Посетим Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, жемчужину Псковской земли, в котором служба не прекращалась с 1473 года. Затем отправимся в Изборск, прогуляемся к крепости и Словенским ключам. При хорошей погоде побываем на Труворовом Городище.
Описание экскурсииПсково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь Жемчужина Псковской земли. Единственный в России храм, в котором служба не прекращалась с 1473 года. Увидим высокую Петровскую надвратную башню. Памятник преподобному мученику Корнилию, убитому Иваном Грозным. Величественный Михайло-Архангельский собор. Поднимемся на смотровую площадку, пройдем по Парадной лестнице. Узнаем историю монастыря и его оборонное значение в истории Руси. Старый Изборск Затем мы отправимся в Изборск, первое упоминание которого относится к 862 году. При хорошей погоде побываем на Труворовом Городище, месте поселения древних изборян. Прогуляемся к Изборской крепости XIV века и Словенским ключам. Полюбуемся Никольским собором XIV века. Важная информация: Экскурсия проводится на вашем (или арендованном) транспорте. Необходимо предусмотреть 1 место для гида. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псково-Печерский монастырь
- Изборская крепость
- Словенские ключи
- Труворово городище
- Никольский собор
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Пожертвование в Псково-Печерском монастыре (700 руб. /группа)
- Входной билет в Крепость в Изборске: взрослые - 200 руб., студенты и школьники от 16 лет - 100 руб., дети до 16 лет - бесплатно.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового, интересного. Татьяна Васильевна отлично знающий историю и умеющий поделиться этими знаниями гид. Спасибо большое!
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И
Очень понравилась экскурсия "Печоры Изборск". Заказывали индивидуальную экскурсию из Пскова на своей машине 3 мая 2026г. Нас было 4 человека. Замечательный экскурсовод Брыкина Наталья Алексеевна провела с нами весь день. Великолепная подача материала, много интересных историй из жизни. Человек с открытой душой и сердцем.
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Д
Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Мария Григорьевна -классический экскурсовод, провела нас сквозь века по историческим местам, повлиявшим на судьбу страны. Огромное количество фактов и интересных историй, все это мы узнали от Марии Григорьевны. Побольше бы таких гидов! Спасибо!
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С
Хотим выразить искреннюю благодарность Наталье за незабываемую экскурсию по Псково-Печорскому монастырю и Изборской крепости! Получили не только огромное количество интересной исторической информации о знаменитых местах, но и познакомились с уникальными фактами из жизни Святых. Наталья очень увлечённый своей профессией человек, интересный рассказчик и просто приятный собеседник. Искренне рекомендуем её при выборе экскурсовода по историческим и духовным местам Псковской земли.
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М
Увидели всё, что было запланировано: Псково-Печерский монастырь, Изборгский кремль, Словенские ключи и многое другое. Всё очень понравилось. Экскурсия очень интересная. Гид Елена очень много рассказала, при этом не перегружала информацией.
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Т
Увидели всё, что было запланировано: Псково-Печерский монастырь, Изборгский кремль, Словенские ключи и многое другое. Всё очень понравилось. Экскурсия очень интересная. Гид Елена очень много рассказала, при этом не перегружала информацией.
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