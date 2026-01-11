Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Приглашаю погрузиться в древнюю историю Псковской земли и ощутить ее особую красоту! Вы посетите воссозданный из руин Спасо-Елеазаровский женский монастырь, увидите древние иконы и побываете в храме Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, где собрана уникальная коллекция фресок, не имеющих аналогов. Я расскажу, какие события происходили в этих местах и какие знаменитые люди их посещали.

Описание экскурсии

Из исторического центра в Снетогорский монастырь

Действующий женский монастырь во Пскове, первое упоминание о нём относится к 13 веку. В 14-15 веках Снетогорский монастырь становится главным духовным и монашеским центром Пскова. В Храме Рождества Богородицы собрана неповторимая коллекция фресок именитых мастеров, которые отображают библейские сюжеты, они не имеют аналогов в мире.

Гора Соколиха

Памятник дружине князя Александра Невского расположен на горе Соколиха и посвящён победе русских воинов в Ледовом побоище. В ясную погоду отсюда можно увидеть сияние золотых куполов Троицкого собора Псковского Кремля и синюю гладь Псковского озера. В Пскове князь почитался не только как доблестный воин, но и как святой. Эта традиция продолжается и по сей день. Я расскажу вам о том, какие торжества прошли в Пскове в 2021 году, посвящённые 800-летию со дня рождения Александра Невского.

История и легенды старинного монастыря

Вы погуляете по ухоженной территории Спасо-Елеазаровского монастыря, основанного в XV веке монахом Евфросином, и узнаете о нем интересные факты. Я расскажу, чем монастырь привлекает современных политиков, как с ним связано «Слово о полку Игореве» и какая историческая концепция прославила монаха Филофея Псковского. Кроме того, вы посетите собор Трех святителей 1574 года и увидите две старинные реликвии: Цареградскую икону Божией Матери и икону Спас Елеазаровский. Вы также узнаете о том, что связывало старца протоиерея Николая Гурьянова со Спасо-Елеазаровским монастырем и какую роль он сыграл в возрождении обители. В монастыре нет шумных групп паломников и туристов. Он поражает своим очарованием, умиротворением и гармонией.

Организационные детали