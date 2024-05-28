Изборск и Печеры – экскурсии в Пскове

Найдено 6 экскурсий в категории «Изборск и Печеры» в Пскове, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
604 отзыва
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
от 1 800 за человека
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
241 отзыв
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200 за человека
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, 1, Псков
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 130 за всё до 5 чел.
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790 за человека
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
4 отзыва
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Начало: Улица Советская, 20, Псков
Расписание: По воскресеньям в 11:00
13 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 500 за человека
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме четверга
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
    Экскурсия понравилась. Особенно Изборск.
  • Л
    Лидия
    27 мая 2024
    Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
    Изумительное место, превосходный гид!
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
    Блестяще организованная и проведенная экскурсия. Особо хочется отметить эрудированную высококвалифицированного внимательного и деликатного экскурсовода Марию Рышкевич. Такие экскурсоводы позволяют получить
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    большой объем интересной информации, обеспечивают правильное восприятие исторических событий. Очень приятно наблюдать в ее лице Патриота своего города! Большое спасибо всей Команде Атмосферы путешествий.

  • Н
    Наталия
    19 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
    Очень мало времени на 12 источников и лебедей в Изборске. Не говорят про возможность поесть в трапезной в Псково-Печерском монастыре. Остальное все отлично, очень приятный экскурсовод. Спасибо.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое, нашему гиду Марии. Прям всем советую с ней съездить
  • С
    Склезнева
    14 ноября 2023
    Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
    Экскурсия понравилась. Это мой первый опыт общения с аудиогидом. Приличный объем информации и вполне себе "живая" подача.
  • М
    Мария
    23 июня 2023
    Экскурсия «Печоры - Изборск» на транспорте туристов
    Увидели всё, что было запланировано: Псково-Печерский монастырь, Изборгский кремль, Словенские ключи и многое другое. Всё очень понравилось. Экскурсия очень интересная. Гид Елена очень много рассказала, при этом не перегружала информацией.
  • И
    Иван
    19 июня 2023
    Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
    Отличная экскурсии и замечательный экскурсовод.
  • Е
    Евгения
    8 мая 2023
    Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод Анна Михайловна очень интересно рассказывала. Предоставлялось свободное время во время экскурсии. Организация отличная. С удовольствием побываю на других экскурсиях при случае. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    3 ноября 2022
    Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе
    Поездка с экскурсоводом Антониной Николаевной очень понравилась. Мне было особенно интересно, так как в этих местах была 40 лет назад.
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    Много изменилось, стало красивее, интереснее. Особенно потрясла экскурсия в Изборск. Какие красивые места! Как чисто, уютно, степенно и мощно одновременно. К сожалению, только в гостинице узнала, что была рядом с местом захоронения моего однокурсника Александра Артемьева, известного археолога, который нам часто рассказывал о своём Изборске. Придется вернуться…

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Изборск и Печеры»

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  1. Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
  2. Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
  3. Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
  4. Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
  5. Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Изборск и Печеры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 790 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 877 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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