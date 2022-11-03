Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь
Труворово городище
Словенские ключи
Крепость XIV в
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Описание
Программа:
Выезд на экскурсию «Крепостное зодчество Псковщины».
Знакомство с историей и развитием русского оборонного зодчества — крепостями XIV в. (Изборск) и XVI в. (Печоры), действующим Печорским монастырем — 60 км. от Пскова.
Приезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Знакомство со святынями и достопримечательностями. Датой основания монастыря принято считать 1473 года, именно тогда была освещена первая Успенская церковь. «Богом зданные пещеры» монастыря сегодня большой некрополь, веками оставаясь нетленными здесь обрели покой свыше десяти тысяч человек. За всю свою историю монастырь ни разу не был закрыт. Мы познакомимся с его историей, узнаем, как возводилась крепость вокруг монастыря, какие старцы там жили и какие чудеса происходили.
Обед (дополнительная плата).
Прибытие в Изборск, осмотр крепости XIV в. на Жеравьей горе, прогулка к святым источникам «Славянским ключам». Вы узнаете все тайны строительства крепости, сможете самостоятельно подняться на боевые башни и спуститься к тайному ходу к воде и увидеть место, куда 862 году прибыл легендарный Трувор. А также не забудьте взять угощение для лебедей, которые круглый год живут на Городищенском озере.
Прибытие в Псков.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
Экскурсионная программа Печоры-Изборск
Что не входит
Входной билет в Изборскую крепость (100 руб. / взрослые, дети до 16 лет/бесплатно)
Комплексный обед (600 руб.)
Место начала и завершения?
Площадь Ленина,1, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно каждый вторник и воскресенье
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Входные билеты и обед оплачиваются дополнительно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Н
Наталья Пожарова
3 ноя 2022
Поездка с экскурсоводом Антониной Николаевной очень понравилась. Мне было особенно интересно, так как в этих местах была 40 лет назад. Много изменилось, стало красивее, интереснее. Особенно потрясла экскурсия в Изборск. Какие красивые места! Как чисто, уютно, степенно и мощно одновременно. К сожалению, только в гостинице узнала, что была рядом с местом захоронения моего однокурсника Александра Артемьева, известного археолога, который нам часто рассказывал о своём Изборске. Придется вернуться…
О
Олег Савранский
14 июня 2022
Понравилось
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