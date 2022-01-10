Что вас ожидает

Судьба древнейшего монастыря-крепости

Первый пункт поездки — Псково-Печёрский монастырь — одно из главных святых мест России. Я расскажу о значении обители в истории России, о военных событиях, которые пережили мощные стены, и о том, как монастырь выстоял в советское время. Вы изучите великолепный архитектурный ансамбль монастыря, напоминающий сказочный городок, полюбуетесь синими куполами с золотыми звёздами, откроете особенности пещерного храма и укреплений монастыря.

Военная история и древняя фортификация Изборска

В центре внимания окажется мощная Изборская крепость: вы узнаете о её строительстве псковскими посадниками в начале XIV века и проследите историю цитадели как приграничного форпоста русских земель. Затем рассказ будет посвящён природному памятнику — Словенским ключам. Любуясь этим местом, вы услышите связанные с ключами предания и легенды. В конце экскурсии знакомство с Труворовым городищем, куда, согласно летописи, в 862 году прибыл княжить Трувор, брат Рюрика — о том, как развивался Изборск после, поговорим на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле путешественников.

Дополнительные расходы: