Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Жемчужина Псковской земли. Единственный в России храм, в котором служба не прекращалась с 1473 года. Увидим высокую Петровскую надвратную башню. Памятник преподобному мученику Корнилию, убитому Иваном Грозным. Величественный Михайло-Архангельский собор. Поднимемся на смотровую площадку, пройдем по Парадной лестнице. Узнаем историю 📖 монастыря и его оборонное значение в истории Руси.

Старый Изборск

Затем мы отправимся в Изборск, первое упоминание которого относится к 862 году. При хорошей погоде побываем на Труворовом Городище, месте поселения древних изборян. Прогуляемся к Изборской крепости XIV века и Словенским ключам. Полюбуемся Никольским собором XIV века.

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