры и Изборск). Она гармонично дополнит ваши знания и впечатления о Пскове и его окрестностях. На экскурсии мы посетили два прекрасных монастыря и заехали к памятнику А. Невского на горе Соколиха. Экскурсия была интересная и нам все понравилось (организация, подача материала, увиденные места). Спасибо Борису за проведенную экскурсию.
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Е
Елена
Экскурсия действительно оказалась очень интересной и познавательной! После двух посещений Пскова думали, что нас будет сложно удивить чем то новым и неизведанным. Однако Борис смог это сделать! Посещение Свято-снетогорского монастыря читать дальшеуменьшить
и Свято-Елиазаровской обители открыла перед нами всю красоту Псковской земли! Благодаря Борису, кстати интересному рассказчику и собеседнику, мы узнали потрясающие истории из жизни основателей и обитателей монастырей, жителей Псковской земли! Выражаем Борису огромную благодарность и признательность!
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Наталья
Спасибо Борису за отличную экскурсию!!! Все четко, интересно, приедем еще. Рекомендую!!!
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Краснова
Спасибо огромное Борису за экскурсию. Получили массу положительных впечатлений, интересно, познавательно, комфортно, даже ливень не испортил впечатлений) фрески бесподобны, обязательны к просмотру. Псковские храмы и монастыри нечто. Приезжайте и обязательно изведайте красоты Псковской области)
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Марина
Тема нашей экскурсии: Неизведанные красоты Псковской области включала в себя посещение двух монастырей Снетогорского Рождества Богородицы и Спасо-Елеазаровского. Оба монастыря женские и действующие. Экскурсия с Борисом на его автомобиле была интересна и познавательна. Хочу отметить что в Снетогорском монастыре в храме экскурсию проводила монахиня Валерия. И это было великолепно и прекрасно! Спасибо Борису, спасибо монахине Валерии за отличную экскурсию.
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