Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
Жемчужина Псковской земли. Единственный в России храм, в котором служба не прекращалась с 1473 года. Увидим высокую Петровскую надвратную башню. Памятник преподобному мученику Корнилию, убитому Иваном Грозным. Величественный Михайло-Архангельский собор. Поднимемся на смотровую площадку, пройдем по Парадной лестнице. Узнаем историю 📖 монастыря и его оборонное значение в истории Руси.
Старый Изборск
Затем мы отправимся в Изборск, первое упоминание которого относится к 862 году. При хорошей погоде побываем на Труворовом Городище, месте поселения древних изборян. Прогуляемся к Изборской крепости XIV века и Словенским ключам. Полюбуемся Никольским собором XIV века.
Важная информация:
Экскурсия проводится на вашем (или арендованном) транспорте. Необходимо предусмотреть 1 место для гида.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда легковой машины (800 руб/час)
Пожертвование в Псково-Печерском монастыре (500 руб/группа)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.