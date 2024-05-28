Е Елизавета Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску Экскурсия понравилась. Особенно Изборск.

Л Лидия Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия Изумительное место, превосходный гид!

А Александр Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры читать дальше большой объем интересной информации, обеспечивают правильное восприятие исторических событий. Очень приятно наблюдать в ее лице Патриота своего города! Большое спасибо всей Команде Атмосферы путешествий. Блестяще организованная и проведенная экскурсия. Особо хочется отметить эрудированную высококвалифицированного внимательного и деликатного экскурсовода Марию Рышкевич. Такие экскурсоводы позволяют получить

Н Наталия Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры Очень мало времени на 12 источников и лебедей в Изборске. Не говорят про возможность поесть в трапезной в Псково-Печерском монастыре. Остальное все отлично, очень приятный экскурсовод. Спасибо.

Е Елена Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое, нашему гиду Марии. Прям всем советую с ней съездить

С Склезнева Изборск с аудиоэкскурсией: древнее городище, неприступная крепость и легенды об ужасах и чудесах Экскурсия понравилась. Это мой первый опыт общения с аудиогидом. Приличный объем информации и вполне себе "живая" подача.

М Мария Экскурсия «Печоры - Изборск» на транспорте туристов Увидели всё, что было запланировано: Псково-Печерский монастырь, Изборгский кремль, Словенские ключи и многое другое. Всё очень понравилось. Экскурсия очень интересная. Гид Елена очень много рассказала, при этом не перегружала информацией.

И Иван Печоры и Изборск: однодневная экскурсия Отличная экскурсии и замечательный экскурсовод.

Е Евгения Экскурсия в Печоры и Изборск в мини - группе Экскурсия понравилась. Экскурсовод Анна Михайловна очень интересно рассказывала. Предоставлялось свободное время во время экскурсии. Организация отличная. С удовольствием побываю на других экскурсиях при случае. Спасибо.