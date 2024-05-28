1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, 1, Псков
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 130₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
3 часа
Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах
Начало: Труворово городище, Изборск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, по субботам с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790₽ за человека
Групповая
7 часов
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Начало: Улица Советская, 20, Псков
Расписание: По воскресеньям в 11:00
13 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме четверга
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета28 мая 2024Экскурсия понравилась. Особенно Изборск.
- ЛЛидия27 мая 2024Изумительное место, превосходный гид!
- ААлександр19 мая 2024Блестяще организованная и проведенная экскурсия. Особо хочется отметить эрудированную высококвалифицированного внимательного и деликатного экскурсовода Марию Рышкевич. Такие экскурсоводы позволяют получить
- ННаталия19 мая 2024Очень мало времени на 12 источников и лебедей в Изборске. Не говорят про возможность поесть в трапезной в Псково-Печерском монастыре. Остальное все отлично, очень приятный экскурсовод. Спасибо.
- ЕЕлена15 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое, нашему гиду Марии. Прям всем советую с ней съездить
- ССклезнева14 ноября 2023Экскурсия понравилась. Это мой первый опыт общения с аудиогидом. Приличный объем информации и вполне себе "живая" подача.
- ММария23 июня 2023Экскурсия «Печоры - Изборск» на транспорте туристовУвидели всё, что было запланировано: Псково-Печерский монастырь, Изборгский кремль, Словенские ключи и многое другое. Всё очень понравилось. Экскурсия очень интересная. Гид Елена очень много рассказала, при этом не перегружала информацией.
- ИИван19 июня 2023Отличная экскурсии и замечательный экскурсовод.
- ЕЕвгения8 мая 2023Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группеЭкскурсия понравилась. Экскурсовод Анна Михайловна очень интересно рассказывала. Предоставлялось свободное время во время экскурсии. Организация отличная. С удовольствием побываю на других экскурсиях при случае. Спасибо.
- ННаталья3 ноября 2022Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группеПоездка с экскурсоводом Антониной Николаевной очень понравилась. Мне было особенно интересно, так как в этих местах была 40 лет назад.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Изборск и Печеры»
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