Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность

Исторические и военные сюжеты псковской земли

4.9
14 отзывов
Индивидуально
для 4 чел.
Немного километров от Пскова и много веков назад — вы отправитесь к двум древнейшим и очень живописным местам области.

В городе Печоры за крепостными стенами Псково-Печорского монастыря вас ждут рассказы о пережитых осадах и святынях.

А во второй части экскурсии вы прикоснётесь к многовековой военной истории Изборской крепости, вспомните варяга Трувора и узнаете легенды Словенских ключей.
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Судьба древнейшего монастыря-крепости

Первый пункт поездки — Псково-Печёрский монастырь — одно из главных святых мест России. Я расскажу о значении обители в истории России, о военных событиях, которые пережили мощные стены, и о том, как монастырь выстоял в советское время. Вы изучите великолепный архитектурный ансамбль монастыря, напоминающий сказочный городок, полюбуетесь синими куполами с золотыми звёздами, откроете особенности пещерного храма и укреплений монастыря.

Военная история и древняя фортификация Изборска

В центре внимания окажется мощная Изборская крепость: вы узнаете о её строительстве псковскими посадниками в начале XIV века и проследите историю цитадели как приграничного форпоста русских земель. Затем рассказ будет посвящён природному памятнику — Словенским ключам. Любуясь этим местом, вы услышите связанные с ключами предания и легенды. В конце экскурсии знакомство с Труворовым городищем, куда, согласно летописи, в 862 году прибыл княжить Трувор, брат Рюрика — о том, как развивался Изборск после, поговорим на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле путешественников.

Дополнительные расходы:

  • Могу организовать транспорт, если вы без личного авто (оплачивается дополнительно: 600 руб. /час за автомобиль или 800 руб. /час за микроавтобус на 18 мест).
  • Пожертвование в монастырь — 500 рублей

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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Т
10 янв 2022
Большое спасибо Александру за интереснейшую и познавательную экскурсию. Всё прошло на одном дыхании. Всем рекомендую!!!
О
8 мар 2020
Шикарная экскурсия! Разнообразная и насыщенная. Нам не хватило 6 часов. Александр - прекрасный рассказчик! Правильная спокойная речь. Глубокие знания по истории и не только. Вся информация продумана, четко структурирована и доступно донесена до слушателя. Огромное спасибо Александру за незабываемые впечатления!!!
Т
5 янв 2020
Наш экскурсовод Александр - интересный, приятный собеседники, конечно, отличный экскурсовод. 7 часов экскурсии пролетели очень быстро. Маршрут был удобен и для рассказа, и для фотографирования. Александр знает историю Псковского края, слушвть было интересно и взрослым, и детям. Мы попали в древний Изборск, побывали в Псково-Печерском монастыре-крепости. Все остались довольно, что выбрали именно эту экскурсию "Изборск и Псково-Печерский монастырь:путешествие в древность". Говорим большое спасибо Александру за экскурсию и водителю Антону за спокойную и безопасную поездку. Хочется еще раз приехать в Псков.
Валентина
11 сен 2019
Очень увлекательная и познавательная экскурсия, многоплановая и насыщенная. Спасибо Александру за интересный рассказ и грамотную организацию маршрута. Шесть часов пролетели на одном дыхании. А осмысливать и осознавать увиденное и услышанное я буду ещё долго. Потому что интересно и красиво. Рекомендую.
Т
24 авг 2019
Очень интересно, Александр прекрасный рассказчик. Экскурсия получилась не только познавательной, но и очень задушевной, умиротворяющей. Благодаим Александра.
М
20 авг 2019
Большое спасибо Александру за экскурсию. Очень довольны!
И
17 авг 2019
Хотим выразить благодарность Александру за очень интересную и познавательную экскурсию. Александр легко распознавал интересы каждого из нас и заострял на этом внимание, тем самым увлекая в древнюю историю и детей и взрослых. Маршрут менялся по индивидуальному запросу, легко могли отклониться, но при этом ничего не упустить. Таким образом мы затратили больше намеченного времени, но Александр не торопил, доже наоборот подогревал наш интерес все новыми рассказами. Вобщем остались очень довольны и экскурсией и знакомством с Александром!
С
12 авг 2019
Спасибо большое за экскурсию. Поездка замечательная. Очень понравился Псково-Печерский монастырь
Наталья
4 авг 2019
Огромное спасибо Александру за экскурсию по Псково-Печерскому монастырю и Изборску. Благодаря насыщенному и эмоциональному рассказу нашего гида, нам удалось прикоснуться к древности и проникнуться атмосферой средневековья. Остались самые яркие впечатления и эмоции. Спасибо!
Мария
14 июля 2019
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Александр отличный рассказчик, и кроме того, знает и рассказывает большое кол-во малоизвестных, но очень интересных фактов.
Мы с мужем получили не только стройное и четкое представление об исторических событиях этих мест, но и благодаря Александру, ощущение некоторого погружения в историю. Полученной информации хватает чтобы возвращаться и обсуждать даже неделю две и больше после экскурсии
Спасибо большое
В
29 апр 2019
Отлично проведенная и насыщенная экскурсия! Спасибо Александру за организацию автомобиля (отдельное спасибо водителю Владимиру!) и терпение в ожидании нас, туристов!
Д
22 апр 2019
Экскурсия понравилась, шесть часов пролетели быстро, много интересной информации, И взрослым и одиннадцатилетнему ребенку было интересно.
О
12 янв 2019
Добрый день!

Экскурсия проходила в виде академической лекции. Много цифр и сухух фактов. Хотелось бы болше жизненных историй, легед и описательной части событий.
Александ старался показать все по максимуму и в полном объеме, за что ему спасибо.
Л
9 янв 2019
Замечательная экскурсия! Чувствуется огромная любовь и к истории вообще, и к Псковским местам. Интересный рассказ по содержанию, очень оживляют экскурсию различные "сюжеты" про места, которые сам, конечно, не заметил бы и прошел мимо. Было ужасно холодно, но 6 часов экскурсии пролетело незаметно и увлекательно!

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