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Экскурсия «Печоры — Изборск»

4.5
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Пскова
Посетим Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, жемчужину Псковской земли, в котором служба не прекращалась с 1473 года.

Затем отправимся в Изборск, прогуляемся к крепости и Словенским ключам.

При хорошей погоде побываем на Труворовом Городище.
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Экскурсия «Печоры — Изборск»
Экскурсия «Печоры — Изборск»

Что вы увидите

  • Псково-Печерский монастырь
  • Изборская крепость
  • Словенские ключи
  • Труворово городище
  • Никольский собор
Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
Жемчужина Псковской земли. Единственный в России храм, в котором служба не прекращалась с 1473 года. Увидим высокую Петровскую надвратную башню. Памятник преподобному мученику Корнилию, убитому Иваном Грозным. Величественный Михайло-Архангельский собор. Поднимемся на смотровую площадку, пройдем по Парадной лестнице. Узнаем историю 📖 монастыря и его оборонное значение в истории Руси.
Старый Изборск
Затем мы отправимся в Изборск, первое упоминание которого относится к 862 году. При хорошей погоде побываем на Труворовом Городище, месте поселения древних изборян. Прогуляемся к Изборской крепости XIV века и Словенским ключам. Полюбуемся Никольским собором XIV века.

Важная информация:

  • Экскурсия проводится на вашем (или арендованном) транспорте. Необходимо предусмотреть 1 место для гида.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда легковой машины (800 руб/час)
  • Пожертвование в Псково-Печерском монастыре (500 руб/группа)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия «Печоры — Изборск»
Экскурсия «Печоры — Изборск»
Экскурсия «Печоры — Изборск»
Экскурсия «Печоры — Изборск»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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2 отзыва оставили туристы

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